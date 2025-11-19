Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Экзоскелет Dnsys Z1 в действии
Экзоскелет Dnsys Z1 в действии
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 10:33

Экзоскелет, который ныряет вместо человека: новое устройство учит дайверов тратить меньше сил и воздуха

Новая система экзоскелета уменьшает нагрузку на мышцы дайверов более чем на 20% — профессор Ван Цинин

Современные технологии экзоскелетов давно помогли людям улучшить физические возможности на суше, облегчая выполнение трудных и утомительных задач. Однако применение этих устройств под водой оставалось непростой задачей. Ограничения подводной среды, такие как давление, сопротивление воды и необходимость поддержания естественного движения, требуют уникальных инженерных решений.

Группа учёных под руководством профессора Ван Цинина из Пекинского университета представила решение, которое раньше можно было увидеть только в научной фантастике — первый портативный подводный экзоскелет, который помогает дайверам экономить силы и воздух.

Почему работа под водой так утомительна?

Работа под водой — это всегда вызов. Человек, погружённый в водную среду, сталкивается с сопротивлением воды, что требует гораздо большего усилия для движения вперёд, чем в обычных условиях. Подводное пространство оказывает постоянное давление на тело, что затрудняет передвижение, а значит, и расход энергии увеличивается. Даже подготовленные дайверы быстро устают, расходуя воздух быстрее, чем на суше. Это приводит к снижению эффективности работы и ограничивает длительность погружений.

При длительных погружениях и интенсивной работе под водой организм начинает быстро истощаться, что делает такие операции менее безопасными и эффективными. Недавние разработки в области экзоскелетов, которые помогают разгружать суставы и мышцы на суше, дали инженерам идею перенести эти технологии под воду.

Экзоскелет для подводных работ: инновации в действии

Перенос экзоскелета под воду был сложной задачей. Обычные устройства, предназначенные для сухопутных условий, не подходят для подводной среды из-за высокого давления, проблем с коррозией, измененной биомеханикой плавания и необходимостью сохранять естественные движения. В таких условиях не только материалы, но и принцип работы экзоскелета должны быть адаптированы для обеспечения максимальной эффективности.

Как работает подводный экзоскелет?

Созданный экзоскелет крепится на ноги дайвера, поддерживая коленные суставы. Привод устройства выполнен с помощью тросовой двусторонней системы, что обеспечивает лёгкость конструкции и одновременно её стабильность. Сенсоры, встроенные в экзоскелет, фиксируют угол сгибания, темп и силу движения. Контроллер устройства анализирует данные и в реальном времени определяет, когда добавить усилие, помогая дайверу преодолевать сопротивление воды.

Основной особенностью экзоскелета является его способность адаптироваться к естественным движениям пользователя. Система не перетягивает управление на себя, а подстраивается под технику плавания дайвера. Такой подход позволяет сохранять естественные движения, что особенно важно при работе в ограниченных пространствах, где требуется точность и контроль.

Испытания экзоскелета: что показали результаты?

В испытаниях, проведённых командой исследователей, приняли участие шесть опытных дайверов. Во время экспериментов учёные фиксировали кинематику движений, электрическую активность мышц и расход воздуха. Результаты показали впечатляющие результаты.

Использование экзоскелета помогло значительно сократить расход воздуха на 22,7% и снизить нагрузку на две ключевые мышечные группы — четырёхглавую и икроножную. Снижение нагрузки составило 20,9% и 20,6% соответственно. Это позволяет дайверам проводить больше времени под водой без дополнительных усилий и с меньшим риском для здоровья, а также без стремительного роста усталости.

"Эта система — не просто технический эксперимент, а шаг к новой концепции взаимодействия человека и океанской среды", — заявил Ван Цинин, руководитель исследования.

Использование экзоскелета не только снижает физическую нагрузку, но и уменьшает количество ошибок, связанных с утомлением, что является критически важным при выполнении подводных миссий.

Как экзоскелет помогает увеличить эффективность работы под водой?

Использование экзоскелета открывает новые возможности для подводных специалистов. Применение таких устройств способно не только увеличить продолжительность работы, но и повысить её безопасность. Экзоскелет снижает риск травм, помогает в управлении движениями и снижает нагрузку на дыхательную систему, что критически важно при длительных погружениях.

Системы экзоскелетов, ориентированные на поддержку дайверов, также могут расширить продолжительность миссий, снижая усталость и повышая общую эффективность работы. Эти устройства позволяют дайверам работать в более сложных и экстремальных условиях, чем раньше, увеличивая дальность и время погружений.

Сравнение результатов с экзоскелетом и без

Параметр С экзоскелетом Без экзоскелета
Расход воздуха Снижен на 22,7% Стандартный расход
Нагрузка на мышцы Снижена на 20,9% и 20,6% Нормальная нагрузка
Уровень усталости Снижен, меньше ошибок Усталость увеличивается
Время работы Увеличено Ограничено усталостью

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: чрезмерное использование силы при плавании.
    Последствие: быстрое истощение, повышенное потребление воздуха.
    Альтернатива: использование экзоскелета для оптимизации усилий и экономии энергии.

  2. Ошибка: длительное пребывание под водой без поддержки.
    Последствие: повышенный риск ошибок, усталость, снижение эффективности работы.
    Альтернатива: экзоскелет помогает уменьшить нагрузку и снизить вероятность ошибок.

  3. Ошибка: недооценка физической нагрузки при подводных работах.
    Последствие: растратное использование ресурса воздуха, повышение утомляемости.
    Альтернатива: использование экзоскелета для эффективного расходования энергии.

А что если…

Что если экзоскелеты станут стандартным оборудованием для всех профессиональных дайверов и подводных специалистов? Это значительно повысит безопасность работы и откроет новые горизонты для глубоководных исследований.

Что если такие устройства будут использоваться не только для экономии энергии, но и для выполнения точных манипуляций? Экзоскелет, способный поддерживать точность движений, поможет в самых сложных операциях, таких как установка оборудования на морском дне.

Что если экзоскелеты станут доступными для любителей подводных исследований? Это может революционизировать рекреационные погружения, открывая новые возможности для дайверов-любителей.

Плюсы и минусы подводных экзоскелетов

Аспект Плюсы Минусы
Эффективность Снижение усталости, улучшение производительности Требует технического обслуживания
Безопасность Снижение риска травм и ошибок Необходимы тренировки для привыкания
Устойчивость к нагрузкам Поддержка в экстремальных условиях Высокая стоимость устройства
Долговечность Возможность длительных погружений Ограничения по глубине

FAQ

Как экзоскелет помогает дайверам экономить воздух?
Он оптимизирует движение, снижая нагрузку на дыхательную систему и позволяя использовать меньше энергии, что уменьшает потребление воздуха.

Может ли экзоскелет быть использован для рекреационных погружений?
Технология ещё на стадии тестирования для профессиональных дайверов, но в будущем она может быть адаптирована и для любителей.

Как быстро дайверы привыкают к экзоскелету?
Согласно исследованиям, участники эксперимента быстро адаптировались к устройству, отмечая отсутствие дискомфорта и улучшение производительности.

Мифы и правда

  1. Миф: экзоскелеты слишком тяжёлые для подводных работ.
    Правда: современные экзоскелеты легки и удобны, их конструкция специально адаптирована для подводной среды.

  2. Миф: экзоскелет полностью заменяет усилия дайвера.
    Правда: экзоскелет работает в качестве дополнительной поддержки, а не замены естественных движений.

  3. Миф: такие устройства можно использовать только для профессиональных задач.
    Правда: экзоскелеты могут быть полезны и в рекреационных целях, если будут адаптированы для массового использования.

Исторический контекст

Системы экзоскелетов появились в 1960-х годах, но их применение было ограничено сухопутными условиями. Разработка подводных экзоскелетов стала возможна лишь с развитием технологий материалов и сенсоров в 21 веке. Сегодня такие устройства начинают использоваться для профессиональных нужд, открывая новые горизонты для подводных исследований и работ.

Три интересных факта

  1. Подводные экзоскелеты могут увеличивать продолжительность подводных миссий на 30-40%.

  2. Исследования показали, что экзоскелеты могут уменьшить риск гипотермии при длительных погружениях.

  3. Первый подводный экзоскелет был разработан в 2025 году, а испытания продолжаются по всему миру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Швеция внедрила смесь из свеклы и крахмала для зимней посыпки дорог — Svevia сегодня в 2:15
Дороги остаются безопасными при -20°C: шведская смесь спасает природу и автомобили

Новый метод посыпки дорог в Швеции не только предотвращает образование льда, но и спасает жизни птиц. Как это работает? Узнайте подробности в нашем обзоре.

Читать полностью » В Андах найдено месторождение меди, золота и серебра на 204 миллиарда евро — геологи сегодня в 1:15
В горах Анд нашли золото и медь: проект, который изменит экономику двух стран

Новое месторождение в Андах обещает глобальные изменения в добыче меди, золота и серебра. Как это повлияет на экономику и экосистему?

Читать полностью » NASA открыло аккредитацию для СМИ на запуск миссии Artemis II — NASA сегодня в 0:15
Запуск миссии Artemis II: журналисты могут попасть на космическое событие века

Запуск миссии Artemis II — важный этап в возвращении человека на Луну. Как попасть на этот исторический момент? Узнайте все об аккредитации для СМИ!

Читать полностью » Спутники Swarm создали карты магнитного поля Земли — ЕКА вчера в 23:15
Земля меняет кожу: аномалия в магнитном поле расширяется на площадь Европы и бьёт по спутникам

Учёные фиксируют стремительное расширение Южно-Атлантической аномалии — области ослабленного магнитного поля Земли, опасной для спутников и МКС.

Читать полностью » Алгоритм USPEX выявил гидрид марганца как сверхтвёрдый материал — учёные МФТИ вчера в 22:12
Поиск сверхтвёрдых материалов вышел из-под контроля: алгоритмы нашли то, что изменит промышленность

Учёные использовали алгоритмический анализ всей таблицы Менделеева, чтобы найти материалы, способные по твёрдости соперничать с алмазом. Что удалось обнаружить и почему это может изменить промышленность?

Читать полностью » Выявлена избыточная связность в мозге при шизофрении — РЭУ имени Плеханова вчера в 21:08
Шизофрения меняет карту мозга: отпечаток пальца разума, который ломает эмоции и решения

Учёные исследовали, как изменяются нейронные сети при шизофрении, и обнаружили, что мозг пациентов демонстрирует избыточную связность, приводящую к сбоям в работе ключевых когнитивных зон.

Читать полностью » Ген Dio3 запускает зимний режим у млекопитающих — Стивенсон вчера в 20:04
Лето или зима — ген решает за вас: открытие, меняющее взгляд на сезонные привычки

Учёные выявили ген, который буквально задаёт внутренние сезонные часы млекопитающих. Как он работает и почему именно он определяет время спячки и миграций?

Читать полностью » Наконечники копий из озера Ледница сделаны из стали — Пыдынь вчера в 19:58
Тысячелетние копья в идеальном состоянии: как подводные археологи прочли историю средневековых войн

Подводные археологи нашли в озере Ледница четыре средневековых копья, включая богато украшенное оружие элитного воина. Что скрывают эти находки и почему они так важны для понимания эпохи Пястов?

Читать полностью »

Новости
Наука
Химическая маскировка помогает паразитам проникать в муравейники и устранять королеву — Кейзо Такасука
Садоводство
Правильно подготовленный грунт повышает устойчивость рассады к болезням — агрономы
Питомцы
Цвет восковицы точно определяет пол волнистого попугая — орнитологи
Еда
Утка с медово-горчичным маринадом получает румяную корочку — повар
Красота и здоровье
Эффективность ежегодных обследований для контроля здоровья подтвердили врачи
Авто и мото
Узкая колодка снижает вероятность случайного нажатия двух педалей — автоэксперт Ладушкин
Спорт и фитнес
Дыхательные техники снижают нагрузку на тазовое дно
Садоводство
Плющ усиливает ощущение усталости и финансовых потерь — Александр Воронов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet