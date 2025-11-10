Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Электромобиль
Электромобиль
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Уральский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 8:26

От Tesla до Zeekr: тюменцы массово переходят на электромобили — вот, что выбирают

Авито Авто: интерес к электромобилям в Тюменской области вырос почти на 40% за год

В Тюменской области стремительно растёт интерес к электромобилям. За год спрос на такие машины увеличился на 38%, а средняя стоимость — наоборот, снизилась почти на треть. Об этом сообщили аналитики сервиса "Авито Авто".

"Интерес жителей Тюменской области к электромобилям с пробегом продолжает расти. В сентябре 2025 года спрос увеличился на 34% по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость электрокаров с пробегом в регионе снизилась на 30%, до 2 100 000 рублей", — отметили эксперты.

Какие марки выбирают тюменцы

Лидерами по популярности стали Zeekr и Tesla - именно на эти бренды пришёлся основной рост интереса.

  • Zeekr показал рекордный скачок спроса — на 38%, при этом цена упала на 21%, до 4,6 млн рублей.

  • Tesla также не теряет привлекательности: интерес вырос на 28%, а средняя стоимость снизилась на 7%, до 3,2 млн рублей.

Аналитики объясняют такую динамику ростом доверия россиян к электромобилям, расширением инфраструктуры зарядных станций и появлением большего количества предложений на вторичном рынке.

Почему электрокары становятся доступнее

Эксперты отмечают, что снижение цен связано с общими рыночными процессами — усилением конкуренции между брендами, увеличением ввоза подержанных машин и постепенным удешевлением комплектующих.

Для Тюменской области это особенно заметно: региональные автолюбители всё чаще рассматривают электрокары не как экзотику, а как реальную альтернативу традиционным авто с ДВС.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

На форуме сегодня в 1:08
Не только фронт, но и семья: бойцам СВО хотят помочь в поисках спутницы жизни

На форуме «Патриоты Урала» предложили создать брачное агентство для участников СВО, чтобы помочь бойцам после возвращения с фронта обрести семью и поддержку.

Читать полностью » Малоимущие, ветераны и инвалиды могут обратиться за бесплатной помощью в Свердловской области сегодня в 0:26
Юрист без счёта и чека: в Свердловской области открылся путь к бесплатной защите прав

Малоимущие, ветераны, родители и пенсионеры могут получить бесплатную юридическую помощь в Свердловской области — рассказываем, кому и как это доступно.

Читать полностью » Сборная Свердловской области выиграла восемь золотых медалей на чемпионате мира по самбо вчера в 23:57
Свердловская восьмёрка покорила мир: самбисты превратили турнир в парад побед

Восемь свердловских самбистов совершили невозможное — каждая из их поездок на чемпионат мира в Кыргызстан завершилась золотом. Как им это удалось?

Читать полностью » В Челябинской области построено более 8700 частных домов в 2025 году — как правильно начать строительство 08.11.2025 в 18:16
Как не запутаться в бумагах: всё, что нужно для строительства собственного дома в Челябинской области

Челябинцы активно строят собственные дома. Узнайте, какие документы вам потребуются для начала строительства, и как правильно оформить все этапы.

Читать полностью » В Свердловской области с 23:00 до 08:00 запрещены шумные работы — как действовать при нарушении 08.11.2025 в 17:56
Когда в Свердловской области нельзя шуметь: закон, который защитит ваш покой

В Свердловской области установлены строгие правила по шуму в определённые часы. Нарушителям грозят штрафы. Узнайте, когда можно шуметь, а когда — нет.

Читать полностью » Рыболовы Свердловской области готовятся к зимнему сезону — лучшие водоемы для рыбалки 08.11.2025 в 16:16
Зимняя рыбалка в Свердловской области: рыболовы выбирают лучшие места для ловли

Свердловские рыбаки готовятся к зимнему сезону. Узнайте, где в регионе можно ловить рыбу зимой: от Белоярского водохранилища до реки Исеть.

Читать полностью » Россельхознадзор выдал 14 предостережений из-за незаконного ввоза овощей в Свердловскую область 08.11.2025 в 15:16
Свердловская область на грани карантинного кризиса: 26 тыс. тонн овощей без проверки

В Свердловскую область незаконно ввезли 26,4 тысячи тонн плодоовощной продукции без необходимого фитосанитарного контроля. Выданы 14 предостережений о нарушениях.

Читать полностью » Все четыре спортсмена из Свердловской области выиграли золото на чемпионате мира по самбо 08.11.2025 в 14:54
Свердловские самбисты покорили мир: все уральцы в Кыргызстане забрали золотые медали

Свердловские самбисты завоевали четыре золотых медали на чемпионате мира по самбо в Кыргызстане. В числе победителей — Владимир Гладких, Альбина Чоломбитько и другие.

Читать полностью »

Новости
Еда
Намазка из сельди с морковью: добавил плавленый сыр — результат вау, это вам не магазинная паста
УрФО
К 2028 году средняя зарплата в Тюменской области может вырасти до 116,4 тысячи рублей
Садоводство
Поливала цветы как обычно — и не понимала, почему они чахнут: метод, чтобы растения не гнили и не вяли
Авто и мото
Менял шины как обычно — и едва не попал в беду: оказалось, всё делал неправильно
Культура и шоу-бизнес
"Сумерки" уже надоели? Эти 5 сериалов с оборотнями и ведьмами заставят сердце биться чаще
Садоводство
Осенью делаю всего одно действие — и розы переживают зиму без потерь
Авто и мото
Решил починить машину самостоятельное — и попал на крупные траты: теперь боюсь открывать капот
Красота и здоровье
Сдал обычный анализ крови — и врач сказал, что мозг стареет на 3 года быстрее
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet