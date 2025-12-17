Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Египет
Египет
© freepik.com by wirestock is licensed under Public domain
Главная / Туризм
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 6:21

Выбрали Египет зимой и не прогадали: есть момент, о котором молчат в турах

В январе в Шарм-эль-Шейхе воздух прогревается до +22 градусов, вода — до +22 — гиды

Зима для многих становится временем мечтаний о солнце, море и передышке от холода. Египет в этом плане давно считается одним из самых удобных направлений, где можно совместить комфортную погоду и пляжный отдых. Зимние месяцы здесь отличаются мягким теплом без удушающей жары и умеренной влажностью. Об этом сообщает дзен-канал "Полетели отдыхать!".

Почему Египет выбирают зимой

В январе и феврале Египет особенно привлекателен для тех, кто плохо переносит экстремальные температуры. Днём здесь тепло, солнце активно, но изнуряющего зноя нет. При этом важно учитывать особенности климата разных курортов, поскольку условия в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде заметно отличаются. Погода, температура воды и ветровая обстановка напрямую влияют на впечатления от отдыха, поэтому понимание сезонных нюансов помогает избежать разочарований и выбрать подходящий формат поездки.

Шарм-эль-Шейх: солнце, море и защита от ветров

Январь в Шарм-эль-Шейхе считается самым прохладным месяцем года, однако по ощущениям он больше напоминает тёплое лето средней полосы. Днём воздух прогревается примерно до +22 градусов, солнце яркое и активное, поэтому загорать можно без ограничений, если не забывать о защите кожи. Даже зимой здесь легко получить солнечный ожог, особенно в часы пиковой солнечной активности.

Температура воды в море в январе держится на уровне около +22 градусов. Для многих туристов такие условия подходят для купания, хотя местные жители зачастую считают воду слишком прохладной. Существенным фактором остаётся ветер, но Шарм-эль-Шейх выгодно отличается тем, что окружён горами и частично защищён от холодных потоков воздуха. Особенно комфортными считаются бухты Наама-Бей, Шаркс-Бей, Шарм-эль-Майя и Рас-ум-эль-Сид, которые часто упоминают при выборе пляжей Египта.

При этом после выхода из моря может быть прохладно, поэтому тёплое полотенце или халат будут очень кстати. Иногда из-за волнения на воде купание временно запрещают, о чём сигнализирует красный флаг на пляже. В таких случаях подогреваемый бассейн в отеле становится важным преимуществом и позволяет не зависеть от состояния моря.

Перепады температур и февральское потепление

Отдельного внимания заслуживают вечерние часы. После захода солнца температура в январе может опускаться до +12 градусов, поэтому без тёплой одежды отдых может оказаться некомфортным. Куртка, свитер или плотная кофта здесь точно не будут лишними, особенно если планируются прогулки за пределами отеля.

В феврале погода в Шарм-эль-Шейхе становится мягче. Днём воздух прогревается до +23-25 градусов, а вечерами температура держится около +17. Перепады сохраняются, но уже не такие резкие. Море прогревается медленно, поэтому условия для купания остаются примерно на уровне января. Лучшее время для заплывов — середина дня, когда солнце максимально активно.

Хургада: прохладнее, но с бонусами

Хургада более открыта холодным ветрам, из-за чего зимой здесь ощущается прохлада сильнее. В январе дневная температура составляет около +20-21 градуса, а вечером может снижаться до +10. Температура воды держится в пределах +21-22 градусов, но из-за ветра купание не всегда комфортно, а красные флаги на пляжах появляются чаще.

Тем не менее у Хургады есть свои плюсы. Один из них — более доступные цены на туры. Кроме того, в районе Макади-Бей находятся отели, лучше защищённые от ветра, что делает отдых заметно приятнее. Подогреваемые бассейны и СПА-зоны позволяют не зависеть от погоды и сохранять ощущение курорта даже в прохладные дни.

Лучшее время для экскурсий

Хургада считается удобной отправной точкой для экскурсий по Египту. Отсюда легко добраться до Каира, пирамид Гизы, храмов Луксора и Карнака, а также Долины Царей. Январь и февраль подходят для таких поездок идеально, поскольку отсутствие сильной жары делает экскурсии менее утомительными. Именно в этот период многие туристы называют зиму одним из комфортных сезонов для поездки в Египет.

В феврале в Хургаде становится теплее: днём температура поднимается до +23 градусов, а ближе к концу месяца возможны и +26. Купание по-прежнему зависит от ветра, зато загорать в это время особенно комфортно.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тувалу остаётся одним из наименее посещаемых туристами государств Тихого океана — соцсети вчера в 18:17
Эта страна в Тихом океане живёт без толп туристов — и делает это неслучайно

Тувалу — одно из самых малопосещаемых государств мира. Почему архипелаг в Тихом океане избегает массового туризма и чем он может заинтересовать путешественников.

Читать полностью » Путин обсудил развитие зимнего туризма в Приэльбрусье с Коковым — URA.RU вчера в 16:57
Когда Сочи молчит, Кавказ говорит громче: рождественский отдых меняет прописку

Президент назвал регион, где можно провести январские каникулы с комфортом и без лишних затрат — и туристы уже бронируют поездки.

Читать полностью » Египет и Таиланд сохраняют спрос несмотря на риски — Турпром вчера в 16:04
Опасно на карте — популярно в реальности: почему россияне не отказываются от рискованных стран

Египет, Таиланд и Мексика остаются популярными у россиян, несмотря на тревожные прогнозы экспертов и рост рисков в мире.

Читать полностью » Проблему с выездом ребенка за границу можно решить через суд — юрист Капштык вчера в 14:38
Не дайте бывшему супругу манипулировать вами: как закон защищает интересы ребенка при запрете на выезд

Если бывший супруг запрещает ребенку выезд за границу, юрист Юрий Капштык объяснил, как через суд можно снять такие ограничения и защитить интересы ребенка.

Читать полностью » Минимальный срок подачи на визу Кипра увеличили сверх 15 дней – TourDom.ru вчера в 14:29
Вылет близко, а визу не дают: новые правила Кипра спутали планы туристов

Туристы, планировавшие поездки на Кипр, столкнулись с неожиданными трудностями. Новый формат подачи виз вызывает замешательство и пугает сроками.

Читать полностью » Новогодний тур в Турцию для россиян стоит около 120 тысяч рублей — соцсети вчера в 12:04
Россияне рванули за границу на Новый год — визовые правила изменились в последний момент: кто удивил больше всех

Новогодние каникулы становятся поводом для поездок за границу. Какие страны ждут россиян без виз, где выросли цены и сколько стоит отдых.

Читать полностью » Кофе и общепит в России обходятся дороже, чем в Юго-Восточной Азии — путешественник Кутовой вчера в 10:06
Один поход в кафе всё испортил: россиянин вернулся из Азии и сделал неприятное открытие

Путешественник сравнил траты в России и Азии и объяснил, почему при одинаковом бюджете уровень жизни ощущается совершенно по-разному.

Читать полностью » Пустыню Намиб признали самой древней на планете возрастом до 80 млн лет – YouTravel.me вчера в 8:26
Самая старая пустыня планеты удивляет даже бывалых туристов — Намиб совсем не такая, как вы думаете

Откройте для себя Намиб – самую древнюю пустыню с уникальными туманами и живыми системами. Узнайте маршруты и советы экспертов для незабываемого путешествия.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Мелкие частицы в воздухе усилили иммунную реакцию организма — Study Finds
Еда
В салате оливье рекомендуют смешивать майонез со сметаной для более лёгкой текстуры — кулинары
Питомцы
В мире под угрозой исчезновения находятся более 44 тысяч видов — Science Times
Спорт и фитнес
Мышцы перестают расти при работе с одинаковой нагрузкой — The Conversation
Садоводство
Зимний вереск цветёт розовыми и белыми цветками — садоводы
ДФО
Школьники Камчатки будут сдавать меньше экзаменов для поступления в колледжи — Омарова
FPV-дроны ВДВ уничтожили САУ и БТР М113 в Запорожской области — Минобороны РФ
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у побережья Курил — сейсмологи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet