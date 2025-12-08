Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Электромобиль на зарядке
Электромобиль на зарядке
Иван Рогов Опубликована сегодня в 2:23

Заряд пошёл: в России электромобили продают быстрее, чем их успевают заряжать

Продажи электромобилей в России выросли на 57% — "Автостат"

Интерес россиян к электромобилям продолжает расти — по итогам ноября рынок показал заметное ускорение. Продажи новых электрокаров достигли 1602 единиц, что на 57% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Однако по сравнению с октябрем зафиксировано лёгкое снижение — всего на 1%. Об этом сообщает агентство "Автостат" со ссылкой на его директора Сергея Целикова.

Рост рынка электромобилей в России

За последние два года электромобильный сегмент в стране демонстрирует устойчивое развитие. Если ранее речь шла о сотнях машин в месяц, то сегодня объёмы продаж уверенно перешагнули отметку в полторы тысячи единиц. Спрос растёт как за счёт появления новых моделей, так и благодаря активной поддержке рынка — льготам, расширению инфраструктуры зарядных станций и вниманию со стороны региональных властей.

По словам экспертов, электромобили становятся всё более привлекательной альтернативой традиционным автомобилям с ДВС: низкие эксплуатационные расходы и возможность зарядки дома делают их удобными для повседневного использования.

"А вот по отношению к октябрю снижение в пределах 1%. Месяц назад было реализовано 1614 штук", — пояснил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.

Несмотря на незначительное падение к предыдущему месяцу, аналитики отмечают, что общий тренд остаётся положительным. Особенно если учитывать, что в ноябре рынок традиционно замедляется из-за сезонных факторов и окончания действия ряда программ господдержки.

Лидеры продаж и новые тенденции

Главным сюрпризом ноября стал взлёт российского бренда "Амберавто", который продемонстрировал уверенное лидерство с результатом 404 проданных автомобиля модели А5. Этот электрокар стал символом нового этапа отечественного автопрома — сочетания локальной сборки и современных технологий.

На втором месте — Evolute с 222 машинами, а замыкает тройку лидеров китайский Zeekr, который в ноябре продал 196 автомобилей. Примечательно, что именно Zeekr ранее удерживал первое место, но за месяц потерял более половины объёма — минус 54% продаж.

"Прежний лидер китайский Zeekr существенно потерял позиции, сократив продажи в два раза (-54%), до 196 единиц. У всех остальных брендов из топ-10 наблюдается рост", — отметил аналитик Сергей Целиков.

К числу активных игроков также относятся Xiaomi (172 шт.), BYD (154 шт.), Avatr (109 шт.) и даже Tesla, которая, несмотря на ограниченные поставки, реализовала 62 автомобиля. В десятку также вошли Geely, BMW и Honda, продемонстрировавшие стабильный спрос в премиальном сегменте. Рост интереса к электротранспорту подтверждают и данные о развитии инфраструктуры зарядных станций.

Что влияет на динамику продаж

Основные факторы роста — это постепенное формирование рынка зарядной инфраструктуры и улучшение доступности электромобилей. Российские покупатели стали чаще рассматривать электрокар как второй или городской автомобиль. Этому способствует и развитие отечественного производства — локализация сборки снижает цену и повышает доверие к бренду.

Кроме того, государственные инициативы, такие как программа субсидирования и льготы на установку зарядных станций, стимулируют интерес к экологичному транспорту. Многие автолюбители отмечают, что эксплуатационные расходы электромобилей заметно ниже, чем у бензиновых аналогов.

Сравнение лидеров рынка

Сравним ключевых игроков рынка — "Амберавто А5" и Zeekr 001, которые символизируют противоположные подходы к электромобильной философии.

Российская модель А5 ориентирована на доступность и простоту эксплуатации. Это автомобиль для города, с умеренной динамикой и оптимальной автономностью, рассчитанной на ежедневные поездки.

Zeekr 001, напротив, представляет собой технологичный флагман с акцентом на премиальность, дизайн и инновационные функции. Однако высокая стоимость и сложности с поставками в Россию сделали его менее доступным.

аким образом, "Амберавто" смог предложить покупателям понятный и практичный продукт, а Zeekr остался выбором для энтузиастов и тех, кто готов платить за статус. Ситуация на рынке перекликается с тенденцией роста спроса на электрокары премиум-класса.

Плюсы и минусы электромобилей

Преимущества электрокаров очевидны, но у них есть и ограничения, которые важно учитывать перед покупкой.

Плюсы:

  • Экономия на топливе и обслуживании.

  • Отсутствие выбросов — экологичность.

  • Тихая и плавная работа двигателя.

  • Возможность зарядки дома или на работе.

Минусы:

  • Недостаток зарядных станций в регионах.

  • Снижение запаса хода при низких температурах.

  • Более высокая цена при покупке.

  • Долгое время зарядки при использовании бытовой сети.

Советы по выбору электромобиля

  1. Оцените свои маршруты. Если вы в основном передвигаетесь по городу, подойдёт компактная модель с запасом хода до 300 км.

  2. Уточните наличие зарядных станций. Лучше, если рядом с домом или работой есть быстрые зарядки.

  3. Сравните стоимость владения. Учтите не только цену покупки, но и расходы на страховку, обслуживание и электроэнергию.

  4. Проверьте уровень сервисной поддержки. Убедитесь, что бренд имеет официальное представительство и доступ к запчастям.

  5. Используйте государственные программы. В некоторых регионах действуют субсидии и льготы при покупке электромобиля.

Популярные вопросы о рынке электромобилей

1. Как выбрать электромобиль для города?
Обратите внимание на компактные модели с запасом хода до 300 км, возможностью зарядки от обычной розетки и низкой стоимостью обслуживания.

2. Сколько стоит эксплуатация электромобиля?
В среднем затраты на электроэнергию и обслуживание на 60-70% ниже, чем у бензиновых машин.

3. Что лучше — китайские или российские электрокары?
Российские модели выигрывают в цене и доступности, а китайские — в технологиях и комплектации. Оптимальный выбор зависит от бюджета и целей использования.

4. Насколько долговечен аккумулятор?
Современные батареи служат от 7 до 10 лет, а их замена стоит дешевле, чем раньше, благодаря локализации производства.

5. Можно ли ездить зимой?
Да, но при низких температурах запас хода снижается на 15-25%, что стоит учитывать при планировании поездок.

