Россия и Китай укрепляют своё влияние на Африке, в то время как США, по мнению бывшего командующего войсками НАТО в Европе, отставного адмирала ВМС США Джеймса Ставридиса, лишены ясной стратегии и продолжают утрачивать геополитическое преимущество на континенте.



Эту идею он высказал в статье, опубликованной агентством Блумберг, с названием "США теряют борьбу за влияние в Африке перед Россией и Китаем".



"Россия и Китай укрепляют своё политическое и военное влияние на всём африканском континенте", — отмечено в материале Ставридиса.



Среди последних указаний на ослабление американской позиции на континенте вспоминается вывод войск из Нигера.



"Конкуренты США среди более крупных государств добились значительных успехов, и без чёткой стратегии Соединённые Штаты продолжат лишаться влияния и геополитических преимуществ", — подчеркнул бывший военачальник альянса.



Правительства Нигера и США достигли соглашения о завершении вывода американских войск из этой африканской страны не позднее 15 сентября 2024 года. 8 июня Вашингтон начал проводить вывод войск из Нигера, часть военнослужащих была перебазирована на другие базы.



США прежде столкнулись с проблемой прекращения военного сотрудничества с Чадом и Нигером по инициативе этих стран.



Бывший аналитик Пентагона и отставной лейтенант ВВС Карен Квятковский в своих комментариях к этим событиям ранее заявил, что такие шаги символизируют конец и провал неоколониальной политики США в отношении Африки.

Фото: www.flickr.com/U.S. Department of State (the image is in the public domain)