Дизель унижен: новый электрофургон Kia прошёл дальше, чем верили даже инженеры

Электромобили уже давно перестали быть диковинкой, но по-настоящему впечатляющие достижения продолжают появляться. Одно из них — рекорд, установленный новым электрофургоном Kia PV5, который смог пройти почти 700 километров без подзарядки, и это при полной загрузке. Для коммерческого транспорта, где каждая минута простоя на зарядке имеет значение, результат выглядит особенно внушительно.

Испытание, которое стало историей

Рекордный заезд прошёл под Франкфуртом в конце сентября. Инженеры решили не ограничиваться лабораторными тестами и отправили фургон на обычные дороги, где его ожидали реальные условия — перекрёстки, светофоры, круговые движения и даже участки с подъёмами. За 22,5 часа PV5 совершил 12 кругов по маршруту длиной 58 километров каждый, преодолев в сумме 693 километра.

Использовалась стандартная версия Kia PV5 Cargo L2H1 с аккумулятором ёмкостью 71,2 кВт·ч. Согласно официальным данным WLTP, запас хода этой модели составляет 258 миль (около 415 км), но на испытании результат оказался почти вдвое выше. Причём фургон вёз 690 кг груза - почти максимальную допустимую нагрузку.

"Такой результат показывает потенциал новой платформы PBV и открывает для бизнеса совершенно иные горизонты", — отметил президент Kia Europe Марк Хедрич.

Почему это важно для рынка электромобилей

Легкие коммерческие автомобили (LCV) долгое время считались "трудным полем" для электрификации. Высокая масса, большие пробеги и постоянная эксплуатация делают требования к батареям и эффективности особенно жёсткими. До недавнего времени дизельные двигатели оставались почти безальтернативными для курьерских служб и городских перевозок.

Но успех Kia PV5 меняет правила игры. Фургон не только проехал рекордную дистанцию, но и доказал, что электротранспорт может быть выгодным даже в интенсивной эксплуатации. Эффективность достигла 6,2 мили на кВт·ч, что соответствует примерно 10 кВт·ч на 100 км - результат, с которым не могут конкурировать многие легковые электрокары.

Сравнение: Kia PV5 против дизелей

Параметр Kia PV5 Типичный дизельный фургон Запас хода (с грузом) 693 км 600-750 км Расход энергии / топлива ~10 кВт·ч на 100 км ~8 л/100 км Стоимость 100 км пробега около 60 руб. (по тарифам на электроэнергию) 700-800 руб. (по ценам на дизель) Уровень шума минимальный высокий Обслуживание низкие затраты регулярная замена масла и фильтров

Kia PV5 не просто догнал, а во многом превзошёл дизельные аналоги, сохранив при этом тихий ход и нулевые выбросы.

Как достичь максимальной дальности пробега

Чтобы повторить успех Kia PV5, владельцам электромобилей стоит соблюдать несколько простых правил:

планировать маршруты. Избегайте резких ускорений и торможений — плавное вождение экономит до 20% энергии. следить за давлением в шинах. Недокачанные колёса увеличивают расход. использовать рекуперацию. Активный режим рекуперации в городских условиях возвращает до 10% энергии. минимизировать вес груза. Каждые 100 кг снижают запас хода на 3-5%. контролировать климат. Подогрев сидений и кондиционер — главные "пожиратели" заряда.

Эти советы работают не только для фургонов, но и для любого электромобиля, будь то кроссовер, седан или городской хэтчбек.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: использование дешёвых шин без маркировки EV.

• Последствие: повышенный расход энергии и шум, ухудшение управляемости.

• Альтернатива: фирменные шины для электромобилей (например, Michelin e. Primacy, Bridgestone Turanza EV).

• Ошибка: зарядка на неподходящей станции постоянного тока.

• Последствие: перегрев аккумулятора и ускоренный износ ячеек.

• Альтернатива: использование сертифицированных зарядных комплексов с функцией термоконтроля (IONITY, Fastned, E. ON Drive).

• Ошибка: полная разрядка батареи "в ноль".

• Последствие: деградация элементов, сокращение ресурса.

• Альтернатива: поддерживать заряд на уровне 20-80%.

А что если…

Что, если подобные фургоны начнут использовать курьерские службы и логистические компании? При нынешней стоимости электроэнергии переход на PV5 может снизить затраты на топливо в 10-12 раз. Более того, для городов с экологическими ограничениями (Лондон, Париж, Берлин) электрофургоны — единственная альтернатива, позволяющая работать без штрафов и ограничений на въезд.

Плюсы и минусы Kia PV5

Плюсы Минусы Рекордная энергоэффективность Высокая начальная стоимость Большой запас хода даже с грузом Пока ограниченная инфраструктура зарядки Тихая работа и отсутствие выбросов Долгое время зарядки от бытовой сети Минимальные расходы на обслуживание Масса батареи снижает полезную нагрузку Совместимость с "умными" зарядными системами Не все регионы готовы к обслуживанию EV-фургонов

FAQ

Какой запас хода у Kia PV5 без груза?

По данным внутренних тестов компании, более 475 миль (около 760 км) на одной зарядке.

Сколько времени занимает полная зарядка?

От станции постоянного тока — около 40 минут до 80%, от бытовой розетки — до 11 часов.

Когда начнутся продажи?

Kia планирует вывести модель на европейский рынок в первой половине 2026 года, с дальнейшей экспансией в Азию и Северную Америку.

Мифы и правда о коммерческих электромобилях

• Миф: электрофургоны не выдерживают большую нагрузку.

Правда: рекорд PV5 доказал обратное — почти 700 км с 690 кг груза.

• Миф: эксплуатация электротранспорта обходится дороже.

Правда: стоимость энергии в 10 раз ниже, а обслуживание проще и дешевле.

• Миф: батарея быстро теряет ёмкость.

Правда: современные литий-ионные системы сохраняют до 90% ресурса после 2000 циклов зарядки.

3 интересных факта

Kia PV5 — первый представитель новой линейки PBV (Purpose Built Vehicle), созданной специально для коммерческих нужд. Рекорд Гиннесса был зарегистрирован с участием независимых наблюдателей и официальных представителей Guinness World Records. В разработке фургона участвовала команда инженеров Hyundai Motor Group, работавшая ранее над моделями Ioniq 5 и 6.

Исторический контекст

Эволюция электрических фургонов началась ещё в 1990-х годах, когда появились первые прототипы от Renault и Ford. Но только с развитием литий-ионных технологий и массового перехода на "зелёную" энергетику коммерческий транспорт получил шанс на настоящую электрификацию. Сегодня рекорд Kia PV5 стал символом новой эпохи, где эффективность и экологичность становятся главным конкурентным преимуществом.