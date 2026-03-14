Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Хургада
© commons.wikimedia.org by Marc Ryckaert is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Главная / Туризм
Андрей Волков Опубликована сегодня в 4:14

Небо Дубая закрылось, но рифы Хургады ждут: пляжный отдых переживает резкую смену курса

В марте знакомый звонит ни свет ни заря: Дубай отменили, ракеты над регионом, билеты в мусор. Семья в панике, дети уже в шортах, а тут новости про Ближний Восток бьют по нервам. Он лихорадочно ищет замену — Египет на экране, Хургада манит рифами, "все включено" за те же деньги. Туроператоры подтверждают: поток хлынул туда, Шарм-эль-Шейх забит под завязку. Спрос просел на неделю, но уже отыгрывает, цены пока не рванули. Туристы осторожничают, ждут тишины в новостях, а потом хватают путевки на майские.

"Текущая напряженность на Ближнем Востоке заставляет туристов перестраивать планы, но Египет держит позиции как надежный вариант с системой "все включено". Спрос на Хургаду и Шарм-эль-Шейх растет за счет перебронирований из ОАЭ, особенно на март-апрель. Глубина бронирований сократилась, люди ждут стабилизации, но рынок адаптируется быстро, как после прошлых кризисов. Рекомендую мониторить новости и бронировать заранее для майских."

Эксперт по туризму Дмитрий Гаврилов

Спрос просел, но быстро отходит

Туроператоры отметили краткий спад бронирований в Египет из-за ближневосточных событий. По данным группы компаний Слетать.ру, заявок со 2 по 6 марта стало на 26 процентов меньше, чем с 23 по 27 февраля. Глубина продаж укоротилась до трех недель — туристы тянут с решением.

В Интуристе прошлая неделя прошла с аннуляциями и переносами, но сейчас брони возвращаются к норме. Общий спрос там на 180 процентов выше, чем год назад. Другие компании, вроде Русского Экспресса, фиксируют минус 14 процентов за 11 дней конфликта.

PEGAS Touristik, Anex и Спектрум держат объемы на уровне прошлого марта. FUN&SUN рапортует плюс 29 процентов по продажам, Space Travel — плюс 20 процентов к бронированиям. Затишье похоже на паузу после землетрясения в Турции — длилось неделю, потом пошло в рост.

Египет вместо Эмиратов

Закрытые ОАЭ толкают туристов в Египет — туроператоры видят массовые перебронирования. В PEGAS Touristik 30 процентов аннулированных туров из Эмиратов с 28 февраля по 31 марта уходят в Египет или Турцию. Чаще выбирают Шарм-эль-Шейх, в 90 процентах случаев даты те же.

Anex меняет 40 процентов ближневосточных путевок на Хургаду и Шарм поровну, 85 процентов — на март. Space Travel подтверждает: 60 процентов переносов на март-апрель. Русский Экспресс ловит активность на ближайший месяц. Египет выигрывает у других альтернатив.

Туристы держат даты, меняют только место — рифы и "все включено" вместо дубайского люкса. Курорты заполняются, спрос на Шарм и Хургаду бьет рекорды. Рынок перестраивается на ходу.

Цены и брони на майские

Цены в Египет пока стабильны, но туроператоры ждут подъема от топлива и спроса. Гендиректор Coral Travel Осман Тав предупредил о возможном росте авиабилетов в апреле из-за керосина. Компания сглаживает это для пакетных туров.

В Интуристе цены на отели контрактные, но бюджетные номера вымываются — стоимость поползет. Space Travel винит транзит и перевозку, рост ждет все зимние пляжи. Майские подорожают сезонно, как всегда на длинные выходные, отмечают в FUN&SUN.

Брони на апрель-май в плюсе на 33 процента по Слетать. ру, средний чек 202 тысячи рублей — минус 6 процентов к году. На майские плюс 18 процентов, чек 210 тысяч — тоже дешевле на 6 процентов. Отмен нет, статистика радует. Раннее бронирование выгодно.

"Египет сейчас — топ-альтернатива закрытым направлениям вроде ОАЭ, с фокусом на "все включено" в Хургаде и Шарме. Перебронирования идут волнами, особенно на весну, спрос восстановится за счет осторожных туристов. Цены могут подрасти от логистики, но майские останутся доступными при раннем старте. Советую проверять отзывы и страховку для спокойствия."

Эксперт по туризму Елена Кузнецова

FAQ

Что с ценами на майские в Египет?
Рост возможен сезонный из-за спроса, но средний чек пока ниже прошлого года на 6 процентов — около 210 тысяч рублей. Туроператоры сглаживают удорожание топлива.

Стоит ли бронировать Египет сейчас?
Спрос восстанавливается, перебронирования из ОАЭ идут активно. Глубина сократилась, но рынок адаптируется быстро.

Проверено экспертом: эксперт по туризму Дмитрий Гаврилов

Читайте также

Автор Андрей Волков
Андрей Волков — эксперт по международному туризму (СПбГЭУ), опыт 20+ лет. Специалист по устойчивому развитию территорий и аналитике туриндустрии.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet