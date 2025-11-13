Рынок включил ток: как электрокары взяли разгон перед налоговой бурей
Перед изменением методики расчёта утилизационного сбора, который с декабря 2025 года будет зависеть от мощности автомобиля, в России зафиксирован резкий всплеск продаж электромобилей. Об этом сообщил гендиректор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков в своём Telegram-канале.
"Продажи электрокаров резко выросли. Виноват новый утильсбор. Но не только он", — написал Целиков.
По данным аналитиков, в октябре 2025 года в России было продано 1,6 тысячи новых электромобилей, что на 20% больше, чем за тот же месяц прошлого года.
Лучший результат за полтора года
Рост оказался самым значительным с весны 2024 года. В октябре продажи увеличились на 29% по сравнению с сентябрём, и этот месяц стал лучшим за последние 18 месяцев по числу зарегистрированных электрокаров.
С начала года (январь-октябрь 2025-го) в России реализовано 9,6 тысячи электрических машин. Несмотря на позитивную динамику осенью, это на 37% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Эксперты связывают падение годовых объёмов с общим снижением покупательной способности и ограниченным предложением, но октябрьский всплеск называют "реакцией на грядущие изменения фискальной политики".
Почему электромобили подорожают
1. Новая методика утильсбора
С 1 декабря 2025 года размер утилизационного сбора будет напрямую зависеть от мощности электромотора. Это означает, что для машин с мощностью свыше 200 л. с. стоимость сборов вырастет на десятки процентов.
2. Ожидание повышения цен
Дилеры уже предупреждают, что часть моделей может подорожать на 200-400 тысяч рублей. Поэтому покупатели спешат оформить автомобили заранее.
3. Сокращение складских запасов
Импорт электрокаров в Россию в 2025 году снизился, что создаёт дефицит популярных моделей, особенно в премиальном сегменте.
4. Рост интереса к "зелёным” технологиям
Несмотря на высокие цены, всё больше россиян рассматривают электрокар как долгосрочное вложение — низкие эксплуатационные расходы компенсируют первоначальные затраты.
Что покупают россияне
|Место
|Модель
|Доля в продажах электрокаров (октябрь 2025)
|1
|Evolute i-Pro
|28%
|2
|Zeekr 001
|19%
|3
|Tesla Model Y
|14%
|4
|Voyah Free
|11%
|5
|JAC iEV7S
|9%
На рынке доминируют китайские бренды, но заметно растёт и доля российских — прежде всего Evolute, локализованных в Липецке.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: откладывать покупку электромобиля до 2026 года.
Последствие: рост цен из-за утильсбора и сокращения поставок.
Альтернатива: оформить покупку до конца ноября.
-
Ошибка: выбирать машину без проверки гарантийного обслуживания.
Последствие: проблемы с батареей и электроникой.
Альтернатива: приобретать у официальных дилеров с сертифицированным сервисом.
-
Ошибка: игнорировать инфраструктуру зарядки.
Последствие: неудобства в эксплуатации.
Альтернатива: выбирать модель с запасом хода не менее 400 км.
А что если рынок перегреется?
Рост спроса в октябре и ноябре может привести к временной нехватке электромобилей в начале 2026 года, особенно в среднем ценовом сегменте. После введения новых ставок утильсбора аналитики прогнозируют спад продаж на 20-25%, пока рынок не адаптируется.
Тем не менее, долгосрочная тенденция останется положительной: развитие зарядной инфраструктуры и новые субсидии сделают электрокары привлекательнее уже к 2027 году.
Плюсы и минусы текущей ситуации
|Плюсы
|Минусы
|Рост интереса к электромобилям
|Увеличение цен из-за утильсбора
|Развитие инфраструктуры зарядных станций
|Дефицит популярных моделей
|Государственные субсидии на "зелёный транспорт”
|Зависимость от импорта батарей
|Расширение модельного ряда
|Сложность с запчастями и обслуживанием
FAQ
Почему продажи выросли именно сейчас?
Из-за приближения даты изменения утилизационного сбора. Покупатели хотят сэкономить, оформив покупку заранее.
Какой электромобиль сейчас самый выгодный?
Evolute i-Pro и Zeekr 001 — оптимальны по цене, пробегу и доступности запчастей.
Стоит ли ждать новых моделей?
Да, в 2026 году ожидается выход нескольких китайских новинок, включая BYD Seal и Skywell HT-i, но они будут стоить дороже.
Мифы и правда
-
Миф: Электромобили не подходят для зимы.
Правда: Современные батареи имеют подогрев и выдерживают морозы до -30°C.
-
Миф: Зарядка электрокара занимает целую ночь.
Правда: Быстрая зарядка заполняет 80% ёмкости за 30-40 минут.
-
Миф: Электрокары не выгодны из-за дорогих батарей.
Правда: При средней эксплуатации срок окупаемости — 5-6 лет.
Исторический контекст
Первые массовые продажи электрокаров в России начались в 2020 году, но развитие сдерживала нехватка инфраструктуры и высокая цена. После 2023 года ситуация начала меняться: появились субсидии, локализованное производство и новые бренды.
С 2025 года рынок снова набирает обороты, и октябрь стал самым успешным месяцем за последние полтора года, что подтверждает растущий интерес к экологичным технологиям.
Три интересных факта
-
В 2025 году в России работает более 2,5 тысячи зарядных станций - вдвое больше, чем два года назад.
-
Средний пробег электромобиля за день по данным "Автостата" — 37 км.
-
Самый популярный регион по числу проданных электрокаров — Москва и Московская область (45% всех продаж).
