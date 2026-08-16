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Водитель за рулём автомобиля
Водитель за рулём автомобиля
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Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 19:49

Реакция больше не спасает: медосмотр по новым правилам выявил критические риски в России

Пожилой водитель за рулём — не редкость, а обычная картина. Утром на парковке у поликлиники, вечером во дворе, на трассе в дождь и в сумерках такие люди встречаются каждый день. И вопрос тут не в цифре паспорта, а в том, как человек видит дорогу, держит руль и реагирует на внезапную ситуацию. В России возраст сам по себе права не режет, но здоровье уже может сыграть против водителя. Именно об этом на уходящей неделе напомнили в ГАИ, а споры вокруг темы снова вышли на первый план.

"Возраст сам по себе не делает водителя опасным. Решает не паспорт, а самочувствие, зрение, реакция и то, как человек справляется с машиной в реальной дороге. Если здоровье уже подводит, за рулём это быстро всплывает. Поэтому медпроверка здесь важнее любых разговоров про "сколько лет за рулём”".

автоэксперт Иван Рогов

Возраст и права: где ставят рамки

В российском законодательстве верхней планки для водителя нет. Человек может сесть за руль и в 70, и в 100 лет, если у него нет медицинских противопоказаний. Водительские документы меняют на общих основаниях, как и у всех остальных.

В других странах к пожилым автомобилистам относятся строже. В Саудовской Аравии удостоверение аннулируют в 75 лет, в Италии после 70 лет медкомиссию проходят раз в два года, а в Испании после 65 лет права выдают на более короткий срок. В Португалии обязательные осмотры начинаются с 50 лет, а в Японии после 75 лет при продлении лицензии нужны тесты на внимание и память.

Россия в этом списке стоит рядом с Германией, Польшей, Австрией, Францией и Бельгией. Там возраст сам по себе не меняет порядок продления прав. Похожая логика встречается и в других спорных водительских темах: сам факт не решает всё, решает состояние человека.

"Пожилой водитель часто ездит аккуратнее, чем молодой лихач. Он реже лезет в резкие манёвры и обычно не тянет с обгонами. Но если врач видит проблемы со зрением или памятью, это уже не вопрос возраста, а вопрос допуска к дороге. Тут нельзя смотреть сквозь пальцы, потому что цена ошибки слишком высокая".

автоэксперт Дмитрий Сафронов

Медосмотр, зрение и аннулирование удостоверения

Сейчас всё упирается в здоровье водителя. Если обследование показывает заболевание, которое может создать риск на дороге, врачи по новым правилам обязаны передать информацию в ГАИ. После этого ведомство может аннулировать водительские права.

Чаще всего такие истории касаются именно возрастных автомобилистов, поэтому тема и не затихает. Особое внимание медики уделяют зрению. Если оно падает сильнее допустимых норм, человек может временно лишиться права управления машиной.

Но это не пожизненный запрет. Водитель может пройти повторное исследование и вернуть удостоверение, если проверка пройдёт успешно. Во время теста он должен подтвердить, что способен ездить в очках или линзах, и тогда в правах ставят соответствующую отметку. Кстати, даже исправная машина не спасает, если водитель сам не тянет по состоянию — это видно не хуже, чем сбой электроники.

Подобные правила выглядят жёстко, но они работают точечно. Никто не забирает права только из-за даты рождения. Основанием остаётся конкретное медицинское заключение, а не сухая цифра в паспорте.

"Самая частая ошибка в таких обсуждениях — смешивать возраст и диагноз. Человек может быть старше восьмидесяти и спокойно ездить без нарушений, а другой в шестьдесят уже теряет концентрацию. Поэтому повторная проверка нужна не для давления, а для отсечения опасных случаев. Если зрение или реакция уже не позволяют ездить спокойно, лучше не затягивать с обследованием".

автомеханик Николай Тихонов

Почему споры не стихают

Российские депутаты и общественные деятели не раз предлагали сократить срок действия прав для пожилых водителей. Одни говорили о повторном медосвидетельствовании после 80 лет, другие предлагали вообще не выдавать права после 65 лет. Но ни одна из таких инициатив пока не прошла.

В Государственной думе и профильных ведомствах эти идеи регулярно отклоняют, называя их дискриминационными. Логика проста: возраст не может быть единственным критерием, если человек здоров и безопасно управляет машиной. При этом контроль состояния здоровья остаётся обязательным для всех.

Из-за этого тема и вспыхивает снова и снова. Одни видят в ней защиту на дорогах, другие — лишнее давление на пожилых людей. Но пока правила остаются прежними: если здоровье позволяет, водитель ездит, если нет — вопрос решают врачи и ГАИ.

Ответы на популярные вопросы

Есть ли в России верхний возраст для управления автомобилем?
Нет. Ограничения по возрасту сами по себе не установлены. Решает состояние здоровья и результаты медосмотра.

Могут ли забрать права из-за плохого зрения?
Да, если зрение не укладывается в допустимые нормы. Но после повторной проверки права можно вернуть.

Обязан ли пожилой водитель проходить медосмотр чаще только из-за возраста?
Нет, такого общего правила в России нет. Основанием для проверки остаются медицинские показания.

Планируют ли запретить выдачу прав после 65 или 80 лет?
Такие предложения звучали, но их не приняли. Сейчас они в силе не находятся.

Проверено экспертом: автоэксперт Дмитрий Сафронов

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Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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