Стеллаж склад
© unsplash.com by CHUTTERSNAP is licensed under Free to use under the Unsplash License
Андрей Власов Опубликована сегодня в 15:48

Склады растут как на дрожжах: столица Урала ставит рекорды по строительству логистических узлов

Екатеринбург по итогам 2025 года продемонстрировал значительный рост складского сегмента рынка недвижимости, увеличив общую площадь объектов на 351 тысячу квадратных метров. Согласно расчетам компании NF Group, совокупный объем площадей классов А, В и В+ в городе достиг 2,7 млн кв. м. Большая часть новых мощностей — порядка 200 тысяч кв. м — была реализована по схеме строительства под заказчика. В настоящее время доля свободных помещений на рынке находится на историческом минимуме, составляя всего 1,5%.

Масштабы экспансии и дефицит площадок

Столица Урала уверенно удерживает статус одного из ключевых логистических узлов страны. В прошлом году именно здесь были введены в эксплуатацию два объекта из десятки крупнейших складских комплексов России, включая распределительный центр "Сима-Ленд" площадью 237 тысяч кв. м.

Несмотря на активное строительство, отрасль столкнулась с серьезным препятствием — исчерпанием подготовленных земельных участков, которые обеспечены необходимой инженерной инфраструктурой. Дефицит качественных площадок для новых индустриальных проектов привел к тому, что уровень вакансии в складском сегменте упал до критических значений.

Для дальнейшего насыщения рынка в ближайшие три года на Среднем Урале запланировано возведение свыше 700 тысяч кв. м складов. В список наиболее крупных проектов входят новые очереди "Чкаловского" и "Уральского Залесья", логистический парк "Высота" и складской комплекс "Авиатор".

Логистическая связка между городами Урала

Специалисты отмечают, что текущее развитие складской сети не является игрой с нулевой суммой для близлежащих мегаполисов. Хотя Екатеринбург исторически сконцентрировал в себе основные оптовые потоки, соседние Тюмень, Челябинск и Пермь активно наращивают мощности для обслуживания доставки "последней мили".

"Мы оцениваем рынок каждого миллионника в отдельности. Нет такой логической связки: если в Екатеринбурге заказчик построил распредцентр, значит, в Тюмени его уже не будет. Вместе с тем Урал можно рассматривать как единый комплекс городов, формирующих большой спрос и продолжающих развиваться. Отсюда разнообразная структура складской недвижимости по сравнению с тем же Сибирским федеральным округом"

Консультант департамента складской недвижимости Светлана Кузнецова

Эксперты призывают региональные власти и инвесторов не тратить ресурсы на конкуренцию за арендаторов внутри макрорегиона. Наиболее продуктивной стратегией является создание взаимодополняющей системы, где каждый город усиливает общую логистическую связанность территории.

Перспективы развития и влияние ключевой ставки

Общероссийские тенденции подтверждают смещение вектора складского строительства за пределы Москвы и Санкт-Петербурга. По итогам 2025 года из 8,7 млн кв. м введенных в эксплуатацию складов почти 60% пришлось на регионы, что подчеркивает растущий спрос со стороны локальных онлайн-ритейлеров.

Однако темпы ввода новых объектов в текущем году зависят от макроэкономических факторов, в частности от стоимости заемного капитала. Строительный рынок ожидает снижения ключевой ставки до 11-12%, что станет сигналом для запуска отложенных инвестиционных проектов.

Аналитики подчеркивают: даже после коррекции денежно-кредитной политики потребуется временной лаг в полгода для реального возобновления активной фазы реализации объектов. Дальнейшее развитие сектора будет зависеть от адаптации девелоперов к текущим финансовым условиям и способности внедрять эффективный опыт соседних мегаполисов.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Читайте также

Поводы выдержать зиму: смена резины на летнюю в Тюмени может привести к опасным последствиям 20.03.2026 в 13:27

Неопределённая весна Тюмени ставит автовладельцев перед сложным выбором: когда заменять шины.

Читать полностью » День Победы на пороге: ветераны Тюменской области готовятся получить единовременные выплаты от региона 20.03.2026 в 13:24

В Тюменской области начинается выдача единовременных выплат ветеранам, подготовленным к Дню Победы, чтобы поддержать тех, кто поддержал страну в трудные времена.

Читать полностью » Суровый край снимает маску: южноуральские озера и горы готовят громкую премьеру для всей страны 19.03.2026 в 13:52

На крупнейшей отраслевой площадке представители Южного Урала показали, чем планируют удивлять искушенных путешественников.

Читать полностью » Бетонные короли сдают позиции: тюменский рынок недвижимости готовится к долгожданной паузе 19.03.2026 в 13:48

Масштабное жилищное строительство в регионе сталкивается с переменами, заставляя застройщиков и покупателей пересматривать свои планы на ближайший год.

Читать полностью » Подвиг в тылу равен фронтовому: депутаты Тюмени предложили новый статус для важной даты 19.03.2026 в 13:45

Региональные парламентарии подготовили важную инициативу, способную изменить календарь праздничных событий и закрепить новый статус для подвига.

Читать полностью » Плодородный слой утекает в никуда: челябинские земли столкнулись с масштабной водной эрозией 19.03.2026 в 13:42

Регион оказался перед лицом природного вызова, который угрожает не только аграрному потенциалу, но и состоянию привычной инфраструктуры в муниципалитетах.

Читать полностью » Деньги для здоровья и знаний: как поддержка от губернатора Курганской области формирует кадровое будущее 19.03.2026 в 13:38

Губернаторская программа в Курганской области продолжает радовать: средства направлены на поддержку молодых специалистов в важнейших сферах.

Читать полностью » Цифровая крепость науки: уральский университет потеснил гигантов в битве за авторские права 19.03.2026 в 13:36

Вузы России резко изменили вектор развития, соревнуясь не только количеством научных работ, но и способностью закреплять права на свои открытия.

Читать полностью »

Новости
СЗФО
Закон заработал на пользу: такси в Петербурге становится больше и заметно доступнее
Туризм
Степи открываются заново: россияне массово прокладывают маршруты в неочевидные уголки страны
СЗФО
Золотое время для янтаря: депутаты требуют пересмотреть налоговую пропорцию в пользу Калининградской области
СЗФО
Здоровье как ключ к счастью: статистика фертильности в Вологодской области презентует неожиданную правду
СЗФО
Электрический рывок из Калининграда: завод подвел итоги выпуска новой модели для дорог страны
СКФО
Мошенники вышли на охоту: рост атак под видом налоговых инспекторов пугает жителей Дагестана
ЮФО
Второе рождение классики: как родители в Ростовской области решили проблему выбора имени для чада
СКФО
Не только море и горы: Дагестан внезапно возглавил рейтинг доступного отдыха в России
