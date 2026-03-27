Мусорные окопы Екатеринбурга: один район утопает в сугробах, пока сосед радуется чистоте

В Екатеринбурге подвели промежуточные итоги подготовки к общегородскому месячнику чистоты. По результатам внутреннего аудита, проведенного администрацией города под руководством заместителя мэра Александра Толкачева, определены наиболее и наименее благоустроенные районы. Лидером рейтинга стал Кировский район, тогда как Ленинский район вновь оказался в числе аутсайдеров по качеству содержания территорий и темпам вывоза снега. Аудит показал, что при одинаковом техническом оснащении служб результат напрямую зависит от качества оперативного управления на местах.

Рейтинг чистоты: лидеры и аутсайдеры

Кировский район, находящийся под управлением Андрея Корюкова, продемонстрировал наибольшую эффективность в работе с обращениями граждан. Системный подход к поддержанию чистоты позволил району занять первую строчку в негласном муниципальном рейтинге. Горожане отмечают своевременную реакцию коммунальных служб, что подтвердили и данные городского аудита.

В противовес этому Ленинский район под руководством Элены Беруашвили вновь попал под критику городских властей. Специалисты администрации констатируют, что лишь незначительная часть территории района соответствует установленным стандартам чистоты. Подобные замечания в адрес руководства этого района звучат уже не в первый раз.

Среди других аутсайдеров по итогам проверки оказался Железнодорожный район, возглавляемый Виталием Першиным. Администрация города призывает глав этих территорий пересмотреть подходы к организации труда, чтобы устранить накопившиеся проблемы до завершения месячника чистоты.

Почему качество уборки зависит от руководства

В ходе совещания подчеркивалось, что все районы Екатеринбурга располагают идентичными ресурсами. Равные условия касаются как доступной уборочной техники, так и количества привлекаемых кадров. Разница в результатах, по мнению проверяющих, кроется исключительно в управленческих решениях.

Отсутствие необходимых навыков менеджмента или нежелание выстраивать процессы приводят к тому, что даже при полном техническом укомплектовании участки остаются неубранными. Внутренний аудит показал: там, где глава района держит ситуацию на ежедневном контроле и оперативно реагирует на жалобы, чистота поддерживается значительно стабильнее.

"Эффективное управление городскими территориями невозможно без четкого планирования и постоянного анализа потребностей жителей. В вопросах благоустройства ключевую роль играет не только наличие тракторов или дворников, но и стратегия контроля исполнения задач на всех уровнях. Когда мы говорим о системном подходе, мы подразумеваем создание прозрачных механизмов быстрого реагирования на жалобы. Только дисциплина и ответственность руководства на местах позволяют добиться качественных изменений в облике города" Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Системный подход как основа чистоты

По мнению представителей городской администрации, главная проблема слабых районов заключается в хаотичном планировании работ. В то время как лидеры рейтинга выстраивают графики исходя из реальной нагрузки, аутсайдеры зачастую не успевают справляться даже с базовыми задачами. Системность подразумевает не только реакцию по факту жалоб, но и ежедневную предупредительную работу.

Эксперты указывают, что финансирование и наличие персонала перестают быть оправданием, если внутри администрации района не отлажен процесс координации. Успех Кировского района является наглядным примером того, как административное управление должно работать в интересах жителей. Опыт лучших практик предлагается внедрять в других районах города, чтобы стандартизировать требования к порядку.

Предстоящий месячник чистоты станет финальным испытанием для глав, которые допустили отставание. Администрация Екатеринбурга намерена продолжать аудит процессов, чтобы выяснить, способен ли управленческий аппарат адаптироваться к текущим вызовам. Отсутствие прогресса в работе коммунальных служб будет учитываться при оценке работы руководителей соответствующих районов.