Зарядка электромобиля
© unsplash.com by Sophie Jonas is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Авто и мото
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 13:08

Бензин — мимо, ток — в кассу: госпрограмма сменила фаворитов и оставила рынок в замешательстве

Электромобили сохранили льготы в программе автокредитов на 2026 год — автоэксперты

Государство продолжает стимулировать интерес к электротранспорту, сохраняя для него финансовые преференции. Даже на фоне ужесточения требований к автомобилям с традиционными двигателями электромобили и последовательные гибриды остаются в особом положении. Это делает их покупку заметно привлекательнее для широкого круга покупателей. Об этом сообщает издание "За рулем".

Электромобили сохранили место в программе

Программа льготного автокредитования на 2026 год по-прежнему распространяется не только на автомобили с классическими двигателями внутреннего сгорания, но и на электромобили, а также последовательные гибриды. Это означает, что при покупке таких машин покупатель может рассчитывать на ощутимую скидку за счет господдержки. В обновленном перечне сохранились модели бренда Evolute — I-Jet, I-Joy, I-Van, I-Sky и I-Space, а также Voyah Dream, Free и Passion. Кроме того, в список вошли все модели Eonyx, Амберавто А5 и Москвич 3е.

Поддержка этого сегмента особенно заметна на фоне того, как менялась динамика рынка: продажи новых электромобилей в России в 2025 году снизились, но доля локальных моделей при этом выросла. Именно поэтому власти продолжают делать ставку на сохранение спроса за счет кредитных льгот и менее жестких требований к таким автомобилям.

Почему бензиновый Москвич выбыл из списка

Примечательно, что обычный Москвич 3 с бензиновым двигателем в новом списке льготных автомобилей отсутствует. В начале 2025 года модель была допущена к программе, поскольку тогда для участия требовалось набрать 2000 баллов локализации. Позднее планка была повышена до 2500 баллов, что и стало решающим фактором. Дополнительное ограничение касается и стоимости: цена бензинового автомобиля не должна превышать 2 млн рублей.

При этом электрическая версия Москвича сохранила право на льготный кредит. Таким образом, две практически идентичные модели оказались в разных условиях, что наглядно демонстрирует приоритет государства в отношении электротяги и гибридных схем.

Размер скидки и условия участия

По действующим правилам скидка на электромобили и последовательные гибриды составляет до 35% от стоимости автомобиля, но не более 925 тысяч рублей. Эта мера позволяет существенно снизить первоначальную финансовую нагрузку и делает покупку более доступной, особенно в условиях, когда цены на новые автомобили продолжают расти из-за утильсбора и дорогих кредитов.

Важное отличие от программы для бензиновых автомобилей заключается в том, что для получения льготы не требуется относиться к определенной социальной категории. Достаточно, чтобы банк одобрил кредит на автомобиль из утвержденного перечня. При этом машина должна быть выпущена в 2025 или 2026 году, а паспорт транспортного средства оформлен не ранее 1 декабря 2025 года.

В итоге программа формирует понятные и прозрачные условия, при которых электромобили и гибриды становятся реальной альтернативой традиционным моделям. Интерес к ним поддерживается не только идеей экологичности, но и вполне ощутимой финансовой выгодой для покупателей.

Автор Дмитрий Сафронов
Дмитрий Сафронов — автоэксперт, инженер-механик (НГТУ) с 15-летним стажем. Специалист по подготовке и испытаниям внедорожной техники в экстремальных условиях.

