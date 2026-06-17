Египет больше не бюджетный: за что теперь придется доплачивать на каждом шагу

Кажется, времена, когда поездка в Египет была синонимом полного отсутствия забот о бюджете, уходят в прошлое. Еще недавно знакомые, вернувшись из Хургады, рассказывали, как с легкостью тратили на экскурсии и сувениры всего пару сотен долларов на семью. Сейчас же, похоже, придется переписывать все свои планы на летний и осенний отпуск. Главный курорт Ближнего Востока, Египет, стремительно теряет звание "направления с копеечными ценами".

"Совершенно верно, туристы в Египте столкнутся с заметным ростом цен, особенно на дополнительные услуги. Переход на безналичный расчет, который сейчас активно внедряется, неизбежно повлечет за собой взимание налогов, которых раньше просто не учитывали. Плюс, многие отели и экскурсионные агентства стремятся компенсировать свои расходы, связанные с модернизацией оборудования и повышением операционных затрат, перекладывая их на плечи отдыхающих". Ведущий советник министра туризма Египта Валид аль-Батути

Цифровая реформа: как Египет стал дороже

Египетские власти решили всерьез взяться за прозрачность финансовой системы в туризме. Недавно появилась информация, что вся индустрия гостеприимства — от крупных отелей до мелких лавочек с сувенирами — обязана работать исключительно через терминалы. Это значит, что теперь все расчеты будут официальными, а наличные деньги у местных предпринимателей перестают быть единственной валютой.

Такой шаг, как считают специалисты, привел к трем очевидным последствиям. Во-первых, бизнес, работавший в "серой зоне", теперь вынужден платить налоги. Несложно догадаться, кто в итоге покрывает эти новые фискальные расходы — конечно же, туристы. Налоговая нагрузка плавно переместилась с египетских бизнесменов на кошельки отдыхающих, делая каждый купленный сувенир или дополнительную услугу чуть дороже.

Во-вторых, на фоне общей инфляции, которая, как известно, не обходит стороной никакие страны, отельеры и туроператоры были вынуждены искать дополнительные источники дохода. Именно поэтому они могли начать пересматривать свои ценовые политики. Наконец, модернизация — дело затратное. ПокупкаPOS-терминалов, установка новых IT-систем, обучение персонала — все это требует вложений. Естественно, чтобы как-то отбить эти расходы, владельцы бизнеса стали резать бесплатные "плюшки" и переводить многие услуги в разряд платных.

Новые цены в Луксоре и за его пределами

Эксперты подтверждают: для туриста, приехавшего в Египет, траты за пределами включенных в тур пакетов серьезно выросли. Официальные данные говорят о скачке в 40%, и это уже не просто слухи, а ощутимая реальность. Например, популярная автобусная экскурсия из Хургады в Луксор или Каир, которая еще прошлым сезоном стоила в районе 45-50 долларов, теперь обойдется вам как минимум в 65-75 долларов.

Если же вы решите проявить "самостоятельность" и купить тур у отельного гида на стойке регистрации, будьте готовы к тому, что цена может подскочить до 100 долларов и даже выше. Подобный подход к ценообразованию, вероятно, призван стимулировать туристов либо покупать исключительно пакетные туры, либо отказываться от экскурсий вовсе, выбирая более спокойный отдых на территории отеля.

Эта тенденция к удорожанию не ограничивается только выездными экскурсиями. Многие популярные дополнительные опции, которыми раньше можно было пользоваться практически свободно, теперь стали платными. Стоимость качественного алкоголя в барах, посещение ресторанов а-ля карт, стабильный Wi-Fi в номере и даже возможность позднего выезда из отеля — все это подорожало.

"Повышение цен на 40% — это, конечно, серьезный удар по карману туриста. Египетский турбизнес, вынужденный работать по новым правилам с безналичными расчетами и прозрачным учетом, заложил эти издержки в конечную стоимость. Теперь даже обычные туристические пакеты, вроде поездки в Луксор, стали заметно дороже. Туристам придется либо внимательнее планировать свой бюджет, либо искать альтернативные, возможно, менее дорогие варианты отдыха". Эксперт по Египту Фуад эль Гохари

"Все включено" тоже подорожало

Даже если вы приехали по системе "все включено", расслабляться рано. Отели, стремясь сохранить свою доходность в новых условиях, активно пересматривают свои предложения. Импортный алкоголь, который раньше подавался в барах без ограничений, теперь может стоить дополнительных денег. То же самое касается и посещения тематических ресторанов.

Высокоскоростной интернет — еще одна статья расходов, которая раньше часто входила в пакет. Теперь же за стабильный Wi-Fi в номере, скорее всего, придется доплатить. Даже возможность задержаться в номере до вечера в день вылета, которая для многих туристов является важным бонусом, теперь также может стать платной опцией.

Российским туристам стоит принять как данность: Египет больше не то направление, где можно "сэкономить на всем". Если раньше на карманные расходы семьи на курорте закладывали 250-300 долларов, то теперь эта сумма должна быть минимум 400-500 долларов. Это означает, что к стоимости самого тура необходимо прибавить существенную сумму на местные траты. Некоторые направления уже демонстрируют, что стоимость отдыха может расти быстрее, чем туристы успевают адаптироваться к новым реалиям.

Дмитрий Гаврилов Проверено экспертом: эксперт по туризму

FAQ

Почему цены в Египте резко выросли?

Основные причины — переход на безналичный расчет, что привело к выходу бизнеса из тени и уплате налогов, локальная инфляция и необходимость отелей компенсировать затраты на модернизацию.

Насколько подорожали экскурсии?

Отмечается рост расходов на дополнительные услуги до 40%. Например, экскурсия в Луксор подорожала с 45-50 до 65-75 долларов.

Что еще стало дороже в отелях?

Подорожали импортный алкоголь, рестораны а-ля карт, высокоскоростной интернет и поздний выезд.

Сколько теперь денег нужно брать на карманные расходы?

Вместо прежних 250-300 долларов на семью, рекомендуется закладывать минимум 400-500 долларов.

Читайте также