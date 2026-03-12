Две стороны одной медали: как выбрать между египетскими рифами и пляжами Вьетнама

В марте прошлого года знакомый звонил поздно вечером: море манит, бюджет трещит, а выбор между Египтом и Вьетнамом ставит в тупик. Он хотел неделю у воды с едой и перелётом из Москвы, но цифры в поисковиках пугали — то 40 тысяч, то все 140. В итоге выбрал Египет, уложился в 50 тысяч и хвастался рифами, а я подумал: сколько таких историй повторяется каждый сезон. Тепло +25, пальмы, но разница в ценах огромная, и не все готовы раскошеливаться на экзотику Нячанга. Давайте разберём по полочкам, чтобы не гадать на кофейной гуще.

"Март — пик спроса на бюджетный отдых, и Египет здесь выигрывает за счёт цен от 40 тысяч рублей на человека с перелётом и питанием. Вьетнам тянет на 72 тысячи минимум на одного, плюс сезон роста тарифов. Туристы часто жалеют о переплате, если цель — просто море без экстрима. Выбирайте по карману, но проверяйте отзывы на риски." Эксперт по туризму, консультант по планированию путешествий и маршрутов Дмитрий Гаврилов

Стоимость тура

Египет в марте бьёт все рекорды по доступности. Тур на неделю с перелётом и All Inclusive из Москвы стартует от 40 000 рублей на человека, а горящие предложения падают до 32 000. Уложиться в 100 000 рублей с запасом — проще простого, особенно если мониторить сайты туроператоров.

Вьетнам в Нячанге выглядит иначе. Минималка на 7 ночей — 144 000 рублей на двоих, средняя цена 285 000 на двоих, то есть 72 000-140 000 на одного. Разница в 2-3 раза делает Египет фаворитом для экономных. Сравнение курортов Красного моря показывает, как цены держатся низко.

Горящие туры во Вьетнаме редкость, а в Египте — норма. Бюджет решает многое, и здесь пирамиды не требуют доплаты. Туристы отмечают, что перелёт короче, а проживание комфортнее за те же деньги.

Погода в марте

Египет встречает +25-27°C, солнцем и штилем. Это один из топовых месяцев, без дождей и жары. Купальный сезон в разгаре, вода прогревается идеально.

Нячанг стартует высокий сезон с +28-30°C, море спокойное. Спрос растёт, цены следом. Жара в Азии требует привыкания, но пляжи манят.

Оба варианта тёплые, но Египет стабильнее. Ветер минимален, загар ложится ровно. Во Вьетнаме возможны краткие дожди, но они не портят отпуск.

Море и пляжи

Египет хвалят за коралловые рифы и топовый дайвинг. Прозрачная вода, песок ухоженный. Минус — на некоторых пляжах понтоны для входа.

Вьетнам даёт длинные песчаные полосы и тёплое море. Природа сочнее, экзотика в каждом кадре. Атмосфера расслабляет по-новому.

Выбор по вкусам: рифы или бесконечный песок. Оба радуют, но Египет проще для новичков. Кораллы против песка - вечный спор.

Чем заняться

Египет полон: дайвинг, пирамиды, Луксор, сафари по пустыне. Экскурсии насыщенные, каждый день новинка.

Вьетнам манит островами, водопадами, уличной едой, рынками, кофе. Атмосфера уникальная, как нигде.

Египет для истории, Вьетнам для вкусов. Оба держат в тонусе. Альтернативы в кризис напоминают о разнообразии.

Сложность въезда

В Египет виза по прилёту за 25 долларов, в Шарм-Эль-Шейх до 15 дней — бесплатно. Всё быстро, без бюрократии.

Во Вьетнам россияне едут без визы до 45 дней. Двери открыты шире.

Оба просты, но Вьетнам выигрывает по срокам. Безопасные коридоры подтверждают лёгкость.

Кому что подходит

Египет берут за бюджет, простоту и море. 100 000 рублей на человека — с лихвой.

Вьетнам — для тех, кто платит за экзотику и впечатления. Непохожий ни на что.

Решение по целям. Цены и маршруты меняются, но факты на лицо.

"Пляжи Египта идеальны для дайвинга с рифами, а во Вьетнаме песок тянется километрами с тропической зеленью. Март даёт тепло везде, но Египет дешевле и проще по въезду. Туристы выбирают по бюджету: риски минимальны, если планировать заранее. Экзотика Вьетнама стоит доплаты для смелых." Эксперт по туризму, специалист по организации поездок и туристической инфраструктуре Андрей Волков

FAQ

Куда дешевле в марте: Вьетнам или Египет?

Египет выигрывает — от 40 000 рублей на человека против 72 000 во Вьетнаме. Разница в 2-3 раза.

Какая погода в Египте в марте?

+25-27°C, солнечно, без ветра. Идеально для моря.

Нужна ли виза во Вьетнам?

Нет, до 45 дней для россиян. Свободный въезд.

Что лучше для пляжного отдыха?

Египет для рифов, Вьетнам для песчаных берегов. По вкусу.

