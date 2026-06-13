Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Современная кухня
Современная кухня
© NewsInfo.Ru by Ксения Орлова is licensed under public domain
Главная / Недвижимость
Кирилл Раевский Опубликована сегодня в 10:52

Холодильник здесь ни при чем: кухонный прибор жрёт электричества больше десятка других устройств

Знакомая ситуация: включаешь стиралку, бойлер, кондиционер, надеясь на экономию, а потом приходишь квитанцию за свет — и хватаешься за голову. Но главный пожиратель киловатт, между тем, сидит притаившись на каждой кухне. Речь не про утюг или старый телевизор. Он умеет потреблять столько же, сколько 65 холодильников. И имя ему — электрическая духовка.

Тихий едок киловаттов

Это самая обычная электрическая духовка, которая стоит почти на каждой кухне. Пока стиральная машина или кондиционер — главные подозреваемые в повышенном потреблении, духовка незаметно опустошает ваш кошелёк. Современные модели, даже находясь в режиме ожидания, продолжают тянуть энергию. А уж когда она работает, дело и вовсе становится серьёзным: диапазон от 2000 до 5000 Вт в час — это вам не шутки.

Вдумайтесь: при активном использовании, скажем, несколько раз в неделю, такая духовка легко набежит до 90 кВт⋅ч за месяц. Для сравнения, холодильник, работающий круглые сутки, потребляет всего 300-800 Вт. Вот такая получается арифметика, когда речь заходит о бытовой технике.

Почему духовка — рекордсмен по потреблению

Вся соль в физике процесса. Холодильнику нужно лишь поддерживать низкую температуру, что само по себе энергозатратно. Но духовка — это совсем другой уровень. Ей необходимо не просто разогреться, а достичь высоких, порой экстремальных показателей — 200-250°C — и удерживать их, пока готовится блюдо. Этот процесс требует постоянной подачи большой мощности.

Постоянные скачки температуры, которые происходят каждый раз, когда вы открываете дверцу, заставляют нагревательные элементы работать на полную катушку, чтобы восстановить тепловой режим. И если дверцу открывать слишком часто, как это бывает, когда хочется проверить, не подгорело ли, скажем, процесс выпечки, расход энергии моментально взлетает.

Что ещё влияет на счёт?

Расход электричества — величина непостоянная. Здесь играет роль целый ряд факторов. Объем камеры: большая духовка, само собой, потребует больше энергии для разогрева. Мощность прибора, выбранный режим нагрева (верхний, нижний, конвекция), частота использования — всё это вносит свои коррективы.

Но есть ещё один, часто упускаемый из виду момент — чистота. Нагар, жирные пятна, остатки пищи на стенках и нагревательных элементах не просто портят внешний вид. Они работают как изолятор, мешая равномерному прогреву и заставляя прибор работать дольше и интенсивнее. Старая и грязная духовка — настоящий "вампир", который пожирает киловатты впустую. Отсюда и потенциальные проблемы с техникой, связанные с перегревом.

"Электрическая духовка — мощный потребитель, это факт. Если вы часто готовите, например, всякие пироги или запеканки, она будет серьёзно нагружать сеть. Важно помнить, что старая техника, да ещё и с проблемами в виде нагара, будет брать ещё больше. Это всё равно что пытаться охладить комнату с открытым окном — бесполезно и затратно".

Строитель, Михаил Волков

Как перестать кормить киловатты даром

Отказываться от любимой выпечки или запечённого мяса, чтобы сэкономить на электричестве, — не выход. Есть куда более цивилизованные способы. Например, при подготовке ужина старайтесь использовать духовку максимально эффективно. Включили один раз — засуньте туда сразу несколько блюд, если позволяет размер и время приготовления. Это значительно снизит средний расход на порцию.

Некоторые блюда, особенно те, где не требуется строгая температурная точность, вроде запечённого картофеля или пирога, можно выключить минут за 10-15 до полной готовности. Остаточного тепла вполне хватит, чтобы довести их до нужной кондиции. Экономия будет заметной. И, конечно, не забывайте про банальный здравый смысл: отключение прибора от сети, когда он не используется, — это самый простой шаг к нулевому потреблению в режиме ожидания.

Если ваша духовка — это объект гордости и вы любите часто ею пользоваться, следите за её чистотой. Регулярная уборка внутренних поверхностей от нагара и жира ускорит разогрев и снизит расход энергии. Этот простой совет применим, кстати, и к другой кухонной технике, например, к посудомоечной машине.

"Чистота — залог не только гигиены, но и экономии. Когда нагревательный элемент покрыт слоем жира, он греет хуже, а потребляет больше. То же самое касается и вентилятора конвекции, если он забит. А ещё, при приготовлении выпечки, старайтесь не открывать дверцу без необходимости. Каждый раз, когда вы это делаете, температура внутри падает на 10-20 градусов, и духовке приходится тратить энергию, чтобы снова её поднять".

Консультант по уборке, Ирина Полякова

Экспертная оценка

Проверено экспертом: строитель Михаил Волков

Читайте также

Автор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Генеральная уборка отменяется: 5 простых трюков, которые превратят кухонный хаос в отлаженную систему 09.06.2026 в 21:12

Простые подручные средства из кухонного ящика способны заменить дорогостоящий инвентарь и избавить от утомительной чистки поверхностей после готовки.

Читать полностью » Пять холодильников бледнеют: найден бытовой прибор, который опустошает кошельки россиян летом 09.06.2026 в 10:38

Специалисты проанализировали работу популярных домашних устройств в экстремальных условиях и обнаружили скрытую причину аномально высоких цифр в квитанциях...

Читать полностью » Одно простое бесплатное действие с роутером, которое мгновенно улучшит интернет во всей квартире 08.06.2026 в 10:37

Эксперты обнаружили, что привычные предметы обихода создают в квартирах зоны отчуждения для радиоволн, превращая даже мощный сигнал в бесполезный цифровой шум.

Читать полностью » Достаточно одного старого листа из почтового ящика: как бесплатно сделать стекла прозрачными как воздух 07.06.2026 в 12:55

Весеннее солнце часто выявляет досадные несовершенства на стеклах, которые не поддаются обычной химии и современным тканям из микроволокна.

Читать полностью » Суньте обычную купюру в дверцу холодильника: этот дедовский трюк спасет вас от огромных долгов за свет 06.06.2026 в 12:43

Когда привычный агрегат начинает шуметь, а продукты портятся быстрее обычного, причина может скрываться в едва заметном дефекте одной копеечной детали.

Читать полностью » Мастера по ремонту умоляют: вытащите это из своей посудомойки, пока не сгорел мотор 05.06.2026 в 12:40

Популярная хитрость с алюминиевым шариком обещает вернуть приборам ювелирный блеск, но на деле может привести к дорогостоящему визиту мастера по ремонту.

Читать полностью » Попробовала бабушкин метод и ахнула: мошки исчезли, а я потратила ноль рублей 03.06.2026 в 18:22

Внезапное появление мелких крылатых насекомых способно превратить уютное жилье в эпицентр дискомфорта, но правильный поиск источника поможет остановить рост популяции.

Читать полностью » Льготная, рыночная или комбинированная? Как выбрать ипотеку, которая вас не разорит 03.06.2026 в 14:13

Покупка квартиры требует внимательного анализа финансовых инструментов и правил кредитования, которые серьезно трансформировались к началу 2026 года.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Зоопсихологи назвали восемь привычек владельцев, которые провоцируют агрессию у собак
Спорт и фитнес
Эффект догорания: как запустить метаболизм с утра, чтобы калории сжигались даже за рабочим столом
Авто и мото
Трюк с сиденьем: как одна скрытая регулировка кресла спасает глаза водителя от слепящего солнца
Садоводство
Природный стимулятор из холодильника: в чем выдержать семена укропа для стопроцентных всходов
Садоводство
Огурцы попрут как сумасшедшие: чем полить пожелтевшие огурцы в июне, чтобы прогнать тлю и удвоить завязи
Красота и здоровье
Фастфуд не виноват: врачи назвали неожиданную причину ожирения печени, которая есть у каждого второго
Красота и здоровье
Расстегните две пуговицы: 4 беспроигрышных сочетания для офиса, которые выглядят дорого
Питомцы
Домашний хищник играет по своим правилам: кошка понимает речь, но выбирает собственный сценарий
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet