Электрокары безопасно заряжаются на улице при морозе — эксперт Мухин

Можно ли заряжать электрокары на морозе и действительно ли они теряют весь заряд при низких температурах? Несмотря на растущую популярность электротранспорта в России, скепсис среди водителей всё ещё силён. Многие уверены, что зима превращает электромобиль в бесполезную игрушку — медленно заряжается, быстро разряжается и хуже едет. Однако специалисты уверяют: эти страхи — всего лишь мифы, давно опровергнутые практикой и инженерией.

"Конструкция современных электромобилей изначально предусматривает их использование в условиях низких температур. Да, в зимнее время у "зеленых” авто действительно возрастает энергопотребление: это и работа климатической установки салона, и системы терморегуляции батареи. Практически все современные аккумуляторы имеют функцию подогрева, которая в автоматическом режиме обеспечивает оптимальный температурный режим батареи", — отметил основатель и генеральный директор компании "Системы автономной энергии" Антон Мухин.

Почему электромобиль не боится мороза

Современные аккумуляторные системы разрабатываются с учётом климатических нагрузок. Встроенные термоконтуры не только подогревают, но и защищают ячейки от переохлаждения, что предотвращает деградацию батареи. При этом зимой энергопотребление действительно выше — в среднем на 15-30%. Основные "пожиратели" энергии:

обогрев салона и сидений. работа теплового насоса или электрического котла. поддержание температуры батареи для стабильного заряда.

Для водителя это означает лишь одно: запас хода уменьшается, но не катастрофически. Если летом электрокар проезжает 400 км, зимой — около 300-340 км.

Заряжать электромобиль зимой и даже в снегопад безопасно, но стоит помнить, что при низких температурах процесс идёт медленнее: часть энергии уходит на подогрев батареи

Поведение авто зимой

Параметр Электромобиль Бензиновый автомобиль Запуск двигателя при -25°C Мгновенный Возможны проблемы Время прогрева салона 2-5 минут 5-15 минут Потеря мощности Незначительная Возможна при старом топливе Расход энергии/топлива +20-30% +10-20% Экологичность Без выбросов Увеличенные выбросы CO₂

Советы шаг за шагом: как ездить зимой

Заряжайте заранее. Подключайте электрокар к сети вечером, чтобы утром батарея и салон были уже прогреты. Используйте таймер подогрева. Встроенные функции управления климатом позволяют включать отопление дистанционно. Держите батарею заряженной на 60-80%. Это оптимум для долговечности и стабильной работы. Следите за давлением в шинах. Оно падает на морозе, что снижает эффективность хода. Выбирайте зимние шины с низким сопротивлением качению. Они экономят энергию и повышают сцепление.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: хранить электрокар на улице при -30°C без зарядки.

Последствие: аккумулятор охлаждается, теряет емкость, снижается запас хода.

Альтернатива: ставить авто в тёплый гараж или подключать к зарядке с функцией подогрева.

Ошибка: включать обогрев салона на максимум.

Последствие: быстрая потеря заряда.

Альтернатива: использовать подогрев сидений и руля — это энергосберегающее решение.

А что если поездка дальняя?

Дальние зимние маршруты на электромобиле требуют планирования. Онлайн-сервисы помогают найти станции быстрой подзарядки (DC). Оптимально делать короткие остановки через каждые 150-200 км. Так батарея не успеет переохладиться, а система подогрева не будет работать в стрессовом режиме.