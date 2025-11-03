Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
электросамокат
электросамокат
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Иван Рогов Опубликована сегодня в 15:32

Город против самокатов: какие регионы стали лидерами по авариям с электросамокатами

Москва лидирует по числу ДТП с электросамокатами — данные научного центра МВД России

По данным научного центра МВД России, столица стала регионом с наибольшим количеством ДТП, связанных с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Аналитический обзор ведомства показывает, что несмотря на общее снижение числа таких происшествий, травматизм и смертность остаются серьёзной проблемой.

Где чаще всего происходят аварии

Больше всего случаев зафиксировано в Москве — 636 ДТП за девять месяцев 2025 года. На втором месте — Костромская область (187), а на третьем — Санкт-Петербург (146). Далее в списке следуют Нижегородская область (143), Краснодарский край (132), Свердловская (112), Омская (110) и Новосибирская (102) области.

В обзоре также уточняется, что в ряде регионов аварии привели к смертельным исходам. Больше всего погибших зафиксировано в Свердловской области и Санкт-Петербурге — по пять человек, в Москве — четыре. По три погибших зарегистрировано в Белгородской и Самарской областях. В нескольких регионах, включая Краснодарский и Ставропольский края, Астраханскую, Ростовскую и Ульяновскую области, отмечено по два смертельных случая.

Снижение аварийности, но рост смертности

Всего за январь-сентябрь 2025 года в России произошло 2 959 ДТП с участием пользователей СИМ — на 24,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако число погибших увеличилось — 54 человека, что на 22,7% больше. Среди них — пять детей младше 16 лет.

Пострадали более 3 000 человек, из которых 956 — дети. Это тревожная тенденция: хотя общее число пострадавших снизилось, доля несовершеннолетних остаётся высокой.

Кто чаще всего становится жертвой

Почти все погибшие (96,3%) — это сами пользователи СИМ. Трое находились на электросамокатах в качестве пассажиров, один погибший — пешеход, на которого наехал самокат, ещё один — велосипедист.

Среди раненых 75% — водители электросамокатов, 5,5% — пассажиры, а 16,6% — пешеходы. Такая статистика говорит о том, что проблема затрагивает не только самих райдеров, но и случайных прохожих.

Почему электросамокаты остаются опасными

Эксперты отмечают, что высокая аварийность связана сразу с несколькими факторами:

  1. отсутствием единых правил эксплуатации и требований к скорости;

  2. слабой инфраструктурой — не везде есть велодорожки и выделенные зоны для самокатов;

  3. нарушением правил самими водителями, особенно при движении по проезжей части;

  4. недостаточным контролем прокатных сервисов за состоянием техники.

Кроме того, многие пользователи игнорируют шлемы и средства защиты, что повышает риск серьёзных травм даже при незначительных столкновениях.

Что делать, чтобы избежать аварии

Чтобы снизить риски, специалисты советуют:

  1. всегда использовать защитный шлем и световозвращающие элементы;

  2. не выезжать на проезжую часть, если нет выделенной полосы;

  3. не кататься вдвоём на одном самокате;

  4. не превышать скорость 25 км/ч в городских зонах;

  5. проверять исправность самоката перед каждой поездкой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорирование шлема.
Последствие: тяжёлые травмы головы.
Альтернатива: лёгкий защитный шлем с сертификацией EN1078.

Ошибка: катание по дороге без велополосы.
Последствие: столкновение с автомобилем.
Альтернатива: движение по тротуару на минимальной скорости или выбор пешеходных зон.

Ошибка: использование неисправного прокатного самоката.
Последствие: потеря управления.
Альтернатива: проверка состояния руля, тормозов и колёс перед стартом.

А что если запретить прокат?

Тема полного запрета прокатных сервисов поднималась не раз. Однако эксперты считают, что такая мера не решит проблему. Гораздо эффективнее — регулировать скорость и доступность самокатов, внедрять "умные" парковки и систему штрафов для нарушителей.

Плюсы и минусы электросамокатов

Плюсы Минусы
Удобство и мобильность Высокий риск ДТП
Экономичность Отсутствие защиты водителя
Экологичность Недостаток инфраструктуры
Возможность аренды Не всегда контролируемое поведение пользователей

FAQ

Как выбрать безопасный электросамокат?
Выбирайте модели с широкими колёсами, хорошими тормозами и амортизацией. Лучше отдавать предпочтение брендам с сервисной поддержкой.

Что делать, если произошла авария?
Нужно вызвать скорую помощь и полицию, зафиксировать место происшествия и данные свидетелей, сфотографировать повреждения.

Можно ли кататься детям?
Да, но только под присмотром взрослых и на моделях с ограничением скорости до 15 км/ч.

Мифы и правда

Миф: электросамокаты безопасны при низкой скорости.
Правда: даже на 15 км/ч можно получить серьёзные травмы при падении.

Миф: пешеходы обязаны уступать самокатам.
Правда: СИМ не имеют приоритета на тротуарах, уступать должен водитель.

Миф: прокатные самокаты всегда исправны.
Правда: технические неисправности встречаются часто — проверяйте самокат перед арендой.

