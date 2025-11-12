Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
электробус
электробус
© mos.ru by Фото: Пресс-служба ГУП «Мосгортранс» is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Центральный федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 20:58

Без шума и выхлопов: Москва пополнит парк новым экологичным транспортом с умными салонами

Ликсутов: Москва приобретет 100 новых электробусов отечественного производства

Москва продолжает активно развивать систему экологичного общественного транспорта. В город поступят ещё 100 электробусов российского производства, сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Новые машины пополнят парк "Мосгортранса" и выйдут на маршруты уже в следующем году.

Электротранспорт — приоритет столицы

Москва остаётся лидером среди европейских городов по количеству электробусов. Сейчас в столице работают более 2660 современных машин, и их число постоянно растёт. Замена традиционных автобусов электротранспортом позволяет сокращать выбросы углекислого газа, снижать уровень шума и улучшать качество воздуха в мегаполисе.

"Москва остаётся лидером среди городов Европы по количеству электротранспорта. Сегодня столичные маршруты обслуживают уже более 2660 современных электробусов, и их число постоянно увеличивается", — заявил Максим Ликсутов.

Каждый заменённый автобус уменьшает годовые выбросы на более чем 60 тонн CO₂, что делает проект одним из ключевых элементов городской стратегии по улучшению экологии.

Удобство и технологии нового поколения

Современные электробусы, поставляемые в столицу с 2018 года, спроектированы с учётом повышенных требований к комфорту и безопасности. В салонах установлены USB-порты для зарядки гаджетов, медиаэкраны с полезной информацией и электрические обогреватели, не влияющие на экологию.

С 2022 года в Москве используются усовершенствованные модели электробусов. Они оснащены адаптивным освещением салона, которое меняется от холодного к тёплому тону днём, а также увеличенными маршрутными указателями — на 18 % больше по площади, что повышает читаемость номеров издалека.

Кроме того, инженерам удалось увеличить запас хода почти вдвое — с 40-50 до 80-90 километров без подзарядки, сохранив прежний вес транспортного средства.

Экологичный курс столицы

Проект обновления автобусного парка — часть масштабной программы мэрии Москвы по развитию "зелёного" транспорта. Электробусы полностью производятся на российских предприятиях, что позволяет развивать отечественную промышленность и снижать зависимость от импортных технологий.

Расширение сети электротранспорта продолжается: новые маршруты уже появились в районах Южное Бутово, Митино, Некрасовка и Кузьминки. В перспективе город намерен полностью отказаться от автобусов с двигателями внутреннего сгорания.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Синоптик Тишковец: в Москве неделя будет тёплой и дождливой 20.10.2025 в 8:04
Влажное затишье перед зимой: Москву ждёт неделя без солнца, но и без холода

Синоптик Евгений Тишковец сообщил, что неделя в Москве будет дождливой, но без заморозков — воздух прогреется до +10 °C, а снег пока не ожидается.

Читать полностью » Гладков: в случае обстрелов белгородцев обеспечат теплом, светом и безопасными пунктами 17.10.2025 в 22:04
Резерв мощности свыше 120 МВт: как в приграничье готовятся к любым сценариям в условиях обстрела

Вячеслав Гладков рассказал, как Белгородская область готовится к зиме: создаются новые резервные источники генерации, проверяются ПВР, обеспечивается запас топлива и дров.

Читать полностью » В Москве появятся 11 круглогодичных спортплощадок нового формата 17.10.2025 в 12:46
Каток зимой, поле летом: Москва создаёт универсальные зоны для активного отдыха

К зиме в Москве откроют 11 круглогодичных спортплощадок, которые можно будет быстро преобразовать — летом для футбола и баскетбола, зимой для катания на коньках и хоккея.

Читать полностью » В Воронеже расследуют хищение 42 млн рублей при поставке 16.10.2025 в 21:36
Миллионы на укрепления — в никуда: дело о хищении оборонных средств набирает обороты

Следователи в Воронеже выясняют, куда исчезли 42 млн рублей, выделенные на производство «зубов дракона». Подозреваемый — на фронте, дело приостановлено.

Читать полностью » Рязанские хирурги удвоили число трансплантаций почек 16.10.2025 в 19:08
25 новых жизней за девять месяцев: в Рязани совершили медицинский прорыв

Рязанские хирурги удвоили число пересадок почек: за девять месяцев 2025 года проведено 25 операций по ОМС — результат роста потенциала региональной трансплантологии.

Читать полностью » Полпред президента в ЦФО Игорь Щёголев представил нового федерального инспектора во Владимирской области 15.10.2025 в 10:49
Тихая рокировка с большими ставками: как смена инспектора может повлиять на регион

Во Владимирской области представили нового федерального инспектора. Узнаем, кто занял пост, какие задачи ему предстоит решить и что ждёт регион.

Читать полностью » Экономист Игорь Балынин: ежемесячное пособие по уходу за ребёнком при средней зарплате достигнет 38,7 тысячи рублей 15.10.2025 в 10:40
Поддержка, которая растёт вместе с ребёнком: что принесёт новый год семьям

В 2026 году родителям малышей до полутора лет повысят пособие. Узнаем, насколько вырастут минимальные и максимальные выплаты и от чего зависит их размер.

Читать полностью » Капремонт поликлиники № 7 в Белгороде выполнен на 71 % — работы планируют завершить к декабрю 2025 года 15.10.2025 в 10:18
Дом, где лечат время: как реконструкция меняет представление о городской медицине

В Белгороде завершается капремонт поликлиники № 7. Узнаем, как преобразится здание, какие новшества появятся и когда медучреждение вновь откроет двери.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Больше не боюсь облепихи — теперь это не боль и колючки, а удовольствие и ароматный урожай
ДФО
Из Хабаровска запустят прямые рейсы в Шанхай с 24 декабря
Авто и мото
Утепление радиатора снижает расход топлива зимой — эксперты СТО
Культура и шоу-бизнес
Адель дебютирует в кино в фильме "Плач к небесам" — Variety
Наука
Гроссе: георадар выявил аномалии в пирамиде Менкаура, указывающие на второй вход
УрФО
Воспитанник челябинского футбола Кирилл Глебов попал в мировой рейтинг CIES
Спорт и фитнес
Отказалась от дорогих процедур и начала делать фейсбилдинг — лицо реально подтянулось
УрФО
В Новоуральске экс-работник МинАПК получил 14 лет за взятки и коррупцию
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet