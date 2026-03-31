Трамвай
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 6:59

Не просто вагон, а маленький корабль: Екатеринбург затевает грандиозную смену флота

Администрация Екатеринбурга разместила тендер на обновление городского парка электротранспорта, объявив закупку 50 современных трамваев в лизинг. Максимальная стоимость контракта установлена на отметке 13,2 миллиарда рублей. Новые вагоны должны поступить в распоряжение города в 2026 году, что станет шагом к масштабной модернизации транспортной системы уральской столицы. Прием заявок от потенциальных участников торгов завершится 15 апреля текущего года.

Техническое оснащение и комфорт

Согласно тендерной документации, город получит низкопольные трехсекционные вагоны, рассчитанные на транспортировку до 150 пассажиров одновременно. Производители обязаны интегрировать системы климат-контроля и долговечное светодиодное освещение, обеспечивающее хорошую видимость в вечернее время. Внутренняя отделка салона будет выполнена с учетом современных эргономических стандартов.

Для маломобильных граждан предусмотрены специальные площадки для размещения инвалидных колясок, а слабовидящие пассажиры смогут пользоваться аудиосистемой информирования. Сидения в салоне сделают раздельными из материалов, устойчивых к регулярной санитарной обработке. Тонированные стекла с форточками позволят пассажирам самостоятельно регулировать проветривание в летний период.

Инженерная начинка включает асинхронные тяговые двигатели и продвинутые электронные системы управления. Важной опцией станет функция автономного хода, позволяющая электротранспорту преодолевать участки без питания от контактной сети на расстояние до 300 метров. Безопасность поездок обеспечат интегрированные комплексы видеонаблюдения и навигации, а также автоматизированная система оплаты проезда.

Мнение эксперта о развитии инфраструктуры

Закупка такого масштаба требует не только финансовых вложений, но и глубокого анализа текущего состояния транспортных сетей города. Обновление подвижного состава критически важно для поддержания жизнедеятельности мегаполиса, особенно в условиях сурового уральского климата, где техника работает при экстремальных перепадах температур от минус 40 до плюс 40 градусов.

"Модернизация парка общественного транспорта напрямую влияет на инвестиционную привлекательность региона. Когда мы говорим о долгосрочных контрактах на 30 лет эксплуатации, важно учитывать не только эстетическую сторону, но и ремонтопригодность узлов в местных депо. Внедрение низкопольных моделей — это не просто тренд, а требование к современному городскому пространству, которое должно быть доступно каждому жителю. Уверен, что тщательный отбор техники позволит снизить затраты на последующее обслуживание и повысить доверие горожан к электротранспорту"

Эксперт по вопросам развития регионов и городской инфраструктуры Светлана Кузнецова

Предыстория и выбор поставщика

Муниципалитет установил строгие требования к надежности: каждый вагон должен прослужить не менее 30 лет, а гарантийные обязательства производителя распространяются на 24 месяца эксплуатации или до 100 тысяч километров пробега. Это позволит минимизировать риски внезапных поломок в начальный период использования техники на городских линиях. Основным критерием при отборе станет приспособленность трамваев к суровым погодным условиям региона.

Процесс выбора оптимальной модели растянулся на весь прошлый год, в течение которого чиновники проводили полевые испытания различных составов. В поле зрения мэрии попали пятисекционные трамваи от Усть-Катавского завода и модель "Воевода", разработанная "ПК "Транспортные системы". Испытания позволили составить экспертное заключение о качестве узлов и комфорте для пассажиров в условиях реальных маршрутов.

На площадке международной выставки "Иннопром-2025" представители властей дополнительно изучили последние наработки компаний "Синара" и "Уралтрансмаш". Сравнение технических характеристик и результатов обкатки стало фундаментом для формирования итоговых требований к лизинговому контракту. Окончательный выбор поставщика будет зависеть от результатов рассмотрения заявок, поданных до середины апреля.

Проверено экспертом: специалист в сфере региональной политики и администрирования Андрей Власов
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

