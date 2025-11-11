Электрокары безопасно заряжаются на улице при морозе — эксперт Мухин
Можно ли заряжать электрокары на морозе и действительно ли они теряют весь заряд при низких температурах? Несмотря на растущую популярность электротранспорта в России, скепсис среди водителей всё ещё силён. Многие уверены, что зима превращает электромобиль в бесполезную игрушку — медленно заряжается, быстро разряжается и хуже едет. Однако специалисты уверяют: эти страхи — всего лишь мифы, давно опровергнутые практикой и инженерией.
"Конструкция современных электромобилей изначально предусматривает их использование в условиях низких температур. Да, в зимнее время у "зеленых” авто действительно возрастает энергопотребление: это и работа климатической установки салона, и системы терморегуляции батареи. Практически все современные аккумуляторы имеют функцию подогрева, которая в автоматическом режиме обеспечивает оптимальный температурный режим батареи", — отметил основатель и генеральный директор компании "Системы автономной энергии" Антон Мухин.
Почему электромобиль не боится мороза
Современные аккумуляторные системы разрабатываются с учётом климатических нагрузок. Встроенные термоконтуры не только подогревают, но и защищают ячейки от переохлаждения, что предотвращает деградацию батареи. При этом зимой энергопотребление действительно выше — в среднем на 15-30%. Основные "пожиратели" энергии:
-
обогрев салона и сидений.
-
работа теплового насоса или электрического котла.
-
поддержание температуры батареи для стабильного заряда.
Для водителя это означает лишь одно: запас хода уменьшается, но не катастрофически. Если летом электрокар проезжает 400 км, зимой — около 300-340 км.
Заряжать электромобиль зимой и даже в снегопад безопасно, но стоит помнить, что при низких температурах процесс идёт медленнее: часть энергии уходит на подогрев батареи
Поведение авто зимой
|Параметр
|Электромобиль
|Бензиновый автомобиль
|Запуск двигателя при -25°C
|Мгновенный
|Возможны проблемы
|Время прогрева салона
|2-5 минут
|5-15 минут
|Потеря мощности
|Незначительная
|Возможна при старом топливе
|Расход энергии/топлива
|+20-30%
|+10-20%
|Экологичность
|Без выбросов
|Увеличенные выбросы CO₂
Советы шаг за шагом: как ездить зимой
-
Заряжайте заранее. Подключайте электрокар к сети вечером, чтобы утром батарея и салон были уже прогреты.
-
Используйте таймер подогрева. Встроенные функции управления климатом позволяют включать отопление дистанционно.
-
Держите батарею заряженной на 60-80%. Это оптимум для долговечности и стабильной работы.
-
Следите за давлением в шинах. Оно падает на морозе, что снижает эффективность хода.
-
Выбирайте зимние шины с низким сопротивлением качению. Они экономят энергию и повышают сцепление.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: хранить электрокар на улице при -30°C без зарядки.
Последствие: аккумулятор охлаждается, теряет емкость, снижается запас хода.
Альтернатива: ставить авто в тёплый гараж или подключать к зарядке с функцией подогрева.
-
Ошибка: включать обогрев салона на максимум.
Последствие: быстрая потеря заряда.
Альтернатива: использовать подогрев сидений и руля — это энергосберегающее решение.
А что если поездка дальняя?
Дальние зимние маршруты на электромобиле требуют планирования. Онлайн-сервисы помогают найти станции быстрой подзарядки (DC). Оптимально делать короткие остановки через каждые 150-200 км. Так батарея не успеет переохладиться, а система подогрева не будет работать в стрессовом режиме.
