Скорость без риска: новшества для владельцев электросамокатов теперь обязательны в Адыгее

В Республике Адыгея 13 марта 2026 года сотрудники Госавтоинспекции провели масштабную профилактическую акцию среди пользователей средств индивидуальной мобильности. Рейды затронули оживленные городские магистрали и популярные зоны отдыха, где полицейские напомнили владельцам электросамокатов, моноколес и гироскутеров о юридических требованиях безопасности. Мероприятие стало ответом на рост популярности электротранспорта, который требует четкого соблюдения правил дорожного движения для снижения аварийности. По итогам встреч водители получили специальные памятки, а родители — рекомендации по контролю за юными участниками движения.

Актуальные нормы для владельцев СИМ

Сотрудники ведомства сделали акцент на законодательных поправках, вступивших в силу в 2023 году, которые детально регламентируют передвижение на электросамокатах. Главным требованием остается скоростной лимит: разгоняться на устройствах свыше 25 километров в час запрещено. Это ограничение введено для того, чтобы минимизировать риски при возникновении столкновений на городских дорогах.

Инспекторы также напомнили пользователям о недопустимости перевозки пассажиров, если конструкция транспортного средства не предполагает наличие дополнительного места. Игнорирование этого правила не только нарушает закон, но и критически меняет управляемость устройства, что часто приводит к потере равновесия. Каждое устройство должно использоваться согласно техническому паспорту, исключая риск перегрузки электроники или ходовой части.

Важным аспектом профилактики стала визуальная демонстрация того, как именно должен выглядеть законопослушный водитель. Участникам акции раздали тематические брошюры, в которых коротко и ясно прописаны все базовые запреты. Эти материалы призваны стать шпаргалкой для тех, кто только начинает пользоваться современными девайсами в плотном потоке городской среды.

Приоритеты на тротуарах и дорогах

Особую роль в беседах с горожанами занял вопрос взаимодействия с пешеходами на тротуарах. Пользователи средств индивидуальной мобильности обязаны уступать дорогу пешим гражданам и не создавать им помех, сохраняя предсказуемую траекторию движения. Одной из самых частых ошибок остается игнорирование требований безопасности при пересечении проезжей части по переходам.

При приближении к зебре водитель электросамоката обязан спешиться и преодолевать дорогу исключительно пешком, ведя устройство в руках. Это правило критически значимо для безопасности, так как на высокой скорости водитель транспорта становится менее заметным для автомобилистов. Четкое следование этому алгоритму позволяет избежать ДТП, последствия которых для владельца СИМ могут быть крайне тяжелыми.

"Культура управления средствами индивидуальной мобильности неразрывно связана с осознанным подходом к городскому пространству. Каждый водитель должен понимать, что тротуар — это зона первоочередного комфорта пешехода, где скорость вторична. Просветительская работа, проводимая автоинспекторами, дает понимание ответственности за свои действия в едином правовом поле. Важно помнить, что каждый маневр должен быть предсказуем для окружающих, особенно в местах массового скопления людей." Эксперт по вопросам развития регионов и городской инфраструктуры Светлана Кузнецова

Ответственность и родительский контроль

Инспекторы обратились к родителям с призывом усилить контроль за доступом детей к мощным электродевайсам. Самокаты, способные развивать внушительную скорость, при неправильной эксплуатации превращаются в фактор риска. Взрослым необходимо проводить инструктаж по элементарным правилам безопасности и быть уверенными в навыках управления у своих детей.

Не менее важной составляющей безопасности была названа защитная экипировка, использование которой резко снижает травматизм при падениях. Инспекторы МВД подчеркнули, что покупка шлема, наколенников и налокотников давно перестала быть рекомендацией и перешла в разряд обязательных условий для катания. Родителям следует настаивать на экипировке каждый раз, когда ребенок садится за руль самоката или гироскутера.

Профилактические мероприятия в Адыгее продолжатся в течение всего весенне-летнего сезона. Главная цель сотрудников региональной службы — привить культуру ответственного вождения, при которой современные технологии гармонично вписываются в общественную среду. Соблюдение установленных законом норм позволит сделать отдых и поездки безопасными для всех жителей республики.

Проверено экспертом: эксперт по вопросам регионального управления Дмитрий Корнилов