Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Tesla
Tesla
© commons.wikimedia.org by Joe Mabel is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Авто и мото
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 9:57

Три страны словно сговорились: где продажи Tesla рушатся одновременно

Регистрации новых Tesla в Северной Европе снизились в октябре до 89%

В октябре европейский рынок электромобилей снова показал, что даже глобальные бренды не застрахованы от резких колебаний. Падение продаж Tesla сразу в нескольких странах Северной Европы стало заметным сигналом: конкуренция усиливается, а привычное лидерство бренда больше не гарантировано. Читателям важно понимать, какие факторы привели к такой динамике, как она может повлиять на рынок и стоит ли ожидать новых изменений в ближайшее время.

Как изменилась ситуация в Европе

Северная Европа традиционно выступала одним из ключевых регионов для американского производителя электромобилей. Однако в октябре регистрация новых машин Tesla резко сократилась. В Швеции спад составил 89%, в Дании — 86%, а в Норвегии — 50%. На этом фоне Франция неожиданно пошла в противоход тренду: продажи выросли на 2,4%, сохранив спрос и сформировав локальный контраст.

Падение интереса к моделям Tesla аналитики объясняют постепенным устареванием модельного ряда. На рынке электромобилей, где циклы обновления укорочены до минимума, востребованы свежие решения, комплектации с расширенным автопилотом, современные аккумуляторные технологии и обновлённый интерьер. Китайские автопроизводители, действующие агрессивнее и быстрее, выпускают новые электромобили в темпе, к которому классическим брендам сложно адаптироваться.

Дополнительный акцент на компании сделал и внутренний корпоративный фон. 28 октября стало известно о предупреждении главы совета директоров Tesla Робин Денхолм, обращённом к акционерам.

"Он может покинуть компанию", — сказала председатель совета директоров Робин Денхолм.

Речь шла о необходимости одобрить компенсационный пакет для Илона Маска почти на $1 трлн. По её словам, уход Маска может негативно сказаться на будущих проектах Tesla, включая разработку автопилота следующего поколения и создание робота Optimus.

Сравнение показателей по странам

Страна Динамика продаж Возможная причина
Швеция -89% усиление местной конкуренции, смена приоритетов покупателей
Дания -86% рост популярности китайских моделей и субсидированных решений
Норвегия -50% насыщение рынка электромобилей и снижение интереса к текущим моделям
Франция +2,4% стабильные программы поддержки, растущий интерес к EV

Как действовать покупателю: пошаговые советы

  1. Проверить актуальные скидки и субсидии в регионе — программы могут меняться ежемесячно.

  2. Сравнить текущие модели Tesla с предложениями конкурентов: обратить внимание на автономность, наличие ассистентов, стоимость обслуживания.

  3. Использовать конфигуратор и сторонние сервисы анализа цен, чтобы отслеживать динамику — особенно полезно в странах, где спрос нестабилен.

  4. Осматривать альтернативы: электромобили китайских брендов, гибриды и компактные городские модели.

  5. Изучить отзывы о долговечности батарей, стоимости зарядки, наличии инфраструктуры.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Непроверенная версия программного обеспечения → ухудшение работы автопилота → выбрать модели с последними OTA-обновлениями.

  2. Покупка электромобиля без оценки инфраструктуры → высокий расход времени на зарядку → воспользоваться картами зарядных станций и домашними зарядными устройствами.

  3. Игнорирование гарантийных условий → дополнительные расходы → подобрать авто с расширенной гарантией на батарею.

А что если падение продаж усилится?

В таком случае рынок электромобилей может перераспределиться ещё быстрее. Конкуренты начнут снижать цены, увеличивать линейку компактных моделей, улучшать батареи и расширять гарантию. Tesla же может ускорить выпуск обновлённых версий или представить совершенно новый электромобиль массового сегмента.

Плюсы и минусы текущих тенденций

Плюсы Минусы
снижение цен на электромобили замедление обновления модельного ряда
усиление конкуренции и качества снижение доверия покупателей к бренду при резких колебаниях
появление новых технологий риски для инвесторов из-за нестабильности продаж

FAQ

Как выбрать электромобиль сейчас?
Оценивать не только бренд, но и реальную автономность, скорость зарядки, доступ к сервису, стоимость страховки и наличие льгот.

Сколько стоит обслуживание Tesla в Европе?
Стоимость варьируется, но в среднем выше, чем у новых моделей конкурентов — особенно китайских брендов с субсидированным сервисом.

Что лучше для города: Tesla или компактный электромобиль?
Для ежедневных коротких поездок компактные модели могут быть выгоднее; Tesla остаётся сильной в сегменте дальних поездок и технологичных функций.

Мифы и правда

— Миф: электромобили дешевеют только из-за отсутствия спроса.
— Правда: цены снижаются ещё и из-за роста конкуренции, удешевления батарей и поддержки государств.

— Миф: Tesla потеряла позиции навсегда.
— Правда: бренд всё ещё лидирует технологически, но ему требуется обновление модельного ряда.

Интересные факты

• В Норвегии доля электромобилей среди новых регистраций превышает 80%.
• Одним из основных факторов выбора остаётся скорость быстрой зарядки.
• Китайские электромобили занимают более 25% европейского рынка и продолжают расти.

Исторический контекст

  1. 2013: Tesla активно развивает сеть Supercharger в Европе.

  2. 2019: Европа становится одним из крупнейших регионов продаж бренда.

  3. 2023-2025: рост конкуренции от китайских производителей меняет расстановку сил.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Оформление ДТП без ОСАГО у виновника требует вызова ГИБДД сегодня в 8:36
Суд без страха и упрёка: как иск к виновнику ДТП без ОСАГО почти всегда заканчивается вашей победой

Что делать, если виновник ДТП не застрахован? Пошаговая инструкция от инспектора, как взыскать ущерб напрямую и защитить свои права законным способом.

Читать полностью » Cycle to Work Alliance: британская программа экономит экономике 650 млн евро в год сегодня в 8:27
Велосипед против пробок и налогов: как Британия превратила дорогу на работу в источник дохода

Британская программа поощрения велопоездок стала примером того, как налоговые льготы и простая идея могут изменить городскую культуру и сэкономить сотни миллионов евро.

Читать полностью » Edec: к 2035 году французская автомобильная промышленность может потерять более 20% рабочих мест сегодня в 7:33
Электродвигатели вместо мечты о скорости: новое поколение инженеров выбирает тишину

Молодые инженеры не спешат уходить из кризисного автопрома. Почему они видят в нём шанс, а не тупик, и как меняется сама отрасль.

Читать полностью » Проверка VIN-номера и диагностика у специалиста обязательны при покупке подержанного автомобиля сегодня в 7:27
Покупка авто с пробегом — это лотерея, но с понятными правилами: вот как отличить удачу от провала

Покупка машины с пробегом таит немало рисков. Как избежать скрытых ловушек и не потерять деньги? Советы эксперта, которые помогут сделать правильный выбор.

Читать полностью » Карлос Таварес: китайские автопроизводители поглощают европейский рынок сегодня в 6:26
Европа на автопилоте Китая: спасая заводы, континент теряет свою индустрию

Китайские компании спасают заводы и рабочие места в Европе, но за этим скрывается более глубокая цель — полное завоевание автомобильного рынка континента.

Читать полностью » Эксперт НАС Ян Хайцеэр: езда с малым количеством топлива ухудшает работу бензонасоса сегодня в 6:12
Не конденсат, а отрава: что на самом деле копится в вашем баке, когда стрелка падает до нуля

Узнайте, чем опасна езда с минимальным количеством топлива и как избежать неожиданных поломок автомобиля.

Читать полностью » Современные системы освещения делают противотуманки ненужными — мнение инженеров сегодня в 5:47
Купил новую машину — а противотуманок нет: оказалось, это теперь не нужно

Почему противотуманные фары постепенно исчезают с новых автомобилей и какие технологии заменяют их в эпоху "умного" света?

Читать полностью » Средний срок владения автомобилем в России увеличился до 69 месяцев — исследование НАПИ сегодня в 5:01
Авто на 8 лет: почему россияне теперь не спешат расставаться с машинами

В России наблюдается тренд на длительное владение автомобилями. Что влияет на этот процесс, и как изменяются предпочтения автовладельцев?

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Одежда для короткошерстных собак зимой — не мода, а необходимость
Дом
Шелк, капрон и плиссировка - вещи, которые портятся при машинной стирке
Наука
Окаменелости гигантских червей из Гренландии доказывают существование хищников кембрийского периода — Якоб Винтер
Садоводство
Осенняя обрезка укрепляет гортензии и повышает их устойчивость к морозам
Авто и мото
UNRAE: продажи новых автомобилей в Италии в октябре 2025 года снизились на 0,6%
Красота и здоровье
Врач Карпенко: кофе может вызывать гастрит и нарушения работы нервной системы
Садоводство
Крапива и одуванчик улучшают структуру почвы и повышают её плодородие
Культура и шоу-бизнес
Риз Уизерспун рассказала, что Дженнифер Энистон сохранила дружеские отношения с Брэдом Питтом — подкаст Armchair Expert
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet