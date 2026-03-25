Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 11:22

Городские магистрали превращаются в лабиринт: как 50 километров ограждений изменят облик Екатеринбурга

В Екатеринбурге утвержден масштабный план по оптимизации движения общественного транспорта, предусматривающий в 2026 году обособление 50 километров трамвайных путей на 14 городских магистралях. Для защиты инфраструктуры планируется установка бортовых камней и специальных делиниаторов, что призвано исключить выезд автомобилей на рельсы. Данное решение принято администрацией города на фоне низкой операционной скорости трамваев, которая на данный момент составляет 13,7 км/ч. Реализация проекта должна сократить количество задержек, вызванных авариями и перекрытием путей частным транспортом.

Приоритет рельсового транспорта

Основным стимулом для начала работ стали показатели эффективности городского сообщения. По данным департамента транспорта администрации Екатеринбурга за 2025 год, средняя скорость автобусов в городском потоке достигла 17,3 км/ч, в то время как трамваи демонстрируют значительно более низкий результат — 13,7 км/ч. Разрыв в скорости обусловлен высокой уязвимостью трамвайных линий перед дорожно-транспортными происшествиями и заторами.

Помимо прямого вмешательства автомобилистов в движение состава, проблемой остаются вынужденные простои при возникновении внештатных ситуаций — например, обнаружении подозрительных предметов в салоне. В отличие от автобусов, которые могут совершить объезд препятствия, трамвай оказывается заблокирован на путях, что парализует работу всей ветки.

Изоляция путей позволит физически разграничить потоки, создавая предсказуемый график движения для состава. Снижение зависимости от дорожного трафика критически важно для надежности работы городского электротранспорта. Это базовое условие для повышения доверия горожан к трамвайной системе как к основному способу передвижения.

География работ и инфраструктурные изменения

Список объектов для реконструкции охватывает ключевые транспортные артерии города. В перечень вошли проспект Ленина (6,5 км), улицы 8 Марта (7,1 км), Луначарского (8,1 км), Победы (4,4 км) и Старых Большевиков (4,6 км). Также работы затронут Челюскинцев, Гагарина, Куйбышева, Викулова, Радищева, Белореченскую, Энтузиастов, Донскую и Малышева.

"Изоляция трамвайных линий — это единственный доказанный способ вернуть рельсовому транспорту его историческое преимущество в скорости. Когда состав движется по своей выделенной полосе без риска быть заблокированным чужим автомобилем, он становится предсказуемым. Жители города уже давно ждут решений, которые сделают общественный транспорт реальной альтернативой личному автомобилю. Реализация таких проектов требует комплексного подхода, но эффект будет заметен сразу после монтажа конструкций."

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Применение делиниаторов и бордюрного камня превратит существующее полотно в автономную зону. Такая мера дисциплинирует водителей и минимизирует вероятность случайного выезда на трамвайную линию. Работы направлены на долгосрочную стабилизацию трафика в плотной городской застройке, где расширение дорог попросту невозможно.

Перспективы развития транспортной сети

Параллельно с трамвайной сетью власти планируют развивать инфраструктуру для колесного электрического и моторного транспорта. В течение 2026 и 2027 годов предложено организовать дополнительные 20 км выделенных полос для автобусов и троллейбусов. Это расширение дополнит существующую сеть, состоящую из 26 участков общей протяженностью 31 км.

Масштабные вложения касаются и подвижного состава. Город проводит закупку 50 современных трехсекционных трамваев общей стоимостью 13 млрд руб. Помимо них, ожидается поступление 55 троллейбусов с автономным ходом и новых автобусов особо большого класса, призванных повысить провозную способность маршрутов.

Такая модернизация учитывает потребности маломобильных граждан, для которых в новых моделях техники предусмотрены специальные площадки. Оснащение городских улиц инфраструктурой, приспособленной для транспорта разной вместимости, является частью комплексной реформы, направленной на повышение мобильности екатеринбуржцев.

Проверено экспертом: эксперт по вопросам развития регионов и городской инфраструктуры Светлана Кузнецова
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

