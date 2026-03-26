Карта Екатеринбурга меняется: новый квартал на окраине обещает превратить пустырь в центр жизни

В Екатеринбурге началось возведение жилого комплекса "Уралквартал" на участке, ограниченном улицами 2-й Новосибирской, Городской и Умельцев. Застройщик проекта, тюменская компания "Паритет Девелопмент", уже получил официальное разрешение на реализацию первой очереди. Параллельно в этой локации, расположенной между микрорайонами Солнечный и Вторчермет, ведет строительство компания "Страна Девелопмент". Общая площадь первой очереди нового объекта составит более 70 тысяч квадратных метров.

Параметры первой очереди

Первая стадия проекта подразумевает возведение двух секционных домов с переменной этажностью. Наиболее высокий элемент комплекса достигнет 24 этажей, что заметно изменит архитектурный облик локации. В общей сложности жилой фонд очереди включает 916 квартир, планировки которых варьируются от компактных студий до просторных четырехкомнатных помещений.

Помимо жилых площадей, девелопер запланировал создание двухуровневого центра для коммерческой деятельности. Это пространство выделено под развитие инфраструктуры первой необходимости: в частности, там расположатся точки общественного питания, продуктовые магазины, аптечные пункты и сервисные службы, включая парикмахерские и пункты выдачи товаров.

Группа компаний "Паритет Девелопмент" активно масштабирует свое присутствие в регионе, работая на российском строительном рынке уже 15 лет. На данный момент подрядчик ведет строительство четырех площадок в Екатеринбурге, а совокупный портфель компании включает 15 жилых комплексов общей площадью свыше 450 тысяч квадратных метров. География присутствия застройщика охватывает не только родную Тюмень, но и территорию ХМАО-Югры, а также Свердловскую область.

Инфраструктура и транспортные связи

Освоение территории предполагает комплексный подход к организации пространства, включая возведение образовательных учреждений. В составе проекта числятся новые детские сады и школа, которые должны обеспечить потребности будущих жильцов. Такие меры являются обязательным условием для создания полноценных жилых кварталов в современных урбанистических условиях.

Транспортная доступность площадки также получила должное внимание в планах застройщика. Разработчики проекта предусмотрели обустройство удобного выезда на Объездную дорогу и ЕКАД. Это позволит существенно сократить время в пути для жителей района и интегрирует новый квартал в общую логистическую сеть города.

"Для мегаполиса развитие подобных окраинных территорий требует тотальной синхронизации жилья и сопутствующих сервисов. Когда два крупных застройщика одновременно заходят на соседние участки, важно выдерживать единый темп создания социальной инфраструктуры. Успех таких проектов напрямую зависит от качества связки с основными транспортными артериями города. Муниципальный контроль позволяет гарантировать, что заявленные сады и школы появятся без задержек одновременно с ключами от квартир" Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Контекст освоения территории

Зона между поселком Совхозный и микрорайоном Солнечный не первый год привлекает внимание крупных игроков строительного сектора. Еще с начала 2010-х годов данная территория рассматривалась как важный резерв для расширения жилой застройки в Екатеринбурге. В частности, компания "Первостроитель" с того времени проводила активную работу по анализу данных земель.

К 2023 году компания "Первостроитель" утвердила глобальный план развития указанной площадки. Согласно этой документации, итогом масштабной застройки территории должно стать появление 758 тысяч квадратных метров жилого фонда. В расчетах проектировщиков предполагается, что в новых кварталах смогут проживать около 25 тысяч человек после полного завершения строительства.

Приход тюменских девелоперов в этот сектор подтверждает востребованность площадки у потенциальных покупателей недвижимости. Развитие этой части Екатеринбурга постепенно превращает бывшие окраинные земли в плотно застроенные городские районы с современной средой обитания. На текущий момент рынок следит за тем, насколько оперативно "Паритет Девелопмент" и "Страна Девелопмент" перейдут от планов к реализации заявленных объемов.