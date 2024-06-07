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Бразилия впервые экстрадировала россиянина
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  • Юнина Дарья Викторовна
  • Опубликована сегодня в 6:17

Бразилия впервые экстрадировала россиянина

Бразилия в первый раз экстрадировала гражданина Российской Федерации. Мужчина числился в международном розыске за незаконные действия в сфере предпринимательской деятельности, информирует РИА Новости со ссылкой на официальный источник Генпрокуратуры РФ.

В государстве в Латинской Америке, центральной и восточной частях Южной Америки — Бразилии дали добро правоохранительным органам Российской Федерации на передачу Дениса Асфандьярова. Как оказалось, мужчину обвинили в уголовном преступлении по вопросу о мошенничестве, за что российские службы некоторое время назад объявили его в розыск на мировом уровне.

Позже выяснилось, что целый год, начиная с 2017, мужчина вёл незаконную деятельность совместно со своей компаньонкой. Были подписаны документы о доставке стройматериалов. Позже условия сделки были нарушены. По этой причине за Денисом Асфандьяровым начало числиться имущество одновременно двух организаций. Награбленное представляло собой 29 жилплощадей в столице Республики Татарстан — Казани. Сумма недвижимости оценивалась почти в 70 миллионов рублей.

Четыре года назад Дениса Асфандьярова стали разыскивать на международном уровне, потому что тот долгое время прятался от полиции. Год назад о его экстрадиции сделали запрос в Бразилию.

Произошедшее случилось впервые после заключения Договора о выдаче между РФ и Бразилией в 2002 году. Нарушившего закон мужчину перевезут в Российскую Федерацию через Турцию.

Фото: Flickr / Ministério da Defesa (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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