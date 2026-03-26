Андрей Власов Опубликована сегодня в 12:08

Больше чем нетворкинг: в Екатеринбурге создадут площадку для обмена идеями мирового уровня

В Екатеринбурге начался приём заявок для участия в Международном фестивале молодёжи, который пройдёт в городе с 11 по 17 сентября 2026 года. Событие станет продолжением серии масштабных форумов, ранее состоявшихся в Сочи и Нижнем Новгороде. В мероприятии могут принять участие молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет из России, стран СНГ и Центральной Азии. Организаторы планируют привлечь участников из разных сфер, включая науку, медиа и предпринимательство. Для успешного прохождения отборочного этапа кандидатам необходимо подготовить эссе, видеовизитку и заполнить анкету на официальном сайте до 30 апреля 2026 года.

Форматы и программа фестиваля

Екатеринбургская площадка сосредоточится на дискуссионных форматах и интерактивном взаимодействии между представителями разных стран. В программу включены ток-шоу, лекции в стиле выступлений TED и тренд-баттлы, направленные на обмен профессиональными навыками. Подобное разнообразие активностей позволит делегатам найти точки соприкосновения в научной, медийной и социальной повестках.

Помимо образовательного блока, организаторы предусмотрели пространство для нетворкинга и масштабную культурную составляющую. В городе будут развернуты арт-перформансы, иммерсивные шоу и спортивные площадки, доступные для всех участников. Эти локации спроектированы так, чтобы стимулировать личное общение и развитие международных связей в неформальной обстановке.

Интеграция современных коммуникационных инструментов призвана превратить фестиваль в эффективную платформу для выстраивания долгосрочных связей. Ожидается, что обмен идеями в таких динамичных условиях поможет создать устойчивое молодежное пространство внутри Евразии.

Критерии отбора участников

К участию приглашают молодых профессионалов, чья деятельность связана с инновациями, общественными инициативами или созданием контента. Приоритет отдается стартаперам, блогерам, научным работникам и лидерам некоммерческих организаций. Наличие опыта в международных проектах и владение английским языком на уровне не ниже B1 станут весомыми преимуществами при оценке анкет.

Процесс регистрации требует от кандидата не только базовых данных, но и демонстрации личной мотивации через подготовку специализированных материалов. Потенциальным делегатам предстоит пройти многоступенчатую систему оценки, чтобы организаторы могли собрать максимально активное и целеустремленное сообщество.

"Формирование таких дискуссионных пространств позволяет молодежи напрямую влиять на повестку социально-экономического развития регионов. Участие в подобных масштабных событиях дает бесценный опыт межкультурного диалога и понимания специфики работы в международной среде. Очень важно, что отбор кандидатов предполагает наличие собственных инициатив и реальных профессиональных достижений. Это гарантирует высокий экспертный уровень каждой дискуссии на площадках фестиваля в Екатеринбурге".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Условия финансирования и подача заявок

Для кандидатов, подающих документы через систему Россотрудничества "Новое поколение", предусмотрено полное государственное финансирование поездки. Организаторы берут на себя оплату перелета, проживания, питания и все обязательные расходы, связанные с программой фестиваля. Такой формат расширяет возможности для талантливых представителей молодежи, открывая доступ к глобальным инициативам вне зависимости от их текущего финансового положения.

Чтобы подать заявку, необходимо выполнить ряд обязательных требований: зарегистрироваться в основной базе фестиваля, подготовить эссе, снять видеовизитку и заполнить дополнительные формы программы "Новое поколение". Полный пакет документов следует отправить на электронный адрес организационного комитета. Четкое следование этим регламентам является обязательным условием для рассмотрения кандидатуры.

Важно помнить, что крайний срок подачи материалов — 30 апреля 2026 года. Своевременное выполнение всех этапов регистрации критически необходимо для успешной обработки данных. Участие в таком событии — это не только расширение профессионального кругозора, но и шанс заявить о своих проектах на международном уровне, используя ресурсы создаваемой площадки.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

