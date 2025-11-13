Рынок включил ток: как электрокары взяли разгон перед налоговой бурей

Перед изменением методики расчёта утилизационного сбора, который с декабря 2025 года будет зависеть от мощности автомобиля, в России зафиксирован резкий всплеск продаж электромобилей. Об этом сообщил гендиректор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков в своём Telegram-канале.

"Продажи электрокаров резко выросли. Виноват новый утильсбор. Но не только он", — написал Целиков.

По данным аналитиков, в октябре 2025 года в России было продано 1,6 тысячи новых электромобилей, что на 20% больше, чем за тот же месяц прошлого года.

Лучший результат за полтора года

Рост оказался самым значительным с весны 2024 года. В октябре продажи увеличились на 29% по сравнению с сентябрём, и этот месяц стал лучшим за последние 18 месяцев по числу зарегистрированных электрокаров.

С начала года (январь-октябрь 2025-го) в России реализовано 9,6 тысячи электрических машин. Несмотря на позитивную динамику осенью, это на 37% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Эксперты связывают падение годовых объёмов с общим снижением покупательной способности и ограниченным предложением, но октябрьский всплеск называют "реакцией на грядущие изменения фискальной политики".

Почему электромобили подорожают

1. Новая методика утильсбора

С 1 декабря 2025 года размер утилизационного сбора будет напрямую зависеть от мощности электромотора. Это означает, что для машин с мощностью свыше 200 л. с. стоимость сборов вырастет на десятки процентов.

2. Ожидание повышения цен

Дилеры уже предупреждают, что часть моделей может подорожать на 200-400 тысяч рублей. Поэтому покупатели спешат оформить автомобили заранее.

3. Сокращение складских запасов

Импорт электрокаров в Россию в 2025 году снизился, что создаёт дефицит популярных моделей, особенно в премиальном сегменте.

4. Рост интереса к "зелёным” технологиям

Несмотря на высокие цены, всё больше россиян рассматривают электрокар как долгосрочное вложение — низкие эксплуатационные расходы компенсируют первоначальные затраты.

Что покупают россияне

Место Модель Доля в продажах электрокаров (октябрь 2025) 1 Evolute i-Pro 28% 2 Zeekr 001 19% 3 Tesla Model Y 14% 4 Voyah Free 11% 5 JAC iEV7S 9%

На рынке доминируют китайские бренды, но заметно растёт и доля российских — прежде всего Evolute, локализованных в Липецке.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: откладывать покупку электромобиля до 2026 года.

Последствие: рост цен из-за утильсбора и сокращения поставок.

Альтернатива: оформить покупку до конца ноября.

Ошибка: выбирать машину без проверки гарантийного обслуживания.

Последствие: проблемы с батареей и электроникой.

Альтернатива: приобретать у официальных дилеров с сертифицированным сервисом.

Ошибка: игнорировать инфраструктуру зарядки.

Последствие: неудобства в эксплуатации.

Альтернатива: выбирать модель с запасом хода не менее 400 км.

А что если рынок перегреется?

Рост спроса в октябре и ноябре может привести к временной нехватке электромобилей в начале 2026 года, особенно в среднем ценовом сегменте. После введения новых ставок утильсбора аналитики прогнозируют спад продаж на 20-25%, пока рынок не адаптируется.

Тем не менее, долгосрочная тенденция останется положительной: развитие зарядной инфраструктуры и новые субсидии сделают электрокары привлекательнее уже к 2027 году.

Плюсы и минусы текущей ситуации

Плюсы Минусы Рост интереса к электромобилям Увеличение цен из-за утильсбора Развитие инфраструктуры зарядных станций Дефицит популярных моделей Государственные субсидии на "зелёный транспорт” Зависимость от импорта батарей Расширение модельного ряда Сложность с запчастями и обслуживанием

FAQ

Почему продажи выросли именно сейчас?

Из-за приближения даты изменения утилизационного сбора. Покупатели хотят сэкономить, оформив покупку заранее.

Какой электромобиль сейчас самый выгодный?

Evolute i-Pro и Zeekr 001 — оптимальны по цене, пробегу и доступности запчастей.

Стоит ли ждать новых моделей?

Да, в 2026 году ожидается выход нескольких китайских новинок, включая BYD Seal и Skywell HT-i, но они будут стоить дороже.

Мифы и правда

Миф: Электромобили не подходят для зимы.

Правда: Современные батареи имеют подогрев и выдерживают морозы до -30°C.

Миф: Зарядка электрокара занимает целую ночь.

Правда: Быстрая зарядка заполняет 80% ёмкости за 30-40 минут.

Миф: Электрокары не выгодны из-за дорогих батарей.

Правда: При средней эксплуатации срок окупаемости — 5-6 лет.

Исторический контекст

Первые массовые продажи электрокаров в России начались в 2020 году, но развитие сдерживала нехватка инфраструктуры и высокая цена. После 2023 года ситуация начала меняться: появились субсидии, локализованное производство и новые бренды.

С 2025 года рынок снова набирает обороты, и октябрь стал самым успешным месяцем за последние полтора года, что подтверждает растущий интерес к экологичным технологиям.

