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Участники региональной экспедиции раскрыли флаг России на острове Парамушир
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  • Юнина Дарья Викторовна
  • Опубликована сегодня в 10:28

Участники региональной экспедиции раскрыли флаг России на острове Парамушир

В честь празднества Дня России на острове Парамушир участники первой региональной экспедиции раскрыли российский флаг. О произошедшем рассказали журналистам в правительстве Сахалинской области в Telegram-канале.

Дело происходило на одном из островов северной группы Большой гряды Курильских островов. Ребята решили раскрыть флаг РФ в том месте, на котором были слышны последние удары Второй мировой войны. Северная группа островов Курильского архипелага много значит для любого россиянина. Это место ассоциируется с долгожданной победой, поэтому так важно было раскрыть флаг именно там. Участники объяснили, что хотят, чтобы каждый русский человек мог почувствовать себя на этом втором по площади острове и ощутить на себе ту проделанную работу, которую совершили в экспедиции.

Как сообщается, флаг раскрыли на одной из точек Северо-Курильского городского округа, имеющего богатый духовный и туристический потенциал, основывающегося на любви к Родине. Работа была выполнена экспедицией под названием "вКурсе". В мероприятии, которое подтвердило мощь острова и его памятное значение для всех граждан Российской Федерации, помимо участников экспедиции, участвовали туристические индустрии, местные органы власти, жители. Флаг был выдан участникам "вКурсе" ребятами из команды "Движения Первых".

Фото: Flickr / Eric Tessmer (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.)

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