Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
электрокар
электрокар
© freepik.com is licensed under Free More info
Главная / Авто и мото
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 7:35

Эпидемия пустых автосалонов США: почему октябрь стал катастрофой для электрокаров

Продажи электромобилей в США упали на 60% после отмены федеральной льготы

Американский рынок электромобилей в октябре столкнулся с резким спадом продаж. После отмены федеральных налоговых льгот спрос на электрокары резко снизился: если в сентябре доля электромобилей среди новых машин достигала рекордных 12,9%, то уже в октябре этот показатель упал до 5,2%. В абсолютных цифрах это 54 673 проданных машины против 136 тысяч месяцем ранее — почти 60% снижение. В годовом сравнении ситуация также неблагоприятная: продажи сократились на 43%, а доля рынка упала с 8,5% до 5,2%.

Почему упали продажи

Главная причина резкого снижения — отмена субсидии в размере 7,5 тысячи долларов, которая ранее делала электромобили более доступными. Многие эксперты отмечают, что именно эта мера оказала сильное влияние на рынок, значительно превышающее ожидания. Без государственной поддержки большая часть моделей стала менее привлекательной для массового потребителя.

Автопроизводители оперативно реагировали на ситуацию. Tesla, Hyundai, GM и другие компании пошли на снижение цен, расширили линейку более доступных моделей и предложили дополнительные скидки. Эти меры позволили частично сдержать падение спроса, хотя полностью компенсировать потерю льгот не удалось.

Как изменились цены

На фоне сокращения доли электромобилей средняя стоимость нового автомобиля в США выросла до 46 тысяч долларов. Средний размер скидок на электрокары достиг 13 тысяч долларов — это в несколько раз выше, чем для бензиновых и гибридных моделей. Таким образом, даже при сокращении стимулирующих программ производители смогли увеличить прибыльность продаж.

Таблица "Сравнение продаж электромобилей"

Показатель Сентябрь Октябрь Изменение
Продажи (шт.) 136 000 54 673 -60%
Доля рынка 12,9% 5,2% -7,7 п. п.
Средняя цена авто 44 500 $ 46 000 $ +1 500 $
Средняя скидка на электромобили 8 000 $ 13 000 $ +5 000 $

Советы шаг за шагом для покупателя

  1. Сравните доступные модели и их скидки — некоторые электрокары стали заметно дешевле.

  2. Рассмотрите линейки с базовыми комплектациями — они часто выгоднее при покупке без льготы.

  3. Оцените долгосрочные затраты на обслуживание и зарядку — это поможет выбрать оптимальный вариант.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка электромобиля без учета отмены льготы.

  • Последствие: сразу более высокая цена, меньшая выгода.

  • Альтернатива: выбрать модели с действующими скидками или рассмотреть гибриды.

А что если…

Если федеральные льготы будут возвращены, рынок может резко оживиться. Производители уже готовы предложить дополнительные акции, а интерес покупателей снова возрастет.

FAQ

Как выбрать электромобиль сейчас?
Сравнивайте базовые комплектации, оценивайте скидки и ориентируйтесь на модели с низкой стоимостью обслуживания.

Сколько стоят электрокары после отмены льготы?
Средняя цена нового авто в США составляет около 46 тысяч долларов, средняя скидка на электрокары — 13 тысяч долларов.

Что лучше — подождать или покупать сейчас?
Если нужны новые модели и действуют скидки, сейчас можно выгодно приобрести авто; если льготы вернутся, выбор станет ещё шире.

Исторический контекст

Субсидии на электромобили в США впервые появились в 2009 году. На протяжении последних 15 лет их размер и условия менялись, что напрямую влияло на динамику продаж.

3 интересных факта

  1. Продажи Tesla снизились не так сильно, как у других производителей, благодаря популярности Model 3 и Model Y.

  2. Hyundai активно расширяет линейку бюджетных электрокаров, чтобы привлечь массового покупателя.

  3. Средняя стоимость нового авто выросла, несмотря на падение доли электромобилей, что положительно сказалось на прибыльности производителей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Skoda Rapid, Ford Focus и Lada Vesta вошли в список самых надёжных машин до 900 тысяч рублей сегодня в 3:58
Железные солдаты за 900 тысяч: машины, которые не знают поломок

Даже с ограниченным бюджетом можно купить подержанную машину, которая не разочарует. Эксперты назвали пять моделей, проверенных временем.

Читать полностью » Министерство внутренних дел Болгарии: электромобили составляют 5% автопарка страны сегодня в 3:17
Почему Болгария впереди Японии по электромобилям: неожиданные данные из отчета МЭА

Болгария опережает Японию по доле электромобилей на рынке, несмотря на значительно меньшие абсолютные цифры. Прогнозы на 2025 год обещают рекорды в продажах.

Читать полностью » Запуск двигателя без ожидания 3–5 секунд ускоряет износ деталей сегодня в 2:50
Двигатель не любит суету: ошибка, которая убивает мотор с каждым утром

Почему спешка при запуске двигателя может привести к износу и поломкам — моторист объяснил, зачем важно подождать несколько секунд после включения зажигания.

Читать полностью » РСА: рынок ОСАГО в 2025 году продолжает расти, несмотря на экономическую нестабильность сегодня в 2:16
Как изменился рынок ОСАГО в России: снижение цен и рост выплат за 9 месяцев 2025 года

Средняя стоимость ОСАГО снизилась на 5%, но выплаты по полисам увеличились на рекордные 15%. Как это влияет на страхователей? Читайте в нашем анализе.

Читать полностью » УАЗ сегодня в 1:56
Железные кони для больших дорог: самые дешёвые пикапы 2025 года, которые не боятся грязи и ям

Названы самые доступные пикапы России — от классического УАЗа до современных китайских моделей. Мы сравнили цены, клиренс и характеристики, чтобы выбрать оптимальный вариант.

Читать полностью » Автоэксперты назвали признаки забитого сажевого фильтра, которые нельзя игнорировать сегодня в 1:22
Сажевый фильтр: как работает этот герой экологии и почему без него ваша машина не поедет

Сажевый фильтр в дизельном двигателе помогает снизить загрязнение воздуха. Узнайте, как работает фильтр, как его чистить и что делать, если возникают проблемы.

Читать полностью » General Motors отзывает 23 тысячи электрокроссоверов из-за дефекта шин Continental сегодня в 0:59
GM загнала водителей в ловушку: элитные электрокары получили шины с риском взрыва на трассе

У владельцев Cadillac Optiq и Equinox EV выявили риск отслоения протектора шин Continental. Что стало причиной дефекта и как получить бесплатную замену — разбираемся подробно.

Читать полностью » Автостат: большинство владельцев Li Auto в России пересели с немецких брендов сегодня в 0:26
Бренд, который меняет правила игры: почему владельцы BMW и Audi выбирают Li Auto

Результаты опроса показали, что владельцы автомобилей Li Auto часто пересаживаются с немецких марок. Узнайте, какие машины они предпочитают до этого.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Что посмотреть в Калининграде: автобусный маршрут и речная прогулка по Преголе
Дом
Разобраны лучшие способы ухода за мягкими игрушками - стирка, пар и проветривание
СФО
Тюменьстат сообщил о росте цен в ХМАО: бензин +11%, медикаменты +8%, алкоголь +9%
Садоводство
Семена шпината прорастают при +2 °C — растение переносит заморозки и даёт ранний урожай
Питомцы
Мальтезе, далматин и аусси вошли в список самых красивых пород по мнению ветеринаров
Наука
Подземные туннели мамлюков в Израиле использовались для производства сахара — Амос Фрумкин
Садоводство
Укроп сохраняет пользу и аромат только при ограниченном росте и уходе — агрономы
Еда
Картофельные пирожки с мясной начинкой получаются хрустящими снаружи и нежными внутри
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet