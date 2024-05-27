Представитель дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что в данный момент в ЕС не утверждены семь решений о финансировании военной поддержки Украины на пять миллиардов евро.
По итогам заседания министров иностранных дел стран ЕС он отметил, что у них имеется семь заблокированных законодательных актов. Он отметил, что их обвиняют в невыполнении обязательств, но на самом деле семь решений оказались заблокированными, касающиеся пяти миллиардов евро помощи.
Ранее глава МИД Бельгии Аджа Лябиб сообщила о том, что Венгрия продолжает препятствовать выделению пяти миллиардов евро на военные поставки в Киев.
Фото: www. flickr.com/European Parliament (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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