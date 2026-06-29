Пакистанская штамповка вместо Египта: как распознать фальшивые сувениры и не потерять деньги

В Луксоре туристу и жару хватит, и суеты, а вот лишние 150 долларов можно оставить в какой-нибудь лавке у автобуса. Именно так, судя по свежему репортажу Youm7, там и работает продажа сувениров под видом ручного алебастра. В городе Аль-Курна людям показывают "мастерство", поют песни, разыгрывают сцену с резьбой по камню, а потом вручают тяжёлую штампованную вещь, завезённую из Пакистана. На витрине — Египет, в коробке — совсем другая история. И если сувенир кажется слишком тяжёлым, это уже повод насторожиться.

"Туристу не стоит брать сувениры в местах, где автобус делает короткую остановку. Там человека легко подталкивают к покупке, пока он ещё не успел сравнить цены и качество. Настоящий камень нужно проверять на вес и на свет, а не верить словам продавца. Если изделие слишком тяжёлое и не пропускает лучи, перед вами, скорее всего, не ручная работа". эксперт по туризму Дмитрий Гаврилов

Как работает схема

По данным Youm7, туристов в Аль-Курне заманивают на бесплатные показы. Им обещают песни, показную "ручную работу" и сувениры прямо с места. На деле всё построено на давлении и спешке: человек ещё не отошёл от автобуса, а ему уже суют готовую покупку.

Отдельно обыгрывают сам процесс. Со стороны всё выглядит как живая мастерская, но за красивой картинкой часто стоит обычная массовая подделка. Её выдают за египетский алебастр, хотя происхождение у товара совсем иное.

Источник описывает и сам механизм обмана: сначала внимание, потом доверие, потом чек. Турист слышит музыку, видит улыбки и теряет настороженность. А дальше включается простой расчёт — продать тяжёлый сувенир под видом редкой вещи.

Сколько просят за подделку

В репортаже сказано, что цена одной декоративной вазы или статуэтки в таких лавках доходит до 100-150 долларов. Если семья берёт несколько предметов, сумма легко вырастает до 300-500 долларов за набор. Для обычной поездки это уже не мелочь, а заметная трата.

При этом настоящая ручная работа стоит заметно меньше, а себестоимость пакистанской подделки — копеечная. Разница остаётся у посредников. В материале прямо названы гиды, водители автобусов и владельцы сувенирных лавок.

На этом и держится весь расчёт. Туристу показывают красивую легенду, а потом продают тяжёлый товар по цене, которая с реальной стоимостью связана слабо. Внешне вещь может выглядеть убедительно, но дальше начинает работать физика, а не рассказы продавца.

"Я бы советовала не брать такие вещи сразу после экскурсии, когда вокруг шумно и все торопят с покупкой. Лучше взять сувенир в руки, проверить, как он выглядит на просвет, и сравнить несколько изделий между собой. Натуральный алебастр даёт другой рисунок внутри и обычно легче по ощущениям. Если продавец уводит от проверки, это уже плохой знак". обозреватель туристических направлений и сервисов Елена Кузнецова

Как отличить настоящий алебастр

Эксперты советуют смотреть прежде всего на вес. Натуральное изделие из египетского алебастра заметно легче, чем машинная подделка. Если статуэтка подозрительно тяжёлая, это уже серьёзный повод не платить.

Второй простой тест — свет. Настоящий камень пропускает лучи и как будто светится изнутри. У подделки такого эффекта нет: она остаётся плотной и тёмной, без природных волокон и прожилок.

Есть и третий момент, о котором часто забывают. В местах, где товар продают слишком настойчиво и слишком быстро, покупателя торопят не случайно. Именно там чаще всего и всплывает низкосортная штамповка.

Что теперь проверяют власти

По данным Youm7, после публикации репортажа египетские власти начали проверку мастерских в Аль-Курне. Речь идёт именно о тех точках, где туристам под видом местного ремесла продают привозной товар. Пока неизвестно, как быстро это отразится на рынке сувениров.

Эксперты в материале сомневаются, что ситуация изменится быстро. Причина простая: в этой схеме слишком много денег, и она давно кормит не только продавцов. Чем больше туристический поток, тем проще втянуть в оборот новых покупателей.

Для тех, кто собирается в Египет в 2026 году, вывод один и без лишней драматургии. Сувениры лучше покупать спокойно и без спешки, а в автобусных остановках не хватать первую попавшуюся вещь. Здесь цена ошибки измеряется не только деньгами, но и полным разочарованием.

FAQ

Какой самый простой способ проверить алебастр?

Поднести изделие к яркому свету. Натуральный камень пропускает лучи и даёт видимые прожилки.

Почему подделка кажется дороже и солиднее?

Она тяжелее, и на этом продавцы играют. Покупатель путает вес с качеством.

Можно ли покупать сувениры у автобуса?

Лучше не надо. В таких местах чаще всего и продают товар с большой наценкой.

Что делать, если продавец не даёт проверить вещь?

Не брать. Отказ от проверки — плохой сигнал, а не особый сервис.

Читайте также