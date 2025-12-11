Город превращается в трассу: электросамокаты теперь под прицелом закона

Пешеходные зоны российских городов всё чаще становятся ареной для споров между пешеходами, автомобилистами и владельцами электросамокатов. С ростом популярности этого вида транспорта участились и нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает издание MosTimes.

Электросамокат — полноценный участник движения

По словам пресс-секретаря сервиса кикшеринга Whoosh Дениса Балакирева, электросамокаты официально отнесены к категории средств индивидуальной мобильности (СИМ). Это значит, что на них распространяются все положения ПДД.

"Все пункты правил дорожного движения обязательны для соблюдения лицами, которые передвигаются по улицам и дорогам городов, используя те или иные транспортные средства. Соответственно, все пункты, которые относятся к СИМ, обязательны для соблюдения каждым, кто ездит на электросамокате", — подчеркнул Балакирев.

Таким образом, любой пользователь электросамоката обязан знать требования, установленные для пешеходов, велосипедистов и водителей СИМ, включая запреты на движение по проезжей части в неположенных местах и превышение скоростных ограничений.

Контроль и ответственность

Как пояснил представитель Whoosh, контроль за соблюдением норм осуществляет Госавтоинспекция. Однако сервисы аренды ведут собственную работу по повышению дисциплины среди пользователей. Речь идёт не только о напоминаниях в мобильных приложениях, но и об обучающих программах, направленных на развитие культуры вождения.

"Есть штрафы за нарушение правил. Если вы стоите за рулём электросамоката, и сотрудник ГАИ увидит ваше нарушение, вам будет выписан штраф. Юридически сервисы кикшеринга не могут контролировать соблюдение ПДД, потому что не являются представителями Госавтоинспекции. Но у каждого сервиса есть свои правила, прописанные в договоре оферты, и они обязательны для всех пользователей", — уточнил Балакирев.

Такие внутренние регламенты касаются, например, парковки, ограничения скорости и запрета на совместные поездки. Несоблюдение этих пунктов может привести к блокировке учётной записи.

Формирование культуры безопасной езды

По словам эксперта, сервисы кикшеринга стремятся не только к соблюдению формальных требований, но и к формированию ответственного поведения на дорогах. Компании проводят школы вождения, где пользователи учатся безопасной езде, изучают ПДД и принципы взаимодействия с другими участниками движения.

Такая практика, по мнению специалистов, помогает снизить уровень конфликтов на улицах и повысить общую безопасность городского транспорта. В крупных городах подобные инициативы становятся частью программ по развитию устойчивой мобильности и осознанного отношения к использованию СИМ.