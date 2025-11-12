Без шума и выхлопов: Москва пополнит парк новым экологичным транспортом с умными салонами

Москва продолжает активно развивать систему экологичного общественного транспорта. В город поступят ещё 100 электробусов российского производства, сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Новые машины пополнят парк "Мосгортранса" и выйдут на маршруты уже в следующем году.

Электротранспорт — приоритет столицы

Москва остаётся лидером среди европейских городов по количеству электробусов. Сейчас в столице работают более 2660 современных машин, и их число постоянно растёт. Замена традиционных автобусов электротранспортом позволяет сокращать выбросы углекислого газа, снижать уровень шума и улучшать качество воздуха в мегаполисе.

"Москва остаётся лидером среди городов Европы по количеству электротранспорта. Сегодня столичные маршруты обслуживают уже более 2660 современных электробусов, и их число постоянно увеличивается", — заявил Максим Ликсутов.

Каждый заменённый автобус уменьшает годовые выбросы на более чем 60 тонн CO₂, что делает проект одним из ключевых элементов городской стратегии по улучшению экологии.

Удобство и технологии нового поколения

Современные электробусы, поставляемые в столицу с 2018 года, спроектированы с учётом повышенных требований к комфорту и безопасности. В салонах установлены USB-порты для зарядки гаджетов, медиаэкраны с полезной информацией и электрические обогреватели, не влияющие на экологию.

С 2022 года в Москве используются усовершенствованные модели электробусов. Они оснащены адаптивным освещением салона, которое меняется от холодного к тёплому тону днём, а также увеличенными маршрутными указателями — на 18 % больше по площади, что повышает читаемость номеров издалека.

Кроме того, инженерам удалось увеличить запас хода почти вдвое — с 40-50 до 80-90 километров без подзарядки, сохранив прежний вес транспортного средства.

Экологичный курс столицы

Проект обновления автобусного парка — часть масштабной программы мэрии Москвы по развитию "зелёного" транспорта. Электробусы полностью производятся на российских предприятиях, что позволяет развивать отечественную промышленность и снижать зависимость от импортных технологий.

Расширение сети электротранспорта продолжается: новые маршруты уже появились в районах Южное Бутово, Митино, Некрасовка и Кузьминки. В перспективе город намерен полностью отказаться от автобусов с двигателями внутреннего сгорания.