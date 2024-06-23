В Египте активизировались поиски неопознанной большой рыбы в Средиземном море у курорта Аль-Хамам, после недавних атак акул на туристов в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе. Основываясь на видеозаписи, на которой виден только спинной плавник и часть тела рыбы, ученые пока не могут определить её вид.

Тем временем, в Красном море дайверы наблюдают за китовой акулой, считающейся безопасной для человека, что привлекает туристов для фотосессий. В связи с этим, сотрудникам отелей даны инструкции по поведению при встрече с акулами и просьба сообщать об их появлении ученым, сообщает Tourdom.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org/W.Strickling (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)