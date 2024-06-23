В Египте активизировались поиски неопознанной большой рыбы в Средиземном море у курорта Аль-Хамам, после недавних атак акул на туристов в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе. Основываясь на видеозаписи, на которой виден только спинной плавник и часть тела рыбы, ученые пока не могут определить её вид.
Тем временем, в Красном море дайверы наблюдают за китовой акулой, считающейся безопасной для человека, что привлекает туристов для фотосессий. В связи с этим, сотрудникам отелей даны инструкции по поведению при встрече с акулами и просьба сообщать об их появлении ученым, сообщает Tourdom.Ru.
Фото: commons.wikimedia.org/W.Strickling (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
ВС Белоруссии заявили о готовности применить ТЯО
Совместная с РФ тренировка по действиям с ТЯО продемонстрировала высокую готовность ВС Белоруссии к его применению. Об этом сообщил глава МО Виктор Хренин в эфире телеканала СТВ.
Журналист Боуз: США должны "примерить на себя" обстрел Севастополя
Ирландский журналист Боуз предложил Вашингтону представить реакцию на обстрел российской армией американской Флориды.
Разработан новый класс материалов, который содержит 50-60% жидкости
Ученые разработали новый класс материалов, названный стекловидными гелями, сочетающими свойства стекла и геля. Эти материалы содержат 50-60% жидкости, но обладают высокой прочностью и эластичностью, позволяя растягиваться в пять раз от первоначальной длины без потери прочности.
Health: щетка для чистки гриля может вызвать серьезные повреждения ЖКТ
Мужчина из Висконсина оказался в больнице после случайного проглатывания щетины от инструмента для чистки гриля. Врачи обнаружили щетину в его кишечнике и провели операцию, на восстановление от которой ушло семь недель.