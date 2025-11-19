Гибриды летом тратят больше, чем вы думаете: раскрыта опасная сезонная ловушка
Обслуживание электромобилей продолжает оставаться привлекательным с точки зрения затрат по сравнению с гибридами и машинами с традиционными ДВС. Аналитики "Авто.ру Бизнес" и сети Fit Service подсчитали средние расходы на ремонт и ТО популярных электрокаров и гибридов за десять месяцев 2025 года. Выяснилось, что полностью электрические автомобили обходятся владельцам значительно дешевле, а различия в стоимости обслуживания становятся всё более заметными.
Средний чек ремонта и обслуживания популярных электромобилей составил 5973 рубля, что на 24% выше показателя предыдущего года. Для гибридных автомобилей эта цифра оказалась выше — 8586 рублей, при росте на 9%. Таким образом, электрические машины в обслуживании оказываются более чем на 30% экономичнее. Общий средний чек по всем категориям автомобилей с ДВС за тот же период вырос на 17% и достиг 11,8 тыс. рублей.
"Обслуживание электромобиля обходится дешевле, так как нет необходимости в регулярной замене масла, фильтров и множестве других работ, характерных для авто с ДВС или гибридов. Помимо этого, большинство электрокаров в России — это новые машины, которые эксплуатируются гораздо реже. Зачастую именно электромобили становятся вторым или даже третьим автомобилем в семье. Всё это приводит к тому, что владельцы электрокаров обращаются в сервисы значительно реже, а перечень работ обычно ограничен базовым техническим обслуживанием и сезонными процедурами", — пояснил технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.
Сравнение затрат на обслуживание
|Категория автомобиля
|Средний чек (руб.)
|Рост к предыдущему году
|Примечание
|Электромобили
|5973
|+24%
|Базовое ТО, сезонные процедуры
|Гибриды
|8586
|+9%
|Летние пик-траты на подготовку к поездкам
|Автомобили с ДВС
|11 800
|+17%
|Частая замена масел, фильтров, колодок
Основные услуги для электрокаров
-
Шиномонтаж — весной наблюдается резкий рост обращений на СТО.
-
Работы по ходовой части — замена рычагов передней подвески и стоек стабилизаторов.
-
Базовое ТО и сезонное обслуживание — проверка аккумулятора, тормозов и охлаждающей жидкости.
Для гибридов же самым затратным периодом оказалось лето — с июня по август средние чеки увеличивались из-за туристических поездок и подготовки автомобилей к дальним расстояниям. В этот период владельцы гибридов чаще обращаются за диагностикой, заменой фильтров, техжидкостей и колодок.
Советы шаг за шагом: как снизить расходы на обслуживание
-
Планируйте сезонное ТО заранее и записывайтесь в проверенные сервисы.
-
Следите за состоянием шин и подвески — это предотвращает более серьёзные поломки.
-
Используйте фирменные расходники и технические жидкости, рекомендованные производителем.
-
Регулярно проверяйте аккумулятор и электропроводку — особенно перед длительными поездками.
-
Ведите учет расходов на ремонт и ТО — это поможет оценивать эффективность эксплуатации автомобиля.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Игнорирование профилактического ТО → Снижение срока службы аккумулятора → Регулярные проверки состояния батареи.
-
Использование дешёвых масел и фильтров в гибридах → Быстрый износ двигателя → Выбор оригинальных расходников.
-
Откладывание шиномонтажа → Повышенный риск аварий и повреждений → Своевременный сервис и сезонная замена шин.
А что если…
Если вы владелец электромобиля и используете его как основной автомобиль, расходы на сервис всё равно останутся ниже, чем у владельцев гибридов или машин с ДВС. Второй или третий автомобиль в семье позволяет электрокару чаще простаивать, снижая число визитов на СТО.
FAQ
Как выбрать сервис для электромобиля?
Ищите сервис с опытом работы с электрокарами и наличием специализированного оборудования.
Сколько стоит базовое ТО электромобиля?
В среднем — около 6 тыс. рублей, включая шиномонтаж и сезонные проверки.
Что лучше: электромобиль или гибрид по затратам на обслуживание?
Электрокар экономичнее, так как меньше элементов требует регулярной замены и ремонта.
Мифы и правда
-
Миф: электромобили дороги в обслуживании.
Правда: ТО электрокаров обходится дешевле, особенно по сравнению с гибридами и автомобилями с ДВС.
-
Миф: электрокар требует частой замены батареи.
Правда: современные литий-ионные аккумуляторы служат 8-12 лет при правильной эксплуатации.
-
Миф: с электрокаром сложно ездить летом или зимой.
Правда: сезонные рекомендации по проверке батареи и шин помогают поддерживать эффективность и безопасность.
Интересные факты
-
Средний чек электромобилей вырос на 24%, но всё равно остаётся на треть ниже, чем у гибридов.
-
Самой востребованной услугой остаётся шиномонтаж, особенно весной.
-
В России большинство электрокаров — новые машины, которые часто используются как второй или третий автомобиль в семье.
