Конец эры бизнес-хабов: как в Екатеринбурге офисные площади превращаются в бьюти-студии

В Екатеринбурге за последние четыре года объем поглощения офисной недвижимости сократился почти в семь раз. Согласно данным экспертов, показатель чистой разницы между арендуемыми и освобождаемыми помещениями упал с 155 тыс. квадратных метров в период 2019–2021 годов до 23 тыс. квадратных метров в 2022–2025 годах. Снижение активности на рынке недвижимости фиксируется на фоне структурной перестройки экономики, при этом наблюдается качественное изменение состава арендаторов в деловых центрах региона.

Динамика спроса и новые реалии

Переломный момент для офисного сегмента Екатеринбурга произошел в начале 2022 года, когда баланс поглощения ушел в отрицательную зону, достигнув отметки в минус 25 тыс. квадратных метров. Последовавшая затем попытка стабилизации за счет локализации производства и реструктуризации бизнес-процессов не смогла обеспечить долгосрочный рост показателей. К 2024 году на рынок оказали влияние фундаментальные факторы, приведшие к нынешней стагнации спроса.

"Мы наблюдаем закономерный этап охлаждения рынка, вызванный изменением рыночной конъюнктуры. Смещение акцентов в сторону локальных производственных и сервисных форматов меняет устоявшиеся требования к качеству и площади офисных пространств. Это требует от владельцев недвижимости пересмотра подходов к управлению активами в текущих экономических условиях. Гибкость и способность адаптироваться под запросы малого предпринимательства становятся определяющими факторами выживания объектов". Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

За текущий период пауза в развитии рынка стала следствием более глубоких структурных сдвигов, чем просто краткосрочная реакция на внешние события. Девелоперы и консультанты отмечают, что текущие показатели отражают реальный спрос со стороны компаний, которые окончательно определились с форматами работы в новых условиях. В результате рынок коммерческой недвижимости адаптируется к сниженной активности арендаторов.

Трансформация арендного профиля

Морфология арендаторов в деловых центрах Екатеринбурга претерпела значительные изменения за последнее десятилетие. С 2015 года доля компаний, оказывающих бытовые услуги, увеличилась в структуре занятых площадей в три раза. Традиционные секторы, такие как финансы и информационные технологии, все чаще уступают свои места студиям красоты, массажным кабинетам и прочим представителям сферы услуг.

Этот тренд свидетельствует об упрощении рынка, когда офисные площади трансформируются в площадки, ориентированные на личное обслуживание населения. Данный процесс отражает изменение повседневного потребления горожан и востребованность подобных точек в офисных локациях. Постепенно бизнес-центры превращаются из строго деловых хабов в пространства с широким функционалом, где коммерция тесно переплетается с бытовым сервисом.

Переток арендаторов в сторону секторов с невысоким порогом входа в бизнес влияет и на управление самой недвижимостью. Собственникам приходится учитывать специфические требования новых арендаторов, начиная от планировок помещений и заканчивая инженерным обеспечением, что требует дополнительных инвестиций в модернизацию площадей.

Экономические факторы и доходность

На рынке фиксируется любопытное противоречие: цены предложения на коммерческие площади растут, однако арендные ставки при этом остаются практически на месте. Стоимость владения недвижимостью значительно увеличилась, что связано с удорожанием клининговых услуг, расходных материалов и обслуживания сложных инженерных систем в офисных зданиях. Рост операционных издержек ложится прямым бременем на владельцев объектов.

Ранее девелоперы фиксировали, что за последние пять лет стоимость коммерческой недвижимости в Екатеринбурге выросла в 2,4 раза. При этом арендные ставки за тот же период показали рост на 50-60%, что значительно ниже темпов общего удорожания активов. Такое расхождение указывает на серьезное давление на доходность от сдачи помещений в аренду.

В условиях ограниченного спроса собственники не имеют возможности перекладывать все возрастающие расходы на плечи арендаторов, чтобы не допустить роста вакантных площадей. Это заставляет игроков рынка балансировать между необходимостью повышения рентабельности и сохранением заполняемости своих объектов. Рыночная ситуация остается напряженной, с учетом высокой стоимости содержания инфраструктуры.