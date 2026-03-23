Строительство метро
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 16:13

Подземный прорыв в Екатеринбурге: город официально приближается к строительству новой ветки метро

В Екатеринбурге в 2027 году стартует этап проектирования второй линии метрополитена. Сейчас муниципалитет занимается подготовкой необходимой финансовой и инженерной базы для расширения транспортной сети. Специалисты заняты расчетом прогнозируемого пассажиропотока и составлением технико-экономического обоснования проекта. Полный комплект документов планируют завершить в конце 2026 года, что откроет путь к реализации проектных работ. Бюджет на подготовку обоснования составляет 150 миллионов рублей.

Старт проектных работ и подготовка обоснования

Процесс развития подземки в столице Урала переходит в стадию конкретных инженерных вычислений. До конца 2026 года профильные ведомства должны финализировать технико-экономическое обоснование, которое станет фундаментом для всех дальнейших действий. Именно этот документ покажет реальную картину объемов строительства и позволит сформировать детальный архитектурный план будущих станций.

Власти уделяют особое внимание анализу пассажиропотока, чтобы вторая ветка максимально разгрузила существующие транспортные узлы города. Расчеты охватывают не только будущие интервалы движения поездов, но и интеграцию новых станций в общую дорожную инфраструктуру Екатеринбурга. Подобный подход позволяет минимизировать риски при реализации сложных подземных работ в условиях плотной жилой застройки.

После фиксации всех параметров в 2027 году подрядчики смогут перейти к непосредственной разработке проектов станционных комплексов. Это позволит детально проработать инженерные коммуникации и вести поэтапный контроль за соблюдением нормативных требований. Подготовка такого уровня критически важна для долговечности и безопасности будущих транспортных тоннелей.

Расходы и долгосрочное планирование

Финансирование аналитического этапа оценивается в 150 миллионов рублей. Эти средства необходимы для привлечения экспертных групп, которые занимаются не только второй веткой, но и оценивают общие векторы развития подземного транспорта в регионе. Прозрачность затрат гарантирует, что каждый вложенный рубль пойдет на точное определение приоритетных направлений развития метро.

"Муниципальное управление требует в первую очередь взвешенного подхода к распределению бюджетных средств на инфраструктурные проекты. Создание технико-экономического обоснования — это необходимый шаг, который позволяет избежать ошибок на самых ранних этапах проектирования. Когда мы говорим о таких масштабных процессах, точность расчетов определяет успех всей транспортной стратегии в будущем. Подобные инвестиции в аналитику закладывают прочный фундамент для развития ключевых территорий и комфортного перемещения горожан."

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Столь масштабные вложения в предварительную документацию обусловлены сложностью геологических условий и плотностью застройки Екатеринбурга. Инженерная экспертиза должна учитывать влияние метро на состояние фундаментов зданий и состояние подземных вод. Это неизбежные траты, которые предотвращают гораздо более серьезные издержки в периоды строительства и эксплуатации.

Роль метрополитена в развитии городской среды

Развитие второй ветки метро рассматривается как инструмент долгосрочного обновления городской среды. Новые станции способны стать новыми центрами притяжения, вокруг которых сформируется деловая и жилая активность. Это стратегический проект, ориентированный на десятилетия вперед, обеспечивающий жителям доступную и быструю альтернативу наземному транспорту.

Управленческие решения, принимаемые сейчас, опираются на прогнозы урбанистов, которые моделируют развитие Екатеринбурга до середины столетия. Вторая ветка должна связать районы с высоким потенциалом роста, что даст городу новый импульс развития. Такая инфраструктурная связность — стандарт для современного мегаполиса, стремящегося к сбалансированному распределению трафика.

Проект остается под пристальным вниманием специалистов, так как он определяет транспортный каркас регионального центра. К концу текущего подготовительного цикла город получит полную ясность относительно того, как изменится карта метрополитены. Все данные, полученные в рамках текущих расчетов, станут главной базой для принятия инвестиционных решений в ближайшие годы.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

