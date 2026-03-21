МакSим, певица
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 17:22

Музыка вечности в бетонных стенах: Екатеринбург готовится к неделе больших культурных открытий

Жителей и гостей Екатеринбурга с 21 по 27 марта ожидает насыщенная культурная программа: от выступлений культовых рок-групп до интеллектуальных дискуссий с классиками кино. Городские площадки предложат посетителям музыкальные вечера с Юрием Башметом, показы фильмов с участием Павла Лунгина, а также лектории, освещающие историю автопрома и основы супрематизма. Мероприятия пройдут на главных сценических и выставочных пространствах, включая "МТС Live Холл", Ельцин-центр и региональные музеи.

Концертные программы и музыкальные вечера

Музыкальная афиша недели стартует 21 марта в "МТС Live Холле" большим концертом группы "Кино". Участники легендарного коллектива исполнят главные хиты, включая "Пачку сигарет" и "Звезду по имени Солнце", используя оригинальное звучание. Стоимость билетов варьируется от 3,1 тыс. до 5 тыс. руб.

На этой же площадке 27 марта выступит певица МакSим, представляющая шоу с акцентом на эмоциональную составляющую и популярные хиты. В этот же день Свердловская филармония примет Юрия Башмета и ансамбль "Солисты Москвы". Музыканты исполнят шесть Бранденбургских концертов Иоганна Себастьяна Баха, представив слушателям редкие оркестровые собрания автора.

Для ценителей локальной рок-культуры 26 марта в Музее андеграунда состоится квартирник Макса Ильина. Музыкант представит мультимедийную программу "Легенды Свердловского рок-клуба", сочетающую акустику, элементы стендапа и редкие архивные кадры из истории уральской музыки. Цена за вход составляет 1,5 тыс. руб.

Выставки, театр и иммерсивные постановки

Визуальное искусство на этой неделе представлено космической тематикой в Нижнетагильском музее изобразительных искусств, где проходит выставка "Небо без границ". Экспозиция включает графику и живопись с работами А.С. Смирнова и уникальными прижизненными портретами Сент-Экзюпери. В Екатеринбургском музее изобразительных искусств 22 марта запланирована экскурсия по выставке "Два авангарда", исследующая преемственность поколений художников.

Театральная жизнь города сосредоточена вокруг разноплановых форматов. В Доме офицеров 21 и 22 марта представят мюзиклы "Остров погибших кораблей" и "Маленький принц" — постановки адаптированы для семейного досуга и включают сложные визуальные эффекты. Клуб "Фабрика" 22 марта запускает иммерсивный киноспектакль "На грани нервного срыва", где гости могут погрузиться в эстетику Испании с живой музыкой и гастрономическим сопровождением.

"Культурная повестка Екатеринбурга в конце марта охватывает максимально широкую аудиторию. Мы видим баланс между академическим искусством, экспериментальными форматами в театрах и ностальгическими музыкальными проектами. Такая плотность качественных событий способствует развитию городской среды и росту интереса к локальным творческим площадкам. Важно поддерживать инициативы, которые объединяют разные поколения горожан через исторический и художественный контекст".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Кинопоказы и образовательные лектории

Кинопрограмма Ельцин-центра 25 марта предлагает уникальное событие — показ драмы "Остров" режиссера Павла Лунгина с последующим обсуждением картины автором по видеосвязи. Ранее, с 21 марта, здесь начнется показ детектива "Частная жизнь" с Джоди Фостер в главной роли, демонстрируемый на языке оригинала. В Верхней Пышме 22 марта киноклуб обсудит работу Мохсена Махмальбафа "Миг невинности".

Лекционный блок обещает глубокое погружение в историю. В Ельцин-центре 21 марта искусствовед Глеб Ершов расскажет о супрематизме Ивана Клюна и природе цвета в его работах. Завершит неделю лекция Сергея Канунникова "От кареты к электромобилю", посвященная 140-летней эволюции транспорта, которая пройдет там же 27 марта. Дополнительно 23 марта в Библиотечном центре "Екатеринбург" обсудят феномен продюсера Рика Рубина в контексте мировой рок-индустрии.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

