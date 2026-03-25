НефАЗ-5299
НефАЗ-5299
© commons.wikimedia.org by NikBerdskiy is licensed under CC BY-SA 4.0
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 11:19

Автобусы Екатеринбурга за полмиллиарда стали недвижимостью — импортозамещение не сработало

Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие "Гортранс" отправило в консервацию 33 автобуса общей стоимостью более 464 миллионов рублей. О вынужденной мере 24 марта 2026 года сообщил глава городской Счётной палаты Александр Гетманчук на заседании местного парламента. Причиной простоя стала критическая зависимость техники от импортных комплектующих. Проблема вскрылась в ходе отчета о неэффективном использовании муниципального имущества перед депутатами гордумы.

Наследие футбольного первенства

Парк автобусов марок "НефАЗ" и "МАЗ" был сформирован в Екатеринбурге около десяти лет назад. Обновление автопарка приурочили к проведению чемпионата мира по футболу. Машины собирали на площадках Беларуси и Башкирии как совместные проекты с привлечением иностранных технологий.

На момент закупки предприятия рассчитывали на долгосрочное использование современной техники. Однако архитектура этих автобусов подразумевала глубокую интеграцию зарубежных узлов. Именно эта особенность спустя годы стала главной уязвимостью муниципального перевозчика.

Сейчас транспорт, который должен был обеспечивать качественные пассажирские перевозки, исключен из маршрутной сети. Активы числятся на балансе "Гортранса", но фактически превратились в недвижимое имущество, занимающее депо.

Последствия санкционного режима

Трудности возникли из-за невозможности обслуживания ключевых агрегатов автобусов, произведенных в Германии и США. После введения жестких санкционных ограничений прямые поставки комплектующих прекратились. Под угрозой оказались жизненно важные элементы — от силовых установок до систем управления.

Ситуация осложнилась тем, что даже каналы параллельного импорта со временем утратили свою эффективность. Рост стоимости запчастей сделал их приобретение экономически неоправданным для городского предприятия. В отчёте Счётной палаты подчеркивается, что затраты на поддержание работы таких автобусов перестали соответствовать логике рационального управления бюджетом.

Безуспешность локализации ремонта

Специалисты "Гортранса" предпринимали попытки наладить собственное производство аналогов дефицитных запчастей. Однако эксперименты с адаптацией отечественных деталей не дали требуемого результата. Изготовленные кустарным или опытным путем компоненты выходили из строя в течение первых двух месяцев эксплуатации.

Подобная недолговечность узлов создавала риски для безопасности перевозок и не решала проблему простоя. В конечном счете, эксплуатация неисправного транспорта оказалась дороже, чем его полная консервация. Теперь судьбу законсервированной техники должны решать профильные департаменты администрации города.

Счётная палата зафиксировала данный факт как прямое свидетельство неэффективного распоряжения вверенным имуществом. 33 автобуса общей стоимостью свыше 464 миллионов рублей остаются в статусе замороженных активов без конкретных перспектив возвращения на городские маршруты.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

