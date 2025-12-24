Паспорт врёт не напрямую: вот считают запас хода электрокаров на самом деле

Запас хода остаётся главным вопросом для тех, кто задумывается о покупке электромобиля. От этой цифры зависит не только комфорт поездок, но и уверенность в том, что зарядки хватит на весь маршрут. Производители публикуют конкретные значения, однако в реальности они почти всегда оказываются другими. Об этом сообщает дзен-канал "ABW".

Почему паспортные цифры редко совпадают с реальностью

На первый взгляд всё просто: достаточно открыть характеристики модели и посмотреть, сколько километров она способна проехать на одной зарядке. Но на практике указанный запас хода почти никогда не подтверждается в повседневной эксплуатации. Причина в том, что производители опираются на специальные испытательные циклы, условия которых далеки от реальной езды. Эти методики создавались как инструмент сравнения, а не как точный прогноз повседневной автономности. В итоге покупатель сталкивается с тем, что фактические показатели заметно ниже заявленных, даже несмотря на высокую энергетическую эффективность современных электромобилей.

Старые и новые европейские циклы

Самой ранней методикой считается NEDC (New European Driving Cycle), разработанная ещё в 1970-х годах для автомобилей с ДВС. Электромобили начали тестировать по ней значительно позже, просто потому, что она уже существовала. Испытания проводились в лаборатории при температуре около +23 °C, без включённых фар, климат-контроля и других потребителей энергии. Разгоны были плавными и медленными, а сам цикл длился чуть больше 20 минут. Очевидно, что такие условия мало похожи на реальную езду.

С 2019 года в Европе действует стандарт WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure). Он тоже основан на стендовых испытаниях, но стал сложнее и ближе к жизни. Электромобили проверяют с включёнными и выключенными потребителями энергии, а разгон подбирается с учётом массы и мощности конкретной модели. Тем не менее даже по WLTP запас хода часто оказывается на 10-25 % ниже, чем по старому NEDC, и всё равно не совпадает с тем, что получают водители на дороге.

Американский и китайский подходы

В США используется методика EPA (Environmental Protection Agency), которую многие считают наиболее реалистичной. Помимо стандартных лабораторных тестов, она включает проверки при высокой температуре с работающим кондиционером и при пониженной — с включённой печкой и обогревами. Также учитываются сценарии более агрессивного вождения. В результате цифры EPA обычно ещё на 10-11 % скромнее, чем по WLTP, но ближе к реальности.

Китай пошёл своим путём, разработав цикл CLTC (China Light-Duty Vehicle Test Cycle). В нём заложены сравнительно невысокие максимальные скорости, что положительно влияет на итоговый запас хода. Именно поэтому показатели CLTC зачастую выглядят более оптимистично и превышают данные EPA на 15-20 %. Эти значения и указываются в характеристиках большинства китайских электромобилей, спрос на которые заметно растёт — особенно на фоне того, что продажи электромобилей в России продолжают увеличиваться.

Факторы, которые не учитывают методики

Даже самые продвинутые тесты не способны охватить все условия эксплуатации. Существенную роль играет температура окружающей среды: в холодном климате ёмкость батареи снижается, а расход энергии на обогрев возрастает. Не менее важны стиль вождения, скорость движения и рельеф маршрута. Аэродинамика конкретной модели, качество дорожного покрытия и загрузка автомобиля также напрямую влияют на пробег. Лабораторные условия попросту не способны воспроизвести всё это одновременно.

В результате запас хода превращается скорее в ориентир, чем в гарантированное значение. Он полезен для сравнения моделей между собой, но не даёт точного ответа на вопрос, сколько километров получится проехать в реальной жизни. Поэтому будущему владельцу электромобиля стоит заранее учитывать, по какой методике получены заявленные данные, и быть готовым к тому, что фактическая автономность окажется иной.