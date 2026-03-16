Прикосновение к новым технологиям: как новый сезон электросамокатов влияет на жизнь городов Ленобласти

В Ленинградской области с серединой марта начался новый сезон проката электросамокатов. На улицы региональных городов выходят более 14,5 тысячи устройств, распределенных между основными операторами кикшеринга. Власти муниципалитетов, учитывая опыт прошлых лет и федеральные требования, обновили правила благоустройства, ограничивая зоны парковки, скорость движения и доступ к объектам социальной инфраструктуры.

Масштаб и география присутствия

Операторы кикшеринга сохраняют привычные объемы парка техники, ориентируясь на спрос в густонаселенных районах, прилегающих к Петербургу. Сервис "Юрент" выведет на улицы около 3000 самокатов, распределив их между Кудрово, Мурино, Всеволожском, Гатчиной и Тосно. Компания также увеличила штат скаутов для оперативного перемещения устройств с переполненных точек на свободные участки.

Конкуренты масштабируют присутствие в аналогичных пропорциях. Площадка "Яндекс" планирует разместить в городах Ленобласти около 3,5 тысячи моделей последнего поколения, а "Whoosh" обеспечивает охват в 8 тысяч единиц. Географические зоны остаются прежними, так как сложившаяся инфраструктура позволяет компаниям поддерживать эффективность бизнеса без существенных изменений в локационных картах.

Новые ограничения и благоустройство

Администрации поселений активно корректируют правила пользования средствами индивидуальной мобильности. В Мурино, например, в документ о благоустройстве внесли специальный раздел, полностью запрещающий проезд через кладбища, мемориальные комплексы, школьные территории, скверы и бульвары. Также вводится жесткий порог скорости в 20 километров в час для жилых зон, дворовых проездов и велосипедных дорожек.

Аналогичные требования внедряются в Кудрово и Всеволожске, где парковка СИМ теперь запрещена на газонах, узких тротуарах шириной менее трех метров и ближе пяти метров к остановкам общественного транспорта. Последние поправки требуют от операторов держать дистанцию не менее 100 метров от входов в образовательные и спортивные объекты. В качестве компромисса во Всеволожске закреплена возможность оставлять устройства на официальных парковках для автомобилей.

"Регулирование аренды самокатов перешло в стадию жесткой регламентации, что продиктовано требованиями общественной безопасности. Муниципальные власти сегодня обязаны балансировать между интересами бизнеса и комфортом пешеходов, поэтому создание четких зон парковки стало приоритетом. Мы видим, как районные администрации внедряют механизмы контроля, включая эвакуацию на спецстоянки, что дисциплинирует операторов. Совершенствование правил — единственный способ избежать конфликтов в городской среде." Эксперт по вопросам развития регионов Светлана Кузнецова

Муниципальный контроль и споры

Несмотря на общую тенденцию, настроения жителей не всегда совпадают с планами компаний. В Тихвине текущий сезон начнется даже после того, как осенью 72 процента участников опроса высказались против присутствия кикшеринга в городе. Администрация решила вопрос через ужесточение муниципального контроля: брошенные не по правилам самокаты будут изыматься и отправляться на спецстоянку до момента оплаты штрафа оператором.

Организаторы перевозок обязаны соблюдать не только локальные акты, но и федеральные нормы, закрепленные в Кодексе об административных правонарушениях. Штрафы варьируются от 800 рублей за езду вдвоем до 2500 рублей за создание помех пешеходам. Ожидается, что на фоне поручений президента страны по ограничению скорости и возможности запрета движения по тротуарам, взаимодействие между мэриями и кикшерингом станет еще более формализованным.