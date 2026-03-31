Столица разрослась до рекордов: Екатеринбург неожиданно стал центром притяжения для миллионов

В Екатеринбурге зафиксирован значительный рост туристического сектора по итогам 2025 года. Согласно отчету департамента общественных связей, представленному в городскую думу, мегаполис принял свыше 2,193 миллиона гостей. Этот показатель превышает результаты 2024 года на девятнадцать процентов. Город постепенно укрепляет позиции как значимый региональный центр для коротких поездок.

География и портрет гостя

Основной поток путешественников в Екатеринбург формируют соседи по макрорегиону. Лидерами стали жители Тюмени, на долю которых приходится 22% визитов, а также путешественники из Челябинской области с результатом 18%. Значимые доли приходятся на гостей из Ханты-Мансийского автономного округа и Пермского края — по 9% соответственно. Замыкают список наиболее частых гостей жители Москвы, составляющие 6% от общего числа прибывающих.

Типичный портрет гостя города сегодня — это человек в возрасте от 35 до 44 лет. Большинство туристов предпочитают посещать Екатеринбург в формате "туров выходного дня", останавливаясь в городе на непродолжительный срок. Семейные поездки с детьми пока остаются в меньшинстве, составляя лишь 30% от всех зафиксированных случаев.

Рост числа визитов требует более тонкой настройки всей инфраструктуры гостеприимства. Для управления этим процессом необходима качественная координация между муниципальными властями и частным сектором, чтобы каждый приезжающий находил здесь качественный сервис.

"Динамика прироста в 19% показывает, что Екатеринбург стал важной точкой притяжения для жителей соседних регионов. Успех города держится на его статусе перевалочного хаба и центра выходного дня для соседей по Уралу. Важно продолжать работу по удержанию этой аудитории, предлагая им новые сценарии пребывания. Развитие таких направлений в конечном счете позитивно сказывается на доходной части всей городской экономики" Управленец муниципального уровня, эксперт по вопросам регионального управления Дмитрий Корнилов

Цифровизация и брендинг

Администрация города приступает к реализации инфраструктурных IT-проектов для улучшения взаимодействия с туристами. В разработке находится специализированный сайт, который должен объединить разрозненную информацию в полноценное "единое окно". Это поможет путешественникам планировать маршруты и логистику внутри города без лишних поисков.

Параллельно специалисты работают над созданием единого туристического бренда Екатеринбурга. Система будет включать собственные элементы айдентики и фирменный стиль, которые смогут использовать как муниципальные структуры, так и представители местного бизнеса. Подобное визуальное единство способствует узнаваемости территории.

Разработка бренда ориентирована на долгосрочную перспективу. Ожидается, что внедрение единых визуальных кодов поможет бизнесу более эффективно продвигать свои услуги, а гостям — легче ориентироваться в предложениях, связанных с историей и современной жизнью города.

Развитие городской среды

Важным аспектом деятельности МКУ "Столица Урала" остается физическое обновление городской туристической навигации. Дорожные знаки и информационные указатели устанавливаются на постоянной основе, чтобы сделать перемещение пеших туристов по центру Екатеринбурга максимально понятным и комфортным.

Город также активно внедряет инструменты поощрения лояльности через сувенирную продукцию. Для гостей, останавливающихся в 44 отелях, которые уже начали выплачивать туристический налог, изготовлены лимитированные серии карт, стикерпаков и брендированных браслетов. Такие детали помогают формировать положительное впечатление от визита.

Работа с отелями, вовлеченными в процесс взимания налога, показывает эффективность взаимодействия городских властей и туристического сектора. Подобные инициативы позволяют локальному бизнесу чувствовать поддержку, а туристам — получать ощутимые бонусы во время своего пребывания в Екатеринбурге.