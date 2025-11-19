Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Александр Михайлов Опубликована сегодня в 19:13

Гибриды летом тратят больше, чем вы думаете: раскрыта опасная сезонная ловушка

Средний чек обслуживания электромобилей в России составил 5973 рубля — данные Fit Service

Обслуживание электромобилей продолжает оставаться привлекательным с точки зрения затрат по сравнению с гибридами и машинами с традиционными ДВС. Аналитики "Авто.ру Бизнес" и сети Fit Service подсчитали средние расходы на ремонт и ТО популярных электрокаров и гибридов за десять месяцев 2025 года. Выяснилось, что полностью электрические автомобили обходятся владельцам значительно дешевле, а различия в стоимости обслуживания становятся всё более заметными.

Средний чек ремонта и обслуживания популярных электромобилей составил 5973 рубля, что на 24% выше показателя предыдущего года. Для гибридных автомобилей эта цифра оказалась выше — 8586 рублей, при росте на 9%. Таким образом, электрические машины в обслуживании оказываются более чем на 30% экономичнее. Общий средний чек по всем категориям автомобилей с ДВС за тот же период вырос на 17% и достиг 11,8 тыс. рублей.

"Обслуживание электромобиля обходится дешевле, так как нет необходимости в регулярной замене масла, фильтров и множестве других работ, характерных для авто с ДВС или гибридов. Помимо этого, большинство электрокаров в России — это новые машины, которые эксплуатируются гораздо реже. Зачастую именно электромобили становятся вторым или даже третьим автомобилем в семье. Всё это приводит к тому, что владельцы электрокаров обращаются в сервисы значительно реже, а перечень работ обычно ограничен базовым техническим обслуживанием и сезонными процедурами", — пояснил технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

Сравнение затрат на обслуживание

Категория автомобиля Средний чек (руб.) Рост к предыдущему году Примечание
Электромобили 5973 +24% Базовое ТО, сезонные процедуры
Гибриды 8586 +9% Летние пик-траты на подготовку к поездкам
Автомобили с ДВС 11 800 +17% Частая замена масел, фильтров, колодок

Основные услуги для электрокаров

  1. Шиномонтаж — весной наблюдается резкий рост обращений на СТО.

  2. Работы по ходовой части — замена рычагов передней подвески и стоек стабилизаторов.

  3. Базовое ТО и сезонное обслуживание — проверка аккумулятора, тормозов и охлаждающей жидкости.

Для гибридов же самым затратным периодом оказалось лето — с июня по август средние чеки увеличивались из-за туристических поездок и подготовки автомобилей к дальним расстояниям. В этот период владельцы гибридов чаще обращаются за диагностикой, заменой фильтров, техжидкостей и колодок.

Советы шаг за шагом: как снизить расходы на обслуживание

  1. Планируйте сезонное ТО заранее и записывайтесь в проверенные сервисы.

  2. Следите за состоянием шин и подвески — это предотвращает более серьёзные поломки.

  3. Используйте фирменные расходники и технические жидкости, рекомендованные производителем.

  4. Регулярно проверяйте аккумулятор и электропроводку — особенно перед длительными поездками.

  5. Ведите учет расходов на ремонт и ТО — это поможет оценивать эффективность эксплуатации автомобиля.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорирование профилактического ТО → Снижение срока службы аккумулятора → Регулярные проверки состояния батареи.

  • Использование дешёвых масел и фильтров в гибридах → Быстрый износ двигателя → Выбор оригинальных расходников.

  • Откладывание шиномонтажа → Повышенный риск аварий и повреждений → Своевременный сервис и сезонная замена шин.

А что если…

Если вы владелец электромобиля и используете его как основной автомобиль, расходы на сервис всё равно останутся ниже, чем у владельцев гибридов или машин с ДВС. Второй или третий автомобиль в семье позволяет электрокару чаще простаивать, снижая число визитов на СТО.

FAQ

Как выбрать сервис для электромобиля?
Ищите сервис с опытом работы с электрокарами и наличием специализированного оборудования.

Сколько стоит базовое ТО электромобиля?
В среднем — около 6 тыс. рублей, включая шиномонтаж и сезонные проверки.

Что лучше: электромобиль или гибрид по затратам на обслуживание?
Электрокар экономичнее, так как меньше элементов требует регулярной замены и ремонта.

Мифы и правда

  • Миф: электромобили дороги в обслуживании.
    Правда: ТО электрокаров обходится дешевле, особенно по сравнению с гибридами и автомобилями с ДВС.

  • Миф: электрокар требует частой замены батареи.
    Правда: современные литий-ионные аккумуляторы служат 8-12 лет при правильной эксплуатации.

  • Миф: с электрокаром сложно ездить летом или зимой.
    Правда: сезонные рекомендации по проверке батареи и шин помогают поддерживать эффективность и безопасность.

Интересные факты

  1. Средний чек электромобилей вырос на 24%, но всё равно остаётся на треть ниже, чем у гибридов.

  2. Самой востребованной услугой остаётся шиномонтаж, особенно весной.

  3. В России большинство электрокаров — новые машины, которые часто используются как второй или третий автомобиль в семье.

