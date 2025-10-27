Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
NIO ET9
NIO ET9
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 4:56

Больше ни минуты на заправке: как китайцы сэкономили миллиарды и 75 миллионов часов

Компания NIO провела более 90 миллионов обменов аккумуляторов электромобилей в Китае

Развитие электромобильной инфраструктуры в Китае стремительно меняет представления о транспорте будущего. Компания NIO, начавшая с идеи упростить зарядку электрокаров, превратила свою сеть станций в полноценную энергетическую экосистему. К концу октября 2025 года она достигла внушительного показателя — более 90 миллионов обменов аккумуляторов.

Как NIO изменила правила игры

Технология быстрой замены батарей стала одной из главных особенностей бренда. Если первые 10 миллионов обменов заняли почти четыре года, то переход от 80 до 90 миллионов потребовал лишь 100 дней. Это наглядно показывает, как быстро растёт спрос на электромобили и удобные сервисы, связанные с ними.

На сегодняшний день по всему Китаю работает 3539 станций NIO. Замена аккумулятора занимает в среднем меньше секунды — это быстрее, чем заправка топливом. Ежедневно проходит более 100 тысяч операций, и уже в ближайшие месяцы компания ожидает преодолеть стомиллионный рубеж.

Экономия, экология и комфорт

Объём переданной через сеть энергии превысил 4,75 миллиарда кВт*ч — столько нужно, чтобы обеспечить электричеством более двух миллионов семей на год. В результате владельцы NIO сэкономили почти 24 миллиарда юаней на топливе.

Интересно, что средний пользователь электрокара тратит на 35 тысяч юаней меньше, чем водитель автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. При этом экономия времени на зарядке превысила 75 миллионов часов — показатель, который трудно переоценить в современном ритме жизни.

От городской розетки до горных перевалов

Компания инвестировала в инфраструктуру уже более 18 миллиардов юаней, построив свыше 8 тысяч станций по всей стране. Более 80% владельцев имеют возможность воспользоваться станцией в радиусе трёх километров от дома.

Особое внимание уделено трассовым маршрутам: сеть из тысячи станций вдоль скоростных дорог соединяет 550 городов, обеспечивая непрерывное путешествие по стране без страха остаться без энергии. С завершением линии электропередачи Сычуань-Тибет электрокары теперь могут добраться даже до подножия Эвереста.

Что делает NIO лидером среди электробрендов

Главная особенность подхода NIO — акцент на удобстве пользователя. Вместо долгой зарядки водитель просто меняет батарею, а старая уходит на обслуживание. Так формируется круговорот энергии: компания следит за состоянием аккумуляторов и обновляет их парк, повышая безопасность и эффективность.

Кроме того, NIO развивает собственную систему "Sun Gong Yi Pawn" — технологию, позволяющую синхронизировать энергообмены по всей стране. Эта сеть работает как распределённая электростанция, обеспечивая стабильность даже при повышенной нагрузке на энергосистему.

Как пользоваться станцией замены: пошагово

  1. Подъехать к станции и зарегистрировать автомобиль через приложение NIO.

  2. Система автоматически определит модель и уровень заряда батареи.

  3. Процесс обмена займёт меньше минуты: водитель может оставаться в салоне.

  4. После завершения система сообщит о готовности, и поездка продолжается.

Такой подход не требует специальных навыков или времени на ожидание, что особенно важно для жителей мегаполисов.

А что если батареи станут универсальными?

Если бы производители договорились о едином стандарте аккумуляторов, электромобильная индустрия могла бы сделать ещё один скачок. В таком случае станции обмена могли бы обслуживать машины разных брендов, а водители перестали бы зависеть от фирменных сервисов. Пока же именно NIO первой приблизилась к этой идее, фактически создав прототип будущей энергетической инфраструктуры.

Три интересных факта

• Первая станция NIO заработала в 2018 году, и тогда процесс замены занимал почти три минуты.
• В 2025 году одна станция обслуживает в среднем 80 автомобилей в день.
• Самая высокогорная станция находится на высоте более 4500 метров над уровнем моря.

Китай и электромобильная революция

Сравнивая нынешнюю ситуацию с десятилетней давностью, можно увидеть, как быстро изменилось восприятие электромобилей. Если раньше их считали нишевым решением для энтузиастов, то теперь это массовый транспорт, поддерживаемый государством. Китай стал крупнейшим рынком электрокаров в мире, и успех NIO лишь подтверждает: энергия будущего уже здесь.

