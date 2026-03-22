Склады растут как на дрожжах: столица Урала ставит рекорды по строительству логистических узлов

Екатеринбург по итогам 2025 года продемонстрировал значительный рост складского сегмента рынка недвижимости, увеличив общую площадь объектов на 351 тысячу квадратных метров. Согласно расчетам компании NF Group, совокупный объем площадей классов А, В и В+ в городе достиг 2,7 млн кв. м. Большая часть новых мощностей — порядка 200 тысяч кв. м — была реализована по схеме строительства под заказчика. В настоящее время доля свободных помещений на рынке находится на историческом минимуме, составляя всего 1,5%.

Масштабы экспансии и дефицит площадок

Столица Урала уверенно удерживает статус одного из ключевых логистических узлов страны. В прошлом году именно здесь были введены в эксплуатацию два объекта из десятки крупнейших складских комплексов России, включая распределительный центр "Сима-Ленд" площадью 237 тысяч кв. м.

Несмотря на активное строительство, отрасль столкнулась с серьезным препятствием — исчерпанием подготовленных земельных участков, которые обеспечены необходимой инженерной инфраструктурой. Дефицит качественных площадок для новых индустриальных проектов привел к тому, что уровень вакансии в складском сегменте упал до критических значений.

Для дальнейшего насыщения рынка в ближайшие три года на Среднем Урале запланировано возведение свыше 700 тысяч кв. м складов. В список наиболее крупных проектов входят новые очереди "Чкаловского" и "Уральского Залесья", логистический парк "Высота" и складской комплекс "Авиатор".

Логистическая связка между городами Урала

Специалисты отмечают, что текущее развитие складской сети не является игрой с нулевой суммой для близлежащих мегаполисов. Хотя Екатеринбург исторически сконцентрировал в себе основные оптовые потоки, соседние Тюмень, Челябинск и Пермь активно наращивают мощности для обслуживания доставки "последней мили".

"Мы оцениваем рынок каждого миллионника в отдельности. Нет такой логической связки: если в Екатеринбурге заказчик построил распредцентр, значит, в Тюмени его уже не будет. Вместе с тем Урал можно рассматривать как единый комплекс городов, формирующих большой спрос и продолжающих развиваться. Отсюда разнообразная структура складской недвижимости по сравнению с тем же Сибирским федеральным округом" Консультант департамента складской недвижимости Светлана Кузнецова

Эксперты призывают региональные власти и инвесторов не тратить ресурсы на конкуренцию за арендаторов внутри макрорегиона. Наиболее продуктивной стратегией является создание взаимодополняющей системы, где каждый город усиливает общую логистическую связанность территории.

Перспективы развития и влияние ключевой ставки

Общероссийские тенденции подтверждают смещение вектора складского строительства за пределы Москвы и Санкт-Петербурга. По итогам 2025 года из 8,7 млн кв. м введенных в эксплуатацию складов почти 60% пришлось на регионы, что подчеркивает растущий спрос со стороны локальных онлайн-ритейлеров.

Однако темпы ввода новых объектов в текущем году зависят от макроэкономических факторов, в частности от стоимости заемного капитала. Строительный рынок ожидает снижения ключевой ставки до 11-12%, что станет сигналом для запуска отложенных инвестиционных проектов.

Аналитики подчеркивают: даже после коррекции денежно-кредитной политики потребуется временной лаг в полгода для реального возобновления активной фазы реализации объектов. Дальнейшее развитие сектора будет зависеть от адаптации девелоперов к текущим финансовым условиям и способности внедрять эффективный опыт соседних мегаполисов.