электрокар
электрокар
Иван Рогов Опубликована сегодня в 17:55

Британия меняет правила игры: электрокары могут потерять своё главное преимущество

Великобритания готовится к пересмотру правил для водителей, сделав ставку на принцип "платит тот, кто пользуется дорогами чаще". Власти страны обсуждают идею нового налога, который напрямую затронет владельцев электромобилей. По сути, речь идёт о реформе транспортных сборов — системе, которая должна восстановить баланс между автовладельцами на бензине и тех, кто пересел на "зелёные" машины.

Почему электрокары оказались под прицелом

За последние годы британцы активно переходили на электромобили, пользуясь льготами, субсидиями и отсутствием топливных налогов. Однако этот успех имеет оборотную сторону — бюджет теряет миллиарды фунтов, которые раньше поступали от акцизов на бензин и дизель.

Теперь Министерство финансов предлагает компенсировать эти потери за счёт специального сбора, который будет зависеть от годового пробега. Предполагается, что водители будут самостоятельно декларировать, сколько километров они проехали, а размер налога станет пропорционален этому показателю.

Как это будет работать

По предварительной схеме, базовая ставка нового платежа составит 240 фунтов стерлингов в год, что эквивалентно примерно 25 тысячам рублей. Эта сумма рассчитана на средний пробег в 8 тысяч миль (около 13 тысяч километров) ежегодно. Если водитель преодолеет большее расстояние, ему придётся внести доплату. В случае меньшего пробега — получить скидку от государства.

Сегодня британцы уже оплачивают ежегодный транспортный сбор в размере 195 фунтов, но новый налог добавит ещё одну финансовую строку. Общая сумма для некоторых автовладельцев может превысить 400 фунтов в год.

Главная интрига — каким образом власти собираются контролировать достоверность предоставленных данных. Появление систем дистанционного считывания пробега пока только обсуждается, и эксперты указывают на возможные сложности с защитой персональных данных.

Мнения экспертов

По мнению аналитиков, дополнительный налог может замедлить темпы электрификации страны. Ранее правительство планировало полностью отказаться от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания к 2035 году, но реформа способна скорректировать эти планы.

Что получает бюджет

По расчётам британского казначейства, новый сбор может приносить до 1,8 миллиарда фунтов стерлингов ежегодно. Эти средства планируется направить на развитие дорожной инфраструктуры, установку зарядных станций и обновление автопарка общественного транспорта.

Экономисты считают, что таким образом власти пытаются не только закрыть дыру в бюджете, но и стимулировать ответственное поведение водителей — чем больше пробег, тем выше налоговая нагрузка.

Сравнение: кто платит больше

Категория владельцев Текущий налог Новый сбор Общие расходы в год
Бензиновые авто Включено в цену топлива - Зависит от расхода бензина
Электрокары (до реформы) 195 фунтов - 195 фунтов
Электрокары (после реформы) 195 фунтов 240 фунтов 435 фунтов

Такое выравнивание, по мнению чиновников, восстановит справедливость между всеми типами транспорта. Однако для простых водителей "зелёная" экономика может обернуться ощутимыми расходами.

Советы шаг за шагом: как подготовиться к новому налогу

  1. Следите за пробегом — фиксируйте данные с помощью встроенных трекеров или мобильных приложений.

  2. Сохраняйте отчётность — скриншоты и сервисные документы помогут доказать реальный километраж.

  3. Планируйте поездки заранее — экономия 1-2 тысяч миль в год способна уменьшить налоговую нагрузку.

  4. Используйте совместные поездки — каршеринг и электрошеринговые платформы снижают индивидуальный пробег.

  5. Обновляйте страховку — многие компании уже готовят тарифы, учитывающие километраж.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Игнорировать новые правила → штраф за недостоверные данные → использовать автоматический учёт через онлайн-сервисы.
• Завышать пробег "на всякий случай" → переплата → проверять реальные цифры по телематике.
• Отказываться от регистрации пробега → блокировка регистрации авто → оформлять отчёт через личный кабинет налогоплательщика.

А что если…

А что если новая система налогообложения приведёт к пересмотру всей транспортной модели страны? Британские эксперты не исключают, что спустя несколько лет налог за пробег может коснуться и владельцев гибридов, а затем и коммерческого транспорта. Это станет первым шагом к полноценной оплате "за использование дорог", а не просто за владение машиной.

Плюсы и минусы реформы

Плюсы Минусы
Увеличение доходов бюджета Рост расходов для водителей
Развитие инфраструктуры зарядных станций Возможность ошибок при декларировании
Более справедливое распределение налогов Замедление темпов перехода на электромобили

FAQ

Когда введут налог?
Предположительно в 2028 году, но точная дата будет утверждена после общественных слушаний.

Как будет фиксироваться пробег?
Сначала по системе добровольных деклараций, позже — через электронные счётчики или сервисные центры.

Что делать, если пробег меньше нормы?
Государство обещает денежную скидку, которая компенсирует часть уплаченного сбора.

Коснётся ли налог владельцев гибридов?
На первом этапе — нет, но их могут включить в систему позже.

Мифы и правда

Миф: новый налог введён, чтобы наказать владельцев электромобилей.
Правда: цель реформы — уравнять налоговую нагрузку между всеми водителями.

Миф: данные о пробеге будут передаваться без согласия владельцев.
Правда: пока система строится на принципе добровольной декларации.

Миф: это конец "зелёной" политики Британии.
Правда: программа перехода на экологичный транспорт остаётся в силе, но требует финансового баланса.

Интересные факты

  1. В Великобритании сегодня зарегистрировано более 1 миллиона электромобилей.

  2. Средний британец проезжает около 12 тысяч километров в год.

  3. Электрокары позволяют экономить до 800 фунтов на топливе ежегодно — даже с учётом нового налога.

