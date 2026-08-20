Черная бузина преобразила ландшафт до неузнаваемости: кусты перестали разваливаться после обрезки

Бузину в городе многие узнают по школьной поговорке, а в саду уже смотрят на нее без шуток. У растения резкий запах, мощный рост и ягоды, которые не прощают невнимательности: недозрелые плоды и другие части куста могут быть ядовитыми. При этом черная бузина дает цветки для заготовок, ягоды для переработки и еще держит на себе кучу декоративных форм. Так что сажают ее не "для галочки", а ради пользы, плотной кроны и простого ухода, если все сделать с головой.

"Бузина в саду часто работает сразу в двух ролях: украшает участок и дает сырье для заготовок. Но у нее есть жесткое правило — не путать съедобные переработанные плоды с сырой незрелой ягодой. Если посадить куст там, где его не заденут дети, и сразу заложить место под обрезку, проблем будет меньше. У черной бузины урожай и декоративность держатся именно на грамотном уходе, а не на удаче" эксперт по растениеводству и садовому дизайну Наталья Полетаева

Виды бузины и чем они отличаются

Род бузины включает около 40 видов, но в садах чаще всего встречаются три: красная, черная и канадская. Черная бузина ценится за съедобные плоды после переработки, красная — за яркий внешний вид и выносливость, канадская — за зимостойкость и крупные соцветия. У всех есть один общий нюанс: листья, стебли и недозрелые ягоды содержат ядовитые вещества.

Черная бузина вырастает как высокий кустарник с душистыми белыми или кремовыми щитками и черными либо сине-черными плодами. Ее ягоды идут на варенье, желе, вино и настойки, а цветки считают ценным сырьем. Красная бузина, или кистистая, раньше зацветает, пахнет резко и чаще идет в декоративные посадки, особенно там, где нужно отпугнуть грызунов.

Канадская бузина только набирает популярность в российских садах. В США и Канаде именно она дает большую часть продукции из ягод бузины — желе, варенье, сиропы. Этот вид еще и почти не обмерзает в климате средней полосы России, если сравнивать его с черной бузиной.

Для декоративных посадок у черной бузины особенно известны сорта Aurea, Black Beauty, Black Lace, Black Tower и Serenade. У красной бузины часто выбирают Plumosa Aurea, Golden Lace, Welsh Gold и Sutherland Gold. Канадская тоже не отстает: у нее есть сорта Aurea, Chlorocarpa, Maxima, Adams и York.

Посадка, почва и свет

Бузина любит почвы, богатые азотом, влажные и слабокислые, ближе к нейтральным. Лучше всего она чувствует себя на суглинках и дерново-подзолистых почвах. Сажают ее весной или осенью, не заглубляя корневую шейку.

Для сортов с необычной окраской листьев нужно открытое место, желательно с северной или восточной стороны участка. В тени листва может потерять цвет, а крона — форму. Если куст хотят вести как деревце, сразу после посадки ставят прочный кол для опоры.

Черная бузина любит свет и дает более густую крону, когда получает его без помех. Красная может мириться с легкой полутенью, но даже она реагирует на нехватку света. Канадская терпит тень лучше других, хотя на влажной и рыхлой земле растет заметно ровнее.

В садах бузину ценят и за практику: она быстро наращивает массу, легко гнется и дает живые изгороди. В Великобритании ее считают одной из лучших древесных культур для быстрого закрытия границ участка. У нас ее обычно ставят у забора, в миксбордерах или как одиночный куст на фоне газона.

Полив, подкормки и обрезка

Молодые кусты поливают не реже раза в неделю, по 10 литров на растение. В жару и сухую погоду взрослым кустам тоже нужен полив — раз в 10-14 дней, по 10-15 литров. Без воды бузина не погибнет сразу, но рост и цветение заметно проседают.

При посадке в яму добавляют ведро перегноя, 3 столовые ложки суперфосфата и 5 чайных ложек сульфата калия. Раз в 2 года в приствольный круг вносят древесную золу, если кислотность ниже 6,0 pH. С ранней весны до июля кусты подкармливают азотными составами, а в августе дают фосфор и калий.

Обрезка бузине нужна всегда. Весной убирают подмерзшие, сломанные и загущающие побеги, летом прищипывают молодые приросты, чтобы крона не расползалась. Раз в 2-3 года старые кусты омолаживают сильной обрезкой на пень, оставляя над землей около 10 см.

У сортов с яркой листвой такая обрезка особенно полезна. На молодых побегах цвет обычно ярче, а форма листьев — выразительнее. Если куст запустить, он быстро теряет аккуратный вид и начинает разваливаться в стороны, особенно в тени.

Как размножают бузину

Бузину размножают семенами, черенками, отводками и делением куста. Сортовые признаки сохраняются только при черенковании, отводках и делении. Семена для этого не годятся: черная и канадская бузина из них всходят легко, но сорт не повторяют.

Отводки — самый простой способ получить 2-3 новых растения. Весной тонкий гибкий побег пригибают к земле, пришпиливают, присыпают почвой и мульчируют. Летом такие побеги поливают регулярно, и к сезону они уже дают собственные корни.

Черенки нарезают со второй половины июня до середины июля, длиной 12-17 см. Нижний срез делают косым, верхний — прямым, нижние листья убирают, а черенок ставят наклонно в легкий грунт. Через стенки прозрачного стакана корни видно довольно быстро, после чего молодые растения переносят на разводочную грядку.

Весной и осенью бузину тоже черенкуют, а одревесневшие и зеленые черенки легко дают корни даже в стакане с водой. Старые кусты редких сортов делят ранней весной после обрезки на пень. Отпрысковые побеги тоже можно отсаживать, если выкопать их с кусочком корня.

"Если нужен куст и для красоты, и для ягод, лучше не гнаться за одной лишь яркой листвой. У декоративных сортов морозостойкость разная, и это сразу видно по зиме. В саду черная и канадская бузина требуют больше места и света, а красная лучше терпит полутень и подходит для экранов, живых бордюров и посадок у хозяйственных зон. Ошибка обычно одна: сажают куст слишком близко к дому и потом удивляются запаху, росту и корням" агроном, эксперт по растениеводству Иван Трухин

Ответы на популярные вопросы

Как выбрать саженец бузины?

Смотрите на корни, побеги и зимостойкость сорта. У саженца не должно быть поломанных веток и подсохшей коры. Если сорт слабее по морозам, его придется сильно обрезать после зимы.

Что делать с бузиной осенью?

Осенью куст не подкармливают. Делают санитарную и формирующую обрезку, а на сухих почвах — влагозарядковый полив. Старые растения, потерявшие вид, режут на пень для омоложения.

Что делать с бузиной зимой?

Зимой уход простой: на слабозимостойкие сорта набрасывают снег. Этого обычно достаточно, чтобы кусты пережили холодный период без лишних потерь.

Что делать с бузиной весной?

Рано весной дают минеральную подкормку с азотом, убирают поврежденные ветки и ждут бутонов. В период бутонизации кусты подкармливают настоем коровяка или птичьего помета. Для заготовки цветков срезают часть соцветий в полном роспуске.

Читайте также