Представитель дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что в данный момент в ЕС не утверждены семь решений о финансировании военной поддержки Украины на пять миллиардов евро.

По итогам заседания министров иностранных дел стран ЕС он отметил, что у них имеется семь заблокированных законодательных актов. Он отметил, что их обвиняют в невыполнении обязательств, но на самом деле семь решений оказались заблокированными, касающиеся пяти миллиардов евро помощи.



Ранее глава МИД Бельгии Аджа Лябиб сообщила о том, что Венгрия продолжает препятствовать выделению пяти миллиардов евро на военные поставки в Киев.

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