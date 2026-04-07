Парки выходят из спячки: судьбу семнадцати знаковых локаций Екатеринбурга отдают в руки людей

В Екатеринбурге завершилось формирование предварительных концепций для 17 общественных пространств, которые вошли в федеральную программу "Формирование комфортной городской среды". Список объектов включает знаковые локации, такие как Преображенский парк, набережная Исети, парк "Семь ключей" и сквер у Драмтеатра. С 21 апреля по 12 июня горожане смогут отдать голос за один из предложенных вариантов преображения зон. Курировать реализацию проектов будут депутаты областного и городского уровней, а также представители муниципальных органов власти и общественных ветеранских организаций.

Концептуальное планирование территорий

Каждая из 17 территорий получила персонального куратора, ответственного за проработку уникального видения пространства. Такой подход позволяет учитывать локальные особенности микрорайонов и запросы местных жителей на раннем этапе проектирования. В список вошли объекты в разных частях города, охватывающие как центральные набережные, так и парки спальных зон.

Для бульвара по улице Мира, парка имени Чкалова и набережной Исети на участке от улицы Декабристов до Белинского уже разработаны эскизные решения. Эти проекты отражают стремление администрации к созданию единого дизайн-кода городских парков, способного выдержать нагрузку жилого сектора. Концептуальная работа направлена на создание сбалансированной среды, пригодной для всесезонного использования горожанами.

"Привлечение кураторов из числа депутатов и ветеранских организаций помогает обеспечить прозрачность на всех этапах проектирования. Когда за конкретной зеленой зоной закреплен ответственный человек, процесс согласования проходит быстрее и эффективнее. Это позволяет сфокусироваться на реальных потребностях жителей, а не только на эстетических аспектах. Важно, что жители видят конкретные лица, несущие ответственность за каждое пространство, что повышает доверие к программе в целом". Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Подготовка добровольческого корпуса

Масштабное вовлечение жителей требует мобилизации большого количества помощников, поэтому подготовка волонтерского штаба началась еще в декабре ушедшего года. Добровольцы будут работать в специально оборудованных центрах, организованных на базе учреждений, входящих в сеть "Движения Первых". Основная задача штабов — консультирование горожан по вопросам голосования и обеспечение доступа к цифровым сервисам программы.

Для координации действий добровольцев запланирована ключевая предстартовая встреча, местом проведения которой выбран кластер "Салют". Мероприятие намечено на 17 апреля, и именно там волонтеры получат окончательные инструкции по взаимодействию с аудиторией. Такой интенсивный подготовительный этап обоснован необходимостью охватить максимально возможное число участников в период голосования.

Школы и молодежные центры стали основными площадками для приема заявок и обучения персонала. Вовлечение молодежи в развитие городской среды рассматривается как один из инструментов формирования гражданской ответственности. Успех прошлогодней кампании доказал, что такая структура взаимодействия работает эффективно и позволяет аккумулировать тысячи пользовательских голосов.

Опыт реализации городских проектов

Федеральная программа по благоустройству функционирует в уральской столице с 2017 года, став основным инструментом развития общественных мест. Многолетний стаж участия в проекте позволил городским властям накопить значительный опыт трансформации заброшенных или устаревших пространств. Примеры выполненных работ, среди которых выделяются "Зеленая роща" и пространство у Оперного театра, стали показательными кейсами.

Прошлый год стал для Екатеринбурга периодом выдающихся показателей, когда общая активность горожан достигла рекордных 400 тысяч голосов. Такой уровень вовлеченности населения остается одним из самых высоких среди всех российских мегаполисов. Высокую мотивацию подтверждает успех Максима Аксенова, чей личный вклад в виде собранных 7 тысяч голосов позволил ему получить статус лучшего волонтера страны.

Наработанный багаж методик по вовлечению людей дает администрации уверенность в успехе текущего цикла голосования. Несмотря на растущие требования к качеству проектирования, системная работа с общественным мнением остается приоритетом. Каждый новый проект, прошедший через сито народного выбора, становится очередным шагом в формировании современной облика Екатеринбурга.