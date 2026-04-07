Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Собака в ветеринарной клинике
© https://ru.freepik.com is licensed under Free
Главная / Уральский федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 13:16

Смертельный оскал на пороге дома: вирус со стопроцентным исходом подбирается к Екатеринбургу

В Свердловской области сохраняется напряженная ситуация с распространением бешенства среди животных, что ставит регион в десятку субъектов с наиболее высокими показателями заболеваемости. Контакт с зараженным питомцем или диким зверем несет прямую угрозу жизни для владельца, поскольку вирус поражает центральную нервную систему и приводит к летальному исходу в ста процентах случаев после появления первых признаков. Жителям Екатеринбурга в 2026 году доступны как государственные программы бесплатной антирабической вакцинации, так и услуги частных клиник. Специалисты настоятельно рекомендуют ежегодную профилактику, так как эффективных методов лечения уже развившегося вирусного поражения не существует.

Правила и подготовка к вакцинации

Ежегодная иммунизация является единственным способом обезопасить домашнее животное. Ветеринарные службы Екатеринбурга подчеркивают, что прививать котят и щенков можно начиная с двухмесячного возраста, при этом график повторных инъекций зависит от конкретного препарата, выбранного врачом.

Подготовка питомца требует времени и системного подхода. За две недели до визита в клинику необходимо провести дегельминтизацию, так как наличие паразитов ослабляет иммунный ответ организма. Врачи также напоминают, что профилактику глистов следует повторять каждые три месяца.

"Для формирования устойчивого иммунитета важно соблюдать строгую последовательность процедур. Вакцинацию не проводят ослабленным или клинически больным животным, а также тем, у кого есть подозрение на инфицирование бешенством. Владельцы обязаны заранее проконсультироваться со специалистом для составления индивидуального графика. Помните, что пренебрежение графиком обработки от паразитов может сделать вакцинацию малоэффективной из-за сниженного ресурса организма животного".

Управленец муниципального уровня, эксперт по вопросам развития регионов и городской инфраструктуры Светлана Кузнецова

Признаки заболевания и действия при укусе

Клиническая картина бешенства многогранна, а скорость проявления симптомов варьируется от нескольких дней до месяцев. У собак недуг часто сопровождается атипичным поведением, агрессией, отказом от воды, обильным слюнотечением и последующим параличом конечностей. У кошек болезнь также проявляется через резкие эмоциональные изменения, хриплое мяуканье и судороги.

Если питомец мог контактировать с больным животным, его следует немедленно доставить в районную ветеринарную станцию для постановки на карантин. Лечение бешенства у животных не разработано, поэтому при подтверждении диагноза гуманная эвтаназия становится единственным законным методом предотвращения дальнейшего распространения вируса.

Человеку в случае укуса следует немедленно промыть поврежденный участок хозяйственным мылом под проточной водой в течение 15 минут, так как щелочная среда разрушает оболочку вируса. После обработки раны необходимо экстренно обратиться в травмпункт для начала курса иммунизации. Попытки самостоятельного лечения недопустимы из-за высокой летальности заболевания.

Где привить животное в Екатеринбурге

Жители города могут воспользоваться услугами государственных районных ветеринарных станций, где при использовании отечественных вакцин процедура проводится без оплаты. Запись ведется в СББЖ по районам: Верх-Исетскому (Красноуральская, 2), Октябрьскому (Апрельская, 26), Орджоникидзевскому и Железнодорожному (Избирателей, 148), Кировскому (Вилонова, 4) и Чкаловскому-Ленинскому (Дунитовый, 42).

Коммерческие клиники также предлагают вакцинацию, предоставляя возможность выбора из различных импортных и отечественных препаратов. Стоимость инъекции в частном секторе варьируется от 700 рублей в клинике "Ника" до 3100 рублей в центре "Белый лев". При выборе частного учреждения важно заранее уточнять график работы и наличие нужного типа препарата по телефону.

Перед посещением клиники владельцу необходимо взять ветеринарный паспорт питомца. При любых отклонениях в состоянии здоровья животного, будь то сыпь или повышение температуры после укола, ветеринары советуют обращаться за консультацией без промедлений.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня, специалист в сфере региональной политики и администрирования Андрей Власов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Новости
Красота и здоровье
Интеллектуальная зрелость в деталях: пересмотр ценностей открывает двери, которые раньше были заперты
Общество
Минус балл за списывание: что будет считаться допустимым поведением в школе
УрФО
Детский бонус за трудолюбие: бюджет Курганской области готовит переводы для семей с двумя и более детьми
УрФО
Земля уходит под воду, а небо открывает двери: глухие деревни Сибири получили связь с цивилизацией
СФО
Дневник снова краснеет от замечаний: школы Новосибирска возвращают старую систему контроля за поведением
СФО
Кошельки тяжелеют вопреки ценам: в Новосибирской области доходы внезапно обогнали инфляцию
СФО
Майские каникулы не резиновые: календарь выходных обещает череду коротких передышек в Новосибирске
СФО
Стрелка весов как приговор: лишние килограммы наносят удар по сосудам и сердцу жителей Алтая
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet