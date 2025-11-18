Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
электрокар
электрокар
© freepik.com is licensed under Free More info
Главная / Авто и мото
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 16:57

Зарядка как лакмусовая бумажка: скрытая битва владельцев электромобилей раскрыта в новом исследовании

Большинство водителей в крупных городах России выступает за бесплатную зарядку электромобилей — Росгосстрах

Электромобили постепенно перестают быть диковинкой на российских дорогах, но их массовому распространению по-прежнему мешает ряд вопросов, и один из ключевых — стоимость эксплуатации. Недавнее исследование, проведенное компанией "Росгосстрах", наглядно показало, как россияне относятся к оплате зарядки для этого экологичного транспорта. Результаты опроса демонстрируют отсутствие единого мнения, раскрывая интересные региональные особенности и обнажая текущий уровень информированности общества о реалиях электротранспорта.

Мнение большинства: зарядка должна быть бесплатной

Идея полностью бесплатной зарядки для владельцев электрокаров находит значительную поддержку среди жителей крупных городов. Эта точка зрения является доминирующей, причем в некоторых регионах ее популярность особенно высока. Например, в Воронеже и Краснодаре за бесплатные зарядные станции высказались 62% опрошенных автолюбителей. Немного отстают, но все же показывают уверенное большинство, такие мегаполисы, как Москва (51%), Волгоград (52%), Екатеринбург (51%), Казань (50%) и Нижний Новгород (53%). В Санкт-Петербурге, известном своим прагматичным подходом, бесплатную зарядку поддерживают 46% респондентов, что также является весьма значительной цифрой.

Готовность платить за скорость и время

Однако не все готовы полностью отказаться от оплаты. Значительная часть водителей проявляет гибкость и демонстрирует прагматичный подход, соглашаясь платить, но с одним важным условием — за скорость. Эти автовладельцы готовы расстаться с деньгами только за услуги быстрой зарядки, которая позволяет существенно сократить время простоя. Такой взгляд на вещи особенно распространен среди жителей Новосибирска и Нижнего Новгорода (40%), а также Челябинска, где этот показатель достигает 43%. В Москве и Петербурге доля тех, кто платит за скорость, составляет 29% и 32% соответственно. Это говорит о том, что для многих время — такой же ценный ресурс, как и деньги.

Меньшинство за полную самостоятельность

На противоположном полюсе оказались те, кто считает, что владельцы электромобилей должны полностью самостоятельно оплачивать потребленную электроэнергию, как это принято с бензином или дизельным топливом. Эта позиция является наименее популярной. Самый высокий показатель был зафиксирован в Челябинске (17%), а самый низкий — в Нижнем Новгороде, где лишь 5% респондентов придерживаются подобного мнения. Это указывает на то, что большинство россиян все же видят в электромобилях не просто еще один вид транспорта, а нечто большее, возможно, технологию будущего, которая пока нуждается в поддержке.

Электромобили в России: между новизной и растущим спросом

Исследование также подтвердило, что, несмотря на растущий ажиотаж, электрокары для большинства россиян остаются terra incognita. Опыт управления таким транспортным средством есть лишь у 35% опрошенных. Более того, 53% респондентов признались, что ничего не знают о существующих льготах для владельцев электротранспорта, таких как освобождение от транспортного налога или бесплатная парковка. Этот информационный вакуум может серьезно сдерживать потенциальных покупателей.

При этом рынок демонстрирует явную положительную динамику. Перед ожидаемым повышением утилизационного сбора спрос на электромобили в России резко подскочил. Статистика за октябрь показывает, что было реализовано 1,6 тысячи новых электрокаров. Это на 20% больше, чем за тот же месяц прошлого года, и на 29% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Эти цифры красноречиво свидетельствуют о том, что, несмотря на нерешенные вопросы с инфраструктурой, интерес к экологичному транспорту в стране неуклонно растет.

Плюсы и минусы владения электромобилем в России

Плюсы Минусы
Низкая стоимость пробега (если заряжать дома ночью). Высокая начальная стоимость самого автомобиля.
Отсутствие транспортного налога для большинства моделей. Неразвитая сеть зарядных станций за пределами крупных городов.
Техническое обслуживание проще и дешевле, чем у ДВС. Длительное время зарядки на обычных станциях.
Экологичность и возможность использования зон с ограничениями. Недостаточная информированность о льготах и возможностях.

Мифы и правда об электромобилях

  • Миф: электромобиль не переживет русскую зиму.
    Правда: современные модели оснащены эффективными системами терморегуляции для батареи и салона, что позволяет комфортно эксплуатировать их в холодное время года, хотя запас хода при этом закономерно снижается.

  • Миф: заряжать электрокар всегда дорого.
    Правда: при наличии домашней зарядной станции и ночного тарифа стоимость километра пробега становится в несколько раз дешевле, чем на бензиновом автомобиле.

  • Миф: электромобиль — это игрушка для богатых.
    Правда: на рынке уже появляются модели среднего ценового сегмента, а совокупная стоимость владения (топливо, техобслуживание, налоги) часто оказывается ниже.

Что делать, если вы задумались о покупке электрокара?

  1. Оцените свою мобильность. Проанализируйте свои ежедневные маршруты. Для поездок по городу с возможностью ночной зарядки электромобиль подходит идеально.

  2. Изучите инфраструктуру. Проверьте карты зарядных станций в вашем городе и на основных маршрутах путешествий. Обратите внимание на типы разъемов и скорость зарядки.

  3. Рассчитайте бюджет. Учтите не только цену авто, но и стоимость установки домашней зарядной станции, а также потенциальную экономию на топливе и обслуживании.

  4. Узнайте о льготах. Изучите актуальные региональные программы поддержки: от отмены транспортного налога до бесплатной парковки и разрешения ездить по полосам для общественного транспорта.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Турбина двигателя китайского авто прослужит дольше при спокойной езде — Роман Тимашов сегодня в 9:15
Никогда не знал, как важно охлаждать турбину после поездки — это спасет от поломок

Автоэксперты рассказали, как продлить срок службы турбины китайского автомобиля и избежать дорогих ремонтов с помощью простых, но эффективных советов.

Читать полностью » Шипованные зимние шины создают шум до 75–80 дБ на скорости 60 км/ч — владелец шиномонтажа сегодня в 8:29
Шипованные шины доводили меня до бешенства — пока я не попробовал этот простой способ

Металлический гул от шипованных зимних шин можно уменьшить. Эксперты делятся проверенными методами, которые делают поездку тише и комфортнее.

Читать полностью » Ранняя замена зимних шин ускоряет их износ — автоэксперт Николай Погуляев сегодня в 8:21
Заменил летние шины на зимние слишком рано — последствия не заставили себя ждать

Эксперты рассказали, почему замена шин в ненастную погоду может стать вопросом жизни и смерти. Какие ошибки избежать и когда действительно нужно менять резину?

Читать полностью » Штраф за неоплату парковки в Ярославской области установлен в 2 500 рублей для физических лиц — Илья Осипов сегодня в 7:50
Штрафы за парковку в Ярославле удивят даже опытных водителей: что нужно знать заранее

В Ярославской области с декабря вводят платные парковки с обновленными штрафами. Узнайте, как изменятся правила для местных и гостей региона.

Читать полностью » Неправильное хранение шин ускоряет их старение — Абрамейцев сегодня в 7:24
Шины на грани гибели: что мы не замечаем, пока не стало слишком поздно

Автоэксперты рассказали, что влияет на срок службы автомобильных шин и как избежать распространённых ошибок в их эксплуатации

Читать полностью » Число штрафов за ПДД снизилось на 20,6% с января по октябрь — Минтранс Московской области сегодня в 6:40
Подмосковье удивляет: на дорогах творится нечто, что удивляет инспекторов

В Подмосковье число нарушений ПДД снизилось на 20%, система камер помогает водителям ездить аккуратнее и безопаснее.

Читать полностью » Автовладелец из Екатеринбурга вернул Exeed LX через суд — юрист Ольга Кривцова сегодня в 6:26
Проблемы с Exeed LX обернулись для автосалона штрафом и неустойкой 5,8 млн

Эксперты рассказали, как вернуть автомобиль дилеру из-за неисправности и какие права есть у потребителей в таких ситуациях.

Читать полностью » Nissan планирует снизить издержки на 500 млрд йен к 2026 году в рамках программы Re: Nissan — компания сегодня в 5:29
Огромные убытки и миллиарды на счетах: Nissan показал, как экономят настоящие профи

Nissan борется с убытками и масштабно оптимизирует расходы, чтобы к 2027 году предложить новые модели и укрепить позиции на мировом рынке.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Кролики нуждаются в регулярном уходе для поддержания здоровья и счастья
Садоводство
Жасмин Самбак цвёт круглый год при минимальных усилиях
Спорт и фитнес
Тренировка с гантелями улучшила осанку офисных сотрудников — фитнес-тренеры
Технологии
Детей важно обучать поведению в интернете — эксперт Власов
Дом
Мигание света может быть признаком опасных неполадок — эксперт по ремонту Белов
Еда
Птица гармонирует с символом 2026 года лучше красного мяса — кулинары
Культура и шоу-бизнес
Дженнифер Энистон планирует тайную свадьбу с Джимом Кёртисом в Греции — инсайдеры
Туризм
Стыковочные рейсы требуют запаса времени более 90 минут — по данным эксперта Синельникова
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet