Выбрали Египет зимой и не прогадали: есть момент, о котором молчат в турах

Зима для многих становится временем мечтаний о солнце, море и передышке от холода. Египет в этом плане давно считается одним из самых удобных направлений, где можно совместить комфортную погоду и пляжный отдых. Зимние месяцы здесь отличаются мягким теплом без удушающей жары и умеренной влажностью. Об этом сообщает дзен-канал "Полетели отдыхать!".

Почему Египет выбирают зимой

В январе и феврале Египет особенно привлекателен для тех, кто плохо переносит экстремальные температуры. Днём здесь тепло, солнце активно, но изнуряющего зноя нет. При этом важно учитывать особенности климата разных курортов, поскольку условия в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде заметно отличаются. Погода, температура воды и ветровая обстановка напрямую влияют на впечатления от отдыха, поэтому понимание сезонных нюансов помогает избежать разочарований и выбрать подходящий формат поездки.

Шарм-эль-Шейх: солнце, море и защита от ветров

Январь в Шарм-эль-Шейхе считается самым прохладным месяцем года, однако по ощущениям он больше напоминает тёплое лето средней полосы. Днём воздух прогревается примерно до +22 градусов, солнце яркое и активное, поэтому загорать можно без ограничений, если не забывать о защите кожи. Даже зимой здесь легко получить солнечный ожог, особенно в часы пиковой солнечной активности.

Температура воды в море в январе держится на уровне около +22 градусов. Для многих туристов такие условия подходят для купания, хотя местные жители зачастую считают воду слишком прохладной. Существенным фактором остаётся ветер, но Шарм-эль-Шейх выгодно отличается тем, что окружён горами и частично защищён от холодных потоков воздуха. Особенно комфортными считаются бухты Наама-Бей, Шаркс-Бей, Шарм-эль-Майя и Рас-ум-эль-Сид, которые часто упоминают при выборе пляжей Египта.

При этом после выхода из моря может быть прохладно, поэтому тёплое полотенце или халат будут очень кстати. Иногда из-за волнения на воде купание временно запрещают, о чём сигнализирует красный флаг на пляже. В таких случаях подогреваемый бассейн в отеле становится важным преимуществом и позволяет не зависеть от состояния моря.

Перепады температур и февральское потепление

Отдельного внимания заслуживают вечерние часы. После захода солнца температура в январе может опускаться до +12 градусов, поэтому без тёплой одежды отдых может оказаться некомфортным. Куртка, свитер или плотная кофта здесь точно не будут лишними, особенно если планируются прогулки за пределами отеля.

В феврале погода в Шарм-эль-Шейхе становится мягче. Днём воздух прогревается до +23-25 градусов, а вечерами температура держится около +17. Перепады сохраняются, но уже не такие резкие. Море прогревается медленно, поэтому условия для купания остаются примерно на уровне января. Лучшее время для заплывов — середина дня, когда солнце максимально активно.

Хургада: прохладнее, но с бонусами

Хургада более открыта холодным ветрам, из-за чего зимой здесь ощущается прохлада сильнее. В январе дневная температура составляет около +20-21 градуса, а вечером может снижаться до +10. Температура воды держится в пределах +21-22 градусов, но из-за ветра купание не всегда комфортно, а красные флаги на пляжах появляются чаще.

Тем не менее у Хургады есть свои плюсы. Один из них — более доступные цены на туры. Кроме того, в районе Макади-Бей находятся отели, лучше защищённые от ветра, что делает отдых заметно приятнее. Подогреваемые бассейны и СПА-зоны позволяют не зависеть от погоды и сохранять ощущение курорта даже в прохладные дни.

Лучшее время для экскурсий

Хургада считается удобной отправной точкой для экскурсий по Египту. Отсюда легко добраться до Каира, пирамид Гизы, храмов Луксора и Карнака, а также Долины Царей. Январь и февраль подходят для таких поездок идеально, поскольку отсутствие сильной жары делает экскурсии менее утомительными. Именно в этот период многие туристы называют зиму одним из комфортных сезонов для поездки в Египет.

В феврале в Хургаде становится теплее: днём температура поднимается до +23 градусов, а ближе к концу месяца возможны и +26. Купание по-прежнему зависит от ветра, зато загорать в это время особенно комфортно.