Холодильник здесь ни при чем: кухонный прибор жрёт электричества больше десятка других устройств

Знакомая ситуация: включаешь стиралку, бойлер, кондиционер, надеясь на экономию, а потом приходишь квитанцию за свет — и хватаешься за голову. Но главный пожиратель киловатт, между тем, сидит притаившись на каждой кухне. Речь не про утюг или старый телевизор. Он умеет потреблять столько же, сколько 65 холодильников. И имя ему — электрическая духовка.

Тихий едок киловаттов

Это самая обычная электрическая духовка, которая стоит почти на каждой кухне. Пока стиральная машина или кондиционер — главные подозреваемые в повышенном потреблении, духовка незаметно опустошает ваш кошелёк. Современные модели, даже находясь в режиме ожидания, продолжают тянуть энергию. А уж когда она работает, дело и вовсе становится серьёзным: диапазон от 2000 до 5000 Вт в час — это вам не шутки.

Вдумайтесь: при активном использовании, скажем, несколько раз в неделю, такая духовка легко набежит до 90 кВт⋅ч за месяц. Для сравнения, холодильник, работающий круглые сутки, потребляет всего 300-800 Вт. Вот такая получается арифметика, когда речь заходит о бытовой технике.

Почему духовка — рекордсмен по потреблению

Вся соль в физике процесса. Холодильнику нужно лишь поддерживать низкую температуру, что само по себе энергозатратно. Но духовка — это совсем другой уровень. Ей необходимо не просто разогреться, а достичь высоких, порой экстремальных показателей — 200-250°C — и удерживать их, пока готовится блюдо. Этот процесс требует постоянной подачи большой мощности.

Постоянные скачки температуры, которые происходят каждый раз, когда вы открываете дверцу, заставляют нагревательные элементы работать на полную катушку, чтобы восстановить тепловой режим. И если дверцу открывать слишком часто, как это бывает, когда хочется проверить, не подгорело ли, скажем, процесс выпечки, расход энергии моментально взлетает.

Что ещё влияет на счёт?

Расход электричества — величина непостоянная. Здесь играет роль целый ряд факторов. Объем камеры: большая духовка, само собой, потребует больше энергии для разогрева. Мощность прибора, выбранный режим нагрева (верхний, нижний, конвекция), частота использования — всё это вносит свои коррективы.

Но есть ещё один, часто упускаемый из виду момент — чистота. Нагар, жирные пятна, остатки пищи на стенках и нагревательных элементах не просто портят внешний вид. Они работают как изолятор, мешая равномерному прогреву и заставляя прибор работать дольше и интенсивнее. Старая и грязная духовка — настоящий "вампир", который пожирает киловатты впустую. Отсюда и потенциальные проблемы с техникой, связанные с перегревом.

"Электрическая духовка — мощный потребитель, это факт. Если вы часто готовите, например, всякие пироги или запеканки, она будет серьёзно нагружать сеть. Важно помнить, что старая техника, да ещё и с проблемами в виде нагара, будет брать ещё больше. Это всё равно что пытаться охладить комнату с открытым окном — бесполезно и затратно". Строитель, Михаил Волков

Как перестать кормить киловатты даром

Отказываться от любимой выпечки или запечённого мяса, чтобы сэкономить на электричестве, — не выход. Есть куда более цивилизованные способы. Например, при подготовке ужина старайтесь использовать духовку максимально эффективно. Включили один раз — засуньте туда сразу несколько блюд, если позволяет размер и время приготовления. Это значительно снизит средний расход на порцию.

Некоторые блюда, особенно те, где не требуется строгая температурная точность, вроде запечённого картофеля или пирога, можно выключить минут за 10-15 до полной готовности. Остаточного тепла вполне хватит, чтобы довести их до нужной кондиции. Экономия будет заметной. И, конечно, не забывайте про банальный здравый смысл: отключение прибора от сети, когда он не используется, — это самый простой шаг к нулевому потреблению в режиме ожидания.

Если ваша духовка — это объект гордости и вы любите часто ею пользоваться, следите за её чистотой. Регулярная уборка внутренних поверхностей от нагара и жира ускорит разогрев и снизит расход энергии. Этот простой совет применим, кстати, и к другой кухонной технике, например, к посудомоечной машине.

"Чистота — залог не только гигиены, но и экономии. Когда нагревательный элемент покрыт слоем жира, он греет хуже, а потребляет больше. То же самое касается и вентилятора конвекции, если он забит. А ещё, при приготовлении выпечки, старайтесь не открывать дверцу без необходимости. Каждый раз, когда вы это делаете, температура внутри падает на 10-20 градусов, и духовке приходится тратить энергию, чтобы снова её поднять". Консультант по уборке, Ирина Полякова

Экспертная оценка

Михаил Волков Проверено экспертом: строитель

Читайте также