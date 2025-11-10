От Tesla до Zeekr: тюменцы массово переходят на электромобили — вот, что выбирают

В Тюменской области стремительно растёт интерес к электромобилям. За год спрос на такие машины увеличился на 38%, а средняя стоимость — наоборот, снизилась почти на треть. Об этом сообщили аналитики сервиса "Авито Авто".

"Интерес жителей Тюменской области к электромобилям с пробегом продолжает расти. В сентябре 2025 года спрос увеличился на 34% по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость электрокаров с пробегом в регионе снизилась на 30%, до 2 100 000 рублей", — отметили эксперты.

Какие марки выбирают тюменцы

Лидерами по популярности стали Zeekr и Tesla - именно на эти бренды пришёлся основной рост интереса.

Zeekr показал рекордный скачок спроса — на 38% , при этом цена упала на 21% , до 4,6 млн рублей .

Tesla также не теряет привлекательности: интерес вырос на 28%, а средняя стоимость снизилась на 7%, до 3,2 млн рублей.

Аналитики объясняют такую динамику ростом доверия россиян к электромобилям, расширением инфраструктуры зарядных станций и появлением большего количества предложений на вторичном рынке.

Почему электрокары становятся доступнее

Эксперты отмечают, что снижение цен связано с общими рыночными процессами — усилением конкуренции между брендами, увеличением ввоза подержанных машин и постепенным удешевлением комплектующих.

Для Тюменской области это особенно заметно: региональные автолюбители всё чаще рассматривают электрокары не как экзотику, а как реальную альтернативу традиционным авто с ДВС.