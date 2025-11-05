Renault решилась на бунт против цен: теперь электромобили станут по карману даже студенту

Французский автоконцерн Renault всерьёз взялся за то, чтобы электрические автомобили перестали быть роскошью. Компания объявила о запуске продаж обновлённой модели Renault 5 по цене от 27 900 евро — и это только начало. Следующий шаг — новое поколение компактного Twingo, которое обещает стать ещё дешевле. В компании не скрывают: цель — сделать электротранспорт по-настоящему народным.

Почему электромобили до сих пор дорогие

Главная причина высокой цены — аккумуляторы. Именно они, по словам директора по устойчивому развитию Renault Клеа Мартине, делают электромобиль в среднем в полтора-два раза дороже машины с двигателем внутреннего сгорания. К этому добавляются дорогостоящие электронные компоненты и сложная система сборки.

"Полностью электрический автомобиль в среднем в 1,6-1,8 раза дороже аналога с ДВС", — пояснила Мартине.

Чтобы сократить издержки, компания пересобирает всю производственную цепочку: от поставщиков и логистики до самих заводов. Новая стратегия предполагает, что все ключевые элементы — "гигафабрики", поставщики аккумуляторов, сборочные линии — расположены в радиусе 300 километров. Такая концентрация производств во Франции позволяет Renault экономить на транспорте и времени, а значит, предлагать покупателям более выгодную цену.

Как Renault снижает себестоимость

К 2028 году компания планирует уменьшить производственные затраты почти на 40% по сравнению с первым поколением электрического Megane. Основные направления экономии — новые типы батарей и упрощённая архитектура электроники. Вместо дорогих аккумуляторов NCM Renault переходит на LFP — литий-железо-фосфатные элементы, которые служат дольше и обходятся дешевле.

Кроме того, инженеры модернизируют электроприводы, делая их компактнее и энергоэффективнее. Электронная система теперь основана на единых платформах, что упрощает производство и ускоряет разработку новых моделей.

"Годы оптимизации электропривода, начавшиеся с модели Zoe, теперь приносят всё большую пользу", — отметила Клеа Мартине.

Сравнение технологий аккумуляторов

Тип аккумулятора Стоимость производства Энергоёмкость Срок службы Уровень безопасности NCM (никель-кобальт-марганец) высокая высокая средний умеренный LFP (литий-железо-фосфат) ниже на 25-30% умеренная высокая высокая

Европа против зависимости от Китая

Почти вся европейская автопромышленность зависит от поставок аккумуляторов и сырья из Китая. Это создаёт уязвимость и увеличивает углеродный след, ведь энергетика Поднебесной до сих пор сильно опирается на уголь. Renault намерена переломить эту ситуацию.

Во-первых, компания инвестирует в создание собственных производств аккумуляторов во Франции, где энергетика уже более "зелёная". На севере страны строится крупный завод по сборке электромобилей, работающий на возобновляемых источниках.

Во-вторых, Renault активно развивает экономику замкнутого цикла. Подразделение Future is Neutral строит мощности по переработке старых батарей. Сырьё из них планируют возвращать в производство — это позволит снизить зависимость от внешних поставщиков и минимизировать вред экологии. Запуск проекта намечен на 2030-2032 годы.

Ampere: сердце электростратегии Renault

Разработка, тестирование и программное обеспечение для всех "электричек" Renault теперь сосредоточены в дочерней компании Ampere. Эта структура отвечает за то, чтобы сократить сроки вывода новых моделей на рынок — с привычных пяти лет до двух.

Для ускорения разработки открыли инженерный центр в Китае, где тестируют новые технологии и проводят калибровку систем. Первоначально Renault планировала вывести Ampere на биржу, однако в условиях нестабильного рынка IPO решили отложить. Компания останется частью группы, а её стратегия будет обновлена к 2026 году.

Альтернатива электричеству: водород и e-топливо

Пока электромобили становятся всё доступнее, Renault не забывает и о других технологиях. Компания продолжает эксперименты с водородными системами для лёгких коммерческих авто. Такой подход позволяет увеличить запас хода без потери грузоподъёмности.

Что касается синтетического топлива (e-fuel), Renault не видит для него перспектив в ближайшем будущем. Пока технология остаётся слишком дорогой и будет применяться скорее в авиации и морском транспорте.

Что ждёт покупателей в ближайшие годы

Renault обещает, что уже через три года большинство её электрических моделей станет доступно по цене, сравнимой с автомобилями с ДВС. Упрощённая сборка, локализованные поставки и новые типы аккумуляторов должны сделать покупку "электрички" реальностью для среднего европейца.