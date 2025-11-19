Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 17:08

Садясь в электромобиль зимой, я терял до 40% хода — пока не узнал этот способ

Потеря дальности поездки электромобилей зимой может достигать 40% — эксперт Рашкин

Зимой многие владельцы электромобилей замечают, что дальность поездки сокращается, а батарея разряжается быстрее, чем в тёплое время года. Это естественное явление связано с особенностями работы литий-ионных аккумуляторов: при отрицательных температурах электрохимические процессы замедляются, и батарея временно не может выдавать всю свою энергию. Понимание этих нюансов помогает водителям правильно подготовить автомобиль к зиме и сохранить запас хода.

Почему электромобиль теряет дальность зимой

Снижение дальности хода на холоде — это не поломка, а физическая реакция батареи на мороз.

"Чем холоднее, тем медленнее ионы двигаются, и тем меньше энергии батарея отдает в моменте. Добавьте бытовые привычки водителя, который пересел на электро не так давно — включенный обогрев, фары, стеклоподъемники, как результат — снижение запаса хода примерно на 10-30%. В сильные морозы — до 40%," — пояснил Илья Рашкин, основатель компании "ЭМ Рус".

Для сравнения, при +30 градусах электрокар теряет в среднем до 5% запаса хода, а при -10 градусах — до четверти батареи. Производители заранее закладывают такие климатические особенности в конструкцию авто, поэтому для электромобиля это не критично.

Системы термостабилизации аккумулятора

Большинство современных электромобилей оснащено системой термостабилизации батареи. Это особый контур с жидкостным теплоносителем, который поддерживает оптимальную температуру ячеек, как климат-контроль для аккумулятора. Такая технология особенно важна для России, где зимой температуры часто опускаются значительно ниже нуля.

"Для России такие решения — не роскошь, а элемент надежности. Ведь электромобиль в наших реалиях должен эффективно работать после ночи, ехать по сугробам и заряжаться от обычной розетки," — отметил Илья Рашкин.

Система помогает поддерживать нормальную работу батареи, сокращает потери энергии и позволяет планировать поездки даже в сильные морозы.

Прогрев батареи и салона: как и зачем

Эксперт советует владельцам электрокаров заранее прогревать аккумулятор и салон ещё во время подзарядки. Это важно, потому что энергия на обогрев берется от сети, а не из батареи, что сохраняет запас хода. Кроме того, стоит включать климат-контроль до старта движения.

  1. Подключите автомобиль к зарядке.

  2. Включите обогрев салона и аккумулятора.

  3. Дождитесь достижения комфортной температуры перед поездкой.

Такой подход особенно полезен при низких температурах, когда батарея нуждается в дополнительной "разогревочной" энергии.

Уровень заряда и зарядка

Батарею зимой следует держать не ниже 20-30%. При низком уровне заряда машина может ограничить мощность, чтобы защитить аккумулятор. Регулярное поддержание среднего заряда продлевает ресурс батареи и делает поездки более предсказуемыми.

"В помощь инженерам — и навыки водителей. Несколько простых привычек помогают сохранить заряд даже в мороз," — подчеркнул Илья Рашкин.

Парковка и шины

Значительно влияет на дальность хода и место парковки. Даже разница в пять градусов между улицей и тёплым гаражом может дать дополнительные километры. Не менее важно контролировать давление в шинах, так как на морозе оно падает, увеличивая сопротивление качению и расход энергии. Использование "экорежима" езды снижает пиковые нагрузки и стабилизирует работу батареи.

Сравнение потери хода в разных температурах

Температура воздуха Потеря запаса хода
+30°C до 5%
0°C 10-20%
-10°C до 25%
-20°C и ниже до 40%

Советы шаг за шагом

  1. Подключайте авто к сети перед поездкой.

  2. Прогревайте салон и батарею через климат-контроль.

  3. Держите уровень заряда выше 20-30%.

  4. Паркуйте машину в тёплом месте.

  5. Проверяйте давление в шинах и поддерживайте его оптимальным.

  6. Используйте "экорежим" для экономии энергии.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: начинать поездку с холодной батареей и низким зарядом.
    Последствие: ограничение мощности, потеря дальности.
    Альтернатива: прогреть авто на зарядке и поддерживать заряд выше 30%.

  • Ошибка: парковка на улице при сильном морозе.
    Последствие: увеличенный расход энергии и меньший запас хода.
    Альтернатива: тёплый гараж или укрытие.

  • Ошибка: игнорирование давления в шинах.
    Последствие: повышенное сопротивление и расход энергии.
    Альтернатива: регулярная проверка и накачка шин.

А что если…

Если забыть прогреть батарею и ехать сразу на морозе, автомобиль будет работать, но запас хода снизится, а ускорение может быть менее динамичным. Система термостабилизации поможет немного компенсировать эффект, но оптимальная подготовка всегда выгоднее.

FAQ

Как выбрать электромобиль для зимы?
Ищите модели с системой термостабилизации батареи и возможность прогрева салона при зарядке.

Сколько стоит подключение обогрева при зарядке?
Обычно функция встроена в электромобили среднего и премиум-класса, дополнительной платы не требует.

Что лучше для зимы: гараж или улица?
Парковка в тёплом гараже сохраняет заряд и продлевает ресурс батареи, даже небольшая разница в температуре ощутима.

Мифы и правда

  1. Миф: электромобили зимой ломаются быстрее.
    Правда: они теряют часть энергии, но поломок из-за холода не возникает.

  2. Миф: низкая температура полностью блокирует батарею.
    Правда: потеря энергии временная, аккумулятор возвращает ёмкость после прогрева.

  3. Миф: прогрев батареи зимой не нужен.
    Правда: это снижает потери запаса хода и делает поездку комфортнее.

