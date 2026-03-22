Вид с высоты на Екатеринбург-Сити
© commons.wikimedia.org by Vyacheslav Bukharov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 15:49

Мегаполисы наступают на пятки: Екатеринбург обошел мировые столицы в глобальном рейтинге жизни

Екатеринбург занял 273-е место в мировом рейтинге городов по уровню жизни, составленном аналитиками портала Numbeo. Столица Урала опередила в списке ряд крупных мегаполисов, включая Рио-де-Жанейро, Мехико, Сан-Паулу, Бангкок и Боготу. Всего в исследование вошли несколько российских городов, среди которых позиции распределились от 167-го до 273-го места. Эксперты оценивали территории по девяти критериям, охватывающим как экономические, так и социальные аспекты городской среды.

Методология и критерии оценки

Для определения места города в итоговом списке аналитики Numbeo применяют многофакторную модель. Исследователи собирают данные по девяти ключевым параметрам, каждый из которых отражает разные стороны жизни горожанина.

В перечень критериев включили безопасность, доступность качественного здравоохранения, экологическую обстановку и климатические условия. Также учитываются логистические показатели, в частности время, затрачиваемое жителями на дорогу до места работы.

Экономический блок оценки охватывает покупательную способность населения и общее соотношение уровня доходов к стоимости жилья. Именно эти цифры формируют итоговый индекс качества жизни, который ежегодно обновляется на платформе.

Позиции российских городов

Помимо уральской столицы в список вошли еще семь городов из России. Соседом Екатеринбурга в рейтинге стал Новосибирск, занявший строчку чуть выше. Остальные города расположились в следующем порядке: Калининград на 167-м месте, Нижний Новгород на 190-м, Казань на 236-м и Краснодар на 239-м. Москва и Санкт-Петербург заняли 242-ю и 243-ю позиции соответственно.

Попадание в топ-300 отражает общее состояние инфраструктуры крупных российских центров в международной системе сравнений. Каждое из этих направлений демонстрирует свои особенности в развитии социальной сферы и экономической устойчивости.

"Подобные рейтинги позволяют оценить, насколько эффективно муниципалитеты справляются с вызовами по развитию городской среды. Для властей важно видеть объективную картину, опирающуюся на мнение жителей и статистические данные разного уровня. Такие показатели помогают акцентировать внимание на сильных сторонах и прорабатывать зоны роста для улучшения комфорта. В конечном итоге любые исследования способствуют формированию более качественной инфраструктуры для граждан."

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Сравнение с мировыми столицами

Екатеринбург продемонстрировал преимущество перед рядом крупных мировых мегаполисов, которые традиционно считаются центрами притяжения. В частности, показатели уровня жизни в уральском городе оказались выше, чем в Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу и Мехико.

В список территорий, которые уступили Екатеринбургу по ряду параметров, также вошли Бомбей, Дели, Лима и Тегеран. Столь заметное присутствие в одном ряду с крупными международными столицами подчеркивает специфику развития городского пространства в условиях текущей экономической реальности.

Администрация города обращает внимание, что использование подобных баз данных позволяет проводить сравнительный анализ управления территориями в глобальном масштабе. Это дает возможность сопоставить развитие инфраструктуры уральского региона с другими странами мира.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

