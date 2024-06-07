Бразилия в первый раз экстрадировала гражданина Российской Федерации. Мужчина числился в международном розыске за незаконные действия в сфере предпринимательской деятельности, информирует РИА Новости со ссылкой на официальный источник Генпрокуратуры РФ.
В государстве в Латинской Америке, центральной и восточной частях Южной Америки — Бразилии дали добро правоохранительным органам Российской Федерации на передачу Дениса Асфандьярова. Как оказалось, мужчину обвинили в уголовном преступлении по вопросу о мошенничестве, за что российские службы некоторое время назад объявили его в розыск на мировом уровне.
Позже выяснилось, что целый год, начиная с 2017, мужчина вёл незаконную деятельность совместно со своей компаньонкой. Были подписаны документы о доставке стройматериалов. Позже условия сделки были нарушены. По этой причине за Денисом Асфандьяровым начало числиться имущество одновременно двух организаций. Награбленное представляло собой 29 жилплощадей в столице Республики Татарстан — Казани. Сумма недвижимости оценивалась почти в 70 миллионов рублей.
Четыре года назад Дениса Асфандьярова стали разыскивать на международном уровне, потому что тот долгое время прятался от полиции. Год назад о его экстрадиции сделали запрос в Бразилию.
Произошедшее случилось впервые после заключения Договора о выдаче между РФ и Бразилией в 2002 году. Нарушившего закон мужчину перевезут в Российскую Федерацию через Турцию.
Фото: Flickr / Ministério da Defesa (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Путин обещал улучшить ситуацию на Балканах
Президент России заверил, что Москва будет улучшать ситуацию на Балканах и сохраняет неизменную позицию по Дейтонским соглашениям.
Госдеп: США введут визовые ограничения против десятков чиновников Грузии
Госдеп США объявил о введении визовых санкций в отношении десятков грузин, включая членов парламента, правительства и членов их семей.
Губернатор Чекунков: мост на Сахалин может быть построен к 2030 году
На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Сахалинской области Василий Лимаренко заявил, что остров у восточного побережья Азии Сахалин необходимо присоединить к территории Российской Федерации. Этого он собирается добиться с помощью строительства моста.
Глава Подмосковья Воробьев: на месте «Крокус Сити Холла» собираются построить памятный сквер
На месте «Крокуса Сити Холла», где 22 марта перед выступлением российской рок-группы «Пикник» случилась стрельба и пожар, собираются основать памятный сквер. Идея о строительстве пришла в голову губернатору Московской области Андрею Воробьев, и он её высказал на ПМЭФ.