Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Вид на центральную часть Екатеринбурга, Россия
Вид на центральную часть Екатеринбурга, Россия
© commons.wikimedia.org by Ludvig14 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Уральский федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 6:50

Дороги требуют перемен, но бюджет встал на паузу: важные участки Екатеринбурга остались без работ

В Екатеринбурге сорвались планы по обновлению ряда центральных дорожных магистралей и улиц в жилых районах. Городская администрация в одностороннем порядке расторгла два муниципальных контракта с подрядной организацией "Армат-М". Общая стоимость невыполненных работ превышала 442 миллиона рублей. Причиной прекращения сотрудничества в документации указана невозможность исполнения обязательств по не зависящим от сторон обстоятельствам. Изменения затронули участки на улицах 8 Марта, Сакко и Ванцетти, Титова, Чапаева, Белинского, Энгельса, Тверитина и дублере Сибирского тракта.

Масштабы отмененного ремонта

Тюменская компания "Армат-М", победившая в двух аукционах, не приступит к модернизации дорожного полотна на территории нескольких ключевых районов Екатеринбурга. Пересмотр условий коснулся не только центра, но и микрорайонов ЖБИ, Вторчермет и Ботаника. Детали обстоятельств, приведших к расторжению сделок, остаются закрытыми для общественности.

"Любое изменение в графике капитального ремонта дорог требует немедленной оценки рисков для городской инфраструктуры. Когда крупные контракты аннулируются, муниципалитет обязан оперативно скорректировать бюджет и запустить новые процедуры отбора участников. Важно, чтобы такие технические паузы не привели к деградации транспортных артерий в зимне-весенний период. Процессы управления должны быть прозрачными, чтобы жители понимали причины задержек на конкретных участках магистралей".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Данный инцидент может существенно изменить график проведения дорожных работ в текущем году. Стороны ограничились формальным соглашением, исключающим выполнение обязательств, что ставит под вопрос сроки восстановления покрытия на указанных участках.

Общий план дорожной кампании

Масштабная программа дорожной реставрации в Екатеринбурге на 2025 год предусматривает работу на 17 объектах. Суммарный объем финансирования всей кампании оценивается в 2,35 миллиарда рублей. Значительная часть этих средств направляется через национальный проект "Инфраструктура для жизни", который охватывает 9 стратегических дорожных узлов.

В то время как судьба контрактов "Армат-М" остается неопределенной, другие подрядчики продолжают работу. Компания "Промстройдекор" взяла на себя обязательства по восстановлению улиц Ангарской, Технической и Стрелочников. Также ведутся работы на участках Объездной дороги и ряде других городских объектов.

Параллельно "Трест Уралтрансспецстрой" приступил к ремонту на Московской, Металлургов и в поселке Садовый. По двум оставшимся дорогостоящим лотам, превышающим миллиард рублей, подрядчики уже выбраны, но администрация города пока не раскрывает их названия в публичном доступе.

Итоги предыдущего сезона

В минувшем году дорожные службы Екатеринбурга продемонстрировали высокую интенсивность обновлений. По результатам 2025 года в городе привели в порядок 37 участков дорог. Общая площадь нового асфальтового покрытия составила почти полмиллиона квадратных метров.

Как ранее сообщал глава Екатеринбурга Алексей Орлов, суммарная протяженность отремонтированных транспортных путей достигла 29 километров. Эти показатели стали результатом целенаправленной работы в рамках национальных целей и региональных программ. Успешный опыт прошлого цикла должен помочь властям нивелировать последствия текущих расторжений договоров.

Статистика прошлых периодов подчеркивает значимость контроля на всех этапах проектирования и реализации контрактов. Учитывая объем дорожного хозяйства, любые изменения в пуле подрядчиков требуют от муниципальных властей высокой скорости принятия решений для выполнения запланированных показателей.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet