Депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов предложил ввести жесткие ограничения для кикшеринговых самокатов в Екатеринбурге. Парламентарий настаивает на запрете парковки средств индивидуальной мобильности в центральной части города из-за отсутствия подходящей инфраструктуры. В качестве альтернативы депутат выдвинул инициативу переложить финансовую нагрузку по развитию велодорожек на операторов сервисов аренды через введение платы за парковочные места. По расчетам депутата, такие отчисления могли бы принести городскому бюджету более 100 миллионов рублей ежегодно.

Проблема городской среды

Основной тезис Алексея Свалова заключается в несовместимости плотного пешеходного трафика в центре Екатеринбурга и хаотичного движения электросамокатов. По утверждению парламентария, эксплуатация средств индивидуальной мобильности должна быть ограничена зонами с уже существующей инфраструктурой, такими как выделенные полосы и пространства рядом с транспортными узлами.

Депутат подчеркивает, что отсутствие комфортных условий делает перемещение на самокатах небезопасным как для самих пользователей, так и для пешеходов. Он предлагает рассматривать кикшеринг лишь как средство для преодоления "последней мили" — пути от жилых кварталов до станций метро или остановок общественного транспорта, но не в качестве основного транспорта в историческом ядре мегаполиса.

"Любая инициатива по ограничению использования средств индивидуальной мобильности требует тщательной проработки с точки зрения общественной безопасности и городских интересов. Важно находить баланс между развитием новых видов транспорта и комфортом жителей, проживающих в условиях плотной застройки. Инфраструктура всегда должна идти в ногу с появлением новых сервисов, иначе мы сталкиваемся с системным конфликтом интересов участников движения. Грамотное администрирование парковочных зон способно значительно снизить уровень хаоса на улицах и повысить дисциплину пользователей." Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Финансовые инициативы

Для решения вопроса обустройства территории Свалов предлагает обязать компании, предоставляющие самокаты в аренду, самостоятельно финансировать развитие велоинфраструктуры в городе. Основным инструментом для этого должна стать обязательная плата за использование муниципальной земли под парковки.

Алексей Свалов привел примерные показатели доходности для бюджета, опираясь на статистику прошлого сезона. Учитывая, что на улицах города присутствовало около 16 тысяч самокатов, введение сбора позволило бы пополнить казну Екатеринбурга суммой в 112 миллионов рублей, которые можно было бы направить на проектирование новых дорожек.

Федеральные рекомендации

Ранее Министерство транспорта России разослало в регионы официальное письмо с рекомендациями по организации работы средств индивидуальной мобильности. Ведомство призвало местные власти воздержаться от введения избыточных барьеров для этого сегмента транспортных услуг.

Федеральные чиновники настаивают на необходимости интеграции электросамокатов в общую транспортную систему страны. Согласно Транспортной стратегии России, администрациям городов следует сосредоточиться не на запретительных мерах, а на развитии сети парковок и специализированных полос, что позволит упорядочить движение без ущерба для пользователей сервисов.